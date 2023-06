[株式会社HataLuck and Person]

お客様の「楽しい!」を叶えるシフトワーカーと直接つながり、よりよいコミュニケーション構築へ



店舗マネジメントツール「はたLuck(R)︎」を軸に、小売・飲食・サービス業の生産性向上を支援する株式会社HataLuck and Person(読み方:ハタラック・アンド・パーソン、本社:東京都中央区、代表:染谷 剛史、以下「HATALUCK」)は、株式会社東京ドーム(本社:東京都文京区、代表取締役社長COO:長岡 勤、以下、「東京ドーム」)が運営する「東京ドーム内ショップ」と「LaQua(ラクーア)」に「はたLuck(R)︎」を導入したことをお知らせします。











■たくさんのシフトワーカーを抱える組織だからこそ

時代と共に様々なレジャー施設とサービスを提供し続けてこられた東京ドームにとって「人手不足」に対応していくための「業務効率化」「生産性向上」は急務です。しかし同社で実際に顧客接点を担うのは、1000名超にもおよぶシフトワーカー(アルバイト・パートスタッフ)であり、その規模の人材を抱えるとなると管理することすら容易ではありません。その上大きな組織であるが故に、部門によって顕在化している課題や必要な手段なども様々でした。

そこで同社は、グループ会社のセキュリティ基準をクリアし、運営業務の効率化や作業負担の軽減はもちろん、シフトワーカーとのコミュニケーションをスムーズにすることで“働きやすい環境の提供“にもつながると考え、東京ドーム内ショップとラクーア ショップ&レストランにおいて「はたLuck(R)︎」の導入に至りました。





■部門ごとの課題と「はたLuck(R)︎」活用方法



▶︎東京ドーム内ショップ

シフト機能・「お知らせ」機能



店舗など常時開店している場所とは異なり、イベント開催時のみスタッフを募り営業するための「イベントシフト」の作成・管理が大変な業務負荷になっていました。

登録されているスタッフは約400名、その中からイベント開催時、実際に稼働するのは150名ほど。そのシフト管理と情報共有の工数削減にシフト機能、シフトの公開に「お知らせ」機能をご活用いただいています。



株式会社東京ドーム 飲食&物販部 進藤 佳奈枝様のコメント

シフト管理で導入させていただきました。上記でお伝えしていただいているとおり約400名のスタッフを管理していますが、さらに5つのエリアに分かれており、それぞれ約50~100名を2・3名の社員で管理しています。

エリアに関わらず送信できる「お知らせ」メール、管理者によるメール掲出時期の設定・配信予約など、今まで使用していたシフトツールでは出来なかった機能などにより、情報共有の統一がスムーズになりました。

今後はアプリ内での学習なども視野に入れ、スタッフとのより良いコミュニケーションをとりたいと考えています。営業担当の皆様が迅速にサポートしてくださり、感謝しております。





▶︎ラクーア ショップ&レストラン

従業員登録・「お知らせ」機能



少人数の運営メンバーで1000名以上のスタッフを管理しているラクーアでは、煩雑な従業員管理や運営からスタッフへの情報共有が課題でした。

そこで主に商業施設(SC)向けの機能を活用し、スタッフが自身のスマホから「従業員登録」を行うことにより、施設からの情報伝達がアプリでスタッフ一人ひとりの手元まで届くようになりました。



株式会社東京ドーム ラクーア部 商業グループ 大江 将太郎様のコメント

テナントスタッフの方々とのコミュニケーションツールとして導入させていただきました。

一番の魅力はSCからの情報発信が、スタッフさん一人ひとりにダイレクトで届けることができるという点です。

従来のコミュニケーションツールでは、「確認できる時間が限られる」「確認できる方(店長等)が限られる」などの制約がありました。

本サービスではそれらがクリアされ、「災害時や緊急時のリアルタイムでの情報発信」や「福利厚生や従業員特典の浸透とそれによるスタッフの定着」に大きく寄与することができると考えております。

HATALUCK社の方々には非常に手厚くサポートいただいておりますので、引き続きより良いSC運営に繋げられるよう、努めていきたいと思います。





■同一アプリを使用することで考えうる“横断的”な展開

東京ドームのように、同じ企業の中でも組織・業態・課題などが異なる複数の部門において、機能を使い分けることによって同じ「はたLuck(R)︎」を活用いただけるということは、HATALUCKとしてもたくさんの学びがありました。将来的には、部門を超えた情報共有や人材のシェア、「福利厚生プログラム」による横断的な“優待”の提供など、様々な展開が可能だと考えています。サービス業で働く大勢のシフトワーカーの仕事の体験価値を高められるよう、今後も開発に注力してまいります。





■はたLuck(R)︎

小売・飲食・サービス業に特化した【本部-店舗-シフトワーカー】を一気通貫でつなぐ店舗マネジメントツールです。(店舗運営を行う全ての業態でお使いいただけます。)これまで別々のツールで管理されていたコミュニケーション・教育・シフト作成・評価に関する機能をオールインワンでスマホアプリに搭載。本部やSVによる複数店舗での包括的・即時的なリモートマネジメントを実現します。私物デバイスを活用した業務専用アプリのため、セキュリティ面も強化・考慮しており、DXによる業務効率化と同時にシフトワーカーの働きがいを高め、店舗の生産性向上に寄与します。



【会社概要】

会社名:株式会社HataLuck and Person(HataLuck and Person Inc.)

代表者:染谷 剛史

創業 :2017年3月

事業 :店舗マネジメントツール「はたLuck(R)︎」の開発と販売

店舗サービス業の店舗の業務効率化コンサルティング



コーポレートサイト :https://corp.hataluck.com

「はたLuck(R)︎」サービスサイト :https://hataluck.jp

店舗サービス業向けコラムSWX総研 :https://corp.hataluck.com/column_list/



リンクアンドモチベーションで小売・飲食・サービス業界の組織コンサルティングに従事していた代表 染谷が2017年に創業した、リテールテック領域のスタートアップ企業です。「シフトワーカーエクスペリエンス(R)︎(アルバイトスタッフの仕事の体験価値)の向上」を掲げ、 店舗内の情報共有や教育・評価、シフト管理等の機能を搭載した店舗マネジメントツール「はたLuck(R)︎」を通じて、業界の生産性向上を支援しています。



