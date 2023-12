[株式会社 寺子屋]

株式会社寺子屋(京都市右京区 代表取締役 海蔵講平)は、スヌーピーで知られるアメリカのチャールズ・M・シュルツ原作の人気コミック「PEANUTS」の世界観と和をテーマにした 「SNOOPY茶屋 伊勢」の敷地を拡張し、「SNOOPY茶屋」・「SNOOPY Chocolat」・「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の3つのブランドをそろえた複合店舗、「SNOOPY Village 伊勢」として12月22日(金)リニューアルオープンすることを発表致します。

「SNOOPY茶屋」エリアには、〈あんこ〉にフォーカスしたメニューをご提供する「SNOOPY CHAYA an・co・an」も併設。伊勢神宮「おはらい町」の新しい新名所として必見のスポットとなるでしょう。









■SNOOPY茶屋

全国に5店舗展開している「スヌーピー」と「和」が融合したショップです。

PEANUTSのキャラクターたちがあしわれた店内で、お買物や甘味とともに楽しいひとときを。

わくわくする体験や新しい発見を提供いたします。



伊勢の美しい海と真珠に囲まれたかわいいデザインや、伝統的な縞や格子柄の伊勢木綿をイメージしたおしゃれなデザイン。

思い出のおすそ分けにぴったりな、伊勢らしさが詰まったシリーズが登場。

・クリアファイル ¥440(税込)

・マイクロファイバーミニタオル ¥550(税込)

・マイクロファイバーコースター ¥330(税込)

・トートバッグ S ¥1,650(税込)

・トートバッグ M ¥2,200(税込)



■SNOOPY CHAYA an・co・an

スヌーピーと和が融合したSNOOPY茶屋ブランドが、提案する日本の伝統的なスイーツとして時代を超えて幅広 い世代に愛されている餡子<あんこ>にフォーカスしたメニューや商品を供する新しいコンセプトと魅力を加えた

テイクアウトエリアです。北海道産の小豆を使用し昔ながらの製法で職人が丁寧に作るこだわりのあんこを用いた季節の変化を楽しめるノスタルジックで楽しいひとときにふさわしい各種スイーツを年間を通じて提供します。



「スヌーピーやき」は日本の定番和スイーツ「たい焼き」と「スヌーピー」がひとつになった、和スイーツです。

・スヌーピーやき 小倉あん・カスタード・季節限定

テイクアウト: 350円(税込)/イートイン:356円(税込)



■SNOOPY Chocolat

SNOOPY Chocolat」は、PEANUTSの世界の中で描かれる「甘く切ない恋」「大切な友人との友情」「家族愛」「自分自身を大切にする心」などの様々な「愛のカタチ」をテーマに日本らしいエッセンスを加え、大切な人に、大切な自分に、特別なギフトをお届けする日本の古都・京都発のチョコレートブランドです。



伊勢の爽やかな空気やパールをイメージしたホワイトチョコベースの限定チョコレート。

食べた後も取っておきたくなるパッケージにも注目。

・ロールスティックショコラ/ホワイトチョコ 1,296円(税込)

・コーティングチョコレート/マカダミアナッツ 1,188円(税込)





空をテーマにした、凧にされてしまうスヌーピーなど面白くて可愛いデザインが魅力的な伊勢限定グッズ。

男女問わず使いやすいトートバッグやマルチポーチ、お土産にぴったりなマスキングテープも。

・スクエアトート ナチュラル/ブラック 4.400円(税込)

・ランチトート 3,520円(税込)

・マルチケース 2,200円(税込)

・マスキングテープ 550円(税込)



■WOODSTOCK NEST

「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」は、選ぶのが楽しい小さなスイーツと、幸せな気持ちを持ち帰ることのできる小さなアイテムを

あつめた、黄色い小さな鳥、ウッドストックがテーマのショップです。



なめらかカスタードプリンに、とろーりみたらしソースをたっぷり。

甘じょっぱい味わいがくせになる、伊勢らしい和を感じるプリン。

・スイートネストプリン みたらし 540円(税込)



■ノベルティ

SNOOPY Village ノベルティキーホルダープレゼント!



SNOOPY茶屋、SNOOPY茶屋 an・co・an、SNOOPY Chocolat、WOODSTOCK NEST にて 4,000円以上(税込み)お買い上げのお客様にプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。



(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2023 Peanuts )



店舗情報

名称:SNOOPY Village伊勢店

住所:三重県伊勢市宇治今在家町64

営業時間:【物販】9時00分~17時00分

【テイクアウト】9時00分~16時30分



※季節により営業時間を変更する場合もございます。

詳しくは、SNOOPY茶屋、SNOOPY Chocolat、WOODSTOCK NEST各公式サイトをご確認ください。

定休日:年中無休

オープン日:2023年12月22日(金)



■WOODSTOCK NEST 公式サイト https://woodstock-nest.jp/

■WOODSTOCK NEST 公式X(旧twitter )アカウント https://twitter.com/woodstocknestjp

■WOODSTOCK NEST 公式Instagram アカウント https://www.instagram.com/woodstocknestjp/

■SNOOPY茶屋 公式サイト http://www.snoopychaya.jp

■SNOOPY茶屋 公式X(旧twitter) アカウント https://twitter.com/snoopy_chaya

■SNOOPY茶屋 公式Instagram アカウント https://www.instagram.com/snoopychaya/

■SNOOPY Chocolat 公式サイト http://www.snoopy-chocolat.jp

■SNOOPY Chocolat 公式X(旧twitter) アカウント https://twitter.com/snoopychocolat

■SNOOPY Chocolat 公式Instagram アカウント https://www.instagram.com/snoopychocolat_japan/



●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。 他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内約140店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。 2014年より「PEANUTS」をテーマにしたショップ「SNOOPY茶屋」を由布院、伊勢、京都・錦、小樽、軽井沢と 全国5か所で展開しており、好評を得ています。「SNOOPY Chocolat」の6店舗を加え、和の食文化をキャラクターの魅力を通して提供するをいたします。

http://www.telacoya.co.jp



【参考】

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



