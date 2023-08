[PlusEightyOne]

重盛さと美とMASIWEIとのチェキ撮影&サイン会への参加の抽選券など豪華特典も。



ストリートカルチャーカンパニー株式会社Plus Eighty One(本社:東京都渋谷区)は、オフィシャルライセンスを持つ中国ストリートブランド「AFGK」のファウンダーであり、ヒップホップグループHigher Brothersに所属するMASIWEI(マシウェイ)と、近年音楽活動も行う重盛さと美による楽曲コラボを記念して製作されたアパレル商品の予約受付を開始いたします。







コラボアイテムの予約受付は、2023年8月21日(月)から8月31日(木)まで、「SUPPLIER」の公式オンラインで受付いたします。



予約購入者には、9月2日(土)に東京・表参道で開催されるPOPUP会場で重盛さと美とMASIWEIとのチェキ撮影&サイン会への参加の抽選券や、コラボ限定ステッカーをご用意しております。



【AFGK X 重盛さと美】AFGK限定コラボアイテム 先行予約受付

受注販売開始:2023年8月21日(月) 19:00 ~ 8月31日(木) 23:59

販売ページ (SUPPLIERオンラインサイト):https://supplier-tokyo.com/pages/afgk-satomi-shigemori



アイテムラインナップ





WESTERN VIRSITY JACKET / BROWN, LIGHT BLUE

Price:¥34,000- (税抜)

Size:S, M, L, XL



WESTERN CHECK SHIRTS / BROWN

Price:¥16,000- (税抜)

Size:S, M, L, XL



LION LOGO CREW SWEAT / WHITE, BLACK, KHAKI, LIGHT BLUE

Price:¥13,500- (税抜)

Size:S, M, L, XL



LION LOGO HOODIE / WHITE, BLACK

Price:¥15,000- (税抜)

Size:S, M, L, XL



LION WESTERN PANTS / LIGHT BLUE

Price:¥15,000- (税抜)

Size:S, M, L, XL









A FEW GOOD KIDS(AFGK)とは





2019SSシーズン、Higher BrothersのリーダーであるMasiweiがファッションの世界にも進出した。そして、彼をサポートするのが先述の中国最注目ブランド『DONCARE』である。

低価格、高品質の圧倒的なコストパフォーマンスで瞬く間に頭角を現し、現在では北京を拠点に自社工場までを構える程に急成長を遂げたDONCAREの生産背景の下、他の追随を許さないプロダクトを発信。

19SSシーズンの8月頃には、上海の気鋭ストア『ENG』にてポップアップを開催。ブランド発足からわずか半年にも関わらず、1日の売上を400 万円超えという驚異的な数字を残した。そして、彼らのパートナーでもあるSUPPLIERプロデュースのもと、2019年12月にPOPUP日本初開催を果たした。





MASIWEI(マシウェイ)とは





(88RISING / HigherBrothersリーダー / AFGKファウンダー)

MaSiWei、Psy. P、Melo、DZ Know の4 人からなる。アジア系アーティストたちにフォーカスした、ニューヨークを拠点とするメディアカンパニー/レーベルである88rising が、HIGHER BROTHERS のトラック「Black Cab」のMV をリリースする2016 年9 月までは、成都のラップシーンで活躍していた。その後、彼らはadidas Originals、Beats By Dre、エアジョーダンの広告などに抜擢されるなど急激に人気を獲得。また、2017 年6 月には、MIGOS、LilYachty、Playboi carti らが彼らの代名詞的大ヒット曲「Made In China」に熱狂する映像を88rising が公開。米国さえも彼らに耳を向け始めた。1st スタジオアルバム『Black Cab』をひっさげた2017 年夏の国内ツアーはソールドアウト。2017 年末には88rising のレーベルメイトであるリッチ・ブライアン(元Rich Chigga)、Joji とともにアジアツアーをまわり、ソウル、バンコク、クアラルンプール、ジャカルタを訪れた。2018年2月には〈Journey to the West〉ツアーでついに西側諸国に上陸し、米国10 都市、カナダ2 都市でパフォーマンスを披露した。まさに、中国ラップシーン・若者カルチャーを切り拓く期待の星として彼らは中国内はもちろん世界的に注目され続けている。



SUPPLIER (サプライヤー) とは





「SUPPLIER」は日本発のストリートブランドであると同時に世界中のストリートカルチャーをタイムレスに供給するコンセプトストアでもあります。



<SUPPLIER ブランドについて>

SUPPLIER は世界中の最新カウンターカルチャーを共有しクリエイトする日本発の新たなストリートブランドで、ブランドコンセプトとしてNINKYOを掲げています。NINKYOとは古来中国の英雄や日本江戸時代の庶民の中から出てきた英雄に端を発した生き様を意味します。目的や他者のために、自己の時間、労力、身体、生命をささげることを美とし、義理人情を大切にする。この世界では常に与える者と与えられる者の二者が同時に存在し、真の意味で『与得る事』こそがNINKYOであり、ユースカルチャーにおけるSUPPLIERの使命なのです。

SUPPLIERブランドの歴史: https://supplier-tokyo.com/pages/supplier-history

URL:https://www.supplier-tokyo.com/

Instagram:https://www.instagram.com/supplier_official/ [@supplier_official]



【株式会社Plus Eighty One会社概要】

会社名 :株式会社PLUS EIGHTY ONE

代表取締役 :竹本翔大

住所 :東京都渋谷区渋谷2丁目12-12 三貴ビル 801号

資本金 :1000万円(2022年2月現在)

設立 :2018年01月

事業内容 :メンズ、レディースウェア企画、生産、輸入専門店、百貨店への卸売、自社運営EC STOREでの小売販売、各種OEM、飲食事業、メディア事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-19:16)