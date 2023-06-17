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【1PIU1UGUALE3 RELAX】23SUMMERヴィジュアルを公開！人気格闘家 飯田将成が魅せる大人リッチなリゾートスタイル

［株式会社SHIFFON］

～リッチ感あふれる、快適な素材で楽しむ夏の着こなし全8LOOKを＜6月16日（金）18：00公開＞～


株式会社SHIFFON（本社：東京都中央区代表取締役：西村 健太以下「SHIFFON」）が展開するファッションブランド「1PIU1UGUALE3 RELAX(ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ リラックス)」は、人気格闘家 飯田将成氏をモデルに起用し、6月16日(金)18:00より、2023年SUMMERの最新ヴィジュアルをSHIFFON オンラインストアにて公開いたします。(SHIFFON ONLINE STORE https://www.shiffon-online.jp/f/masanariiida/2023summer )

【1PIU1UGUALE3 RELAX　～ONFF～】


今季のテーマは「ONFF」
至高の服作りで、日々変化する大人のラグジュアリーウェア。
スタイリッシュで洗練されたシルエットは大人の余裕が薫る極上の装いに。
二面性を兼ね備える至高のリラクシングウェアで、開放感に浸る非日常へ。

OFFタイムの中のちょっとしたONタイムにも使えるラグジュアリーヴァカンスライン。
時代を捉えたファブリックとディティールによってリゾートリラクシングされた世界観を提案します。

【一部商品紹介】



・コットンリネンクルーネックニット
￥15,950（税込）
・リラクシングタックパンツ
￥18,920（税込）

・キーネックシャツ
￥14,960(税込)
・ハーフスラックス
￥16,940（税込）

▼詳細情報は下記特設ページをご確認くださいませ。
URL: https://www.shiffon-online.jp/f/masanariiida/2023summer

公式Instagram・Youtube


<Instagram>
https://www.shiffon-online.jp/f/masanariiida/2023summer?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=masanariiida

<Youtube>
https://www.shiffon-online.jp/f/masanariiida/2023summer?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=masanariiida

飯田将成氏について


日本の元プロボクサー。
現在、武神ボクシングジム所属のスポーツトレーナー。

20歳で元プロボクシング世界王者の
星野敬太郎が主宰するコパン星野敬太郎ボクシングジムに入会。
長きにわたりプロボクサーとして活躍。
近年では、人気格闘技番組で話題を呼び、注目を集める。

1PIU1UGUALE3 RELAXについて


"極上の普段着"としてファッショニスタに愛されてやまない、1PIU1UGUALE3 RELAX
"至高" "究極"への挑戦を胸にデザイナー自らが厳選し、着る者に高揚と感動を齎す"一着入魂"された作品で知られる1PIU1UGUALE3のカジュアルウェアラインである。
服の価値を知る玄人からこそ絶対的な支持を受ける、リラックスラインならではの"究極の着心地"を是非体感してほしい。

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/17-09:16）

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