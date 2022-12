[瀬戸内サニー株式会社]



瀬戸内サニー株式会社(本社:香川県高松市、代表取締役:大崎龍史、以下「瀬戸内サニー」)は、パナソニックホールディングス(本社:大阪府門真市、代表取締役:楠見雄規 、以下「パナソニック」)のESL研究所と東北大学と連携し、香川県のスタートアップ企業を巡るコラボレーションツアー(以下、「本ツアー」)を2022年11月25日から2日間実施しました。



本ツアーは、副業解禁が進む大手企業の社員と、社会・地域課題の解決に挑む香川発スタートアップ企業のあらたな関係づくり・新しい働き方を探索する実証実験プロジェクトの一環として展開。



「実は気が合う人」や「実は相性のいい企業」など、経歴・職歴や業務スキルによるマッチングでは実現できない関係づくりを実現するため、東北大学協力のもと、会話中の表情解析などによる盛り上がり度のフィードバックをもとにした感性ベースの診断アプリケーションを開発し、よりパーソナルな接点をつくることを目指しました。



(以下、実施レポート:時系列)



1. チェックイン:診断結果のもと、企業と参加者の交流

東京や大阪などの首都圏から本ツアーに参加いただき、チェックインを実施(コワーキング施設Setouchi-i-Base。香川発のスタートアップ企業の方々から企業説明をいただいたのち、感性ベース診断の結果に基づき、企業と参加者の交流会を行いました。



参加企業の概要



未来機械(三宅氏)

未来機械は「テクノロジーでロボットを当たり前の存在にし、人々を苦役から解放する」をミッションに掲げ、未来の課題をロボットテクノロジーで解決する香川大学発ベンチャー企業。中東などの乾燥地域におけるソーラーパネルを、水を使わずに自動で清掃する軽量なロボットを開発。2008年から世界に先駆けてソーラーパネル清掃ロボットを研究開発し、自律型でハンディータイプのソーラーパネル清掃ロボットを世界で初めて実用化し、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなどの中東諸国で導入されています。



創業:2004年

所在:香川県高松市

HP:https://www.miraikikai.jp/





Raise the Flag(中村氏)

Raise the Flagは、視覚障がいに特化した製品・サービスの開発・製造・販売を目的として2017年に香川県高松市にて設立したベンチャー企業。



視覚が不自由な方でも任意の注量で様々な容器にお湯や水を注げる&周囲のモノの色が判るスマートクリップ「みずいろクリップ」が好評。また、視力に代わる感覚デバイス「SYN+(シンプラス)」が、経済産業省「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2022」の最優秀賞を受賞し、現在商品化に向けて開発中。



創業:2017年

所在:香川県高松市

HP:https://rtf.co.jp/





瀬戸内サニー株式会社(大崎)

瀬戸内サニーは、「瀬戸内から世の中を面白く照らし、かろやかな社会をつくる」を経営理念に、メディア事業および情報教育事業を展開する香川県を拠点とした地方発インターネットスタートアップ企業。時代にあわせた情報の届け方で、企業や自治体の課題解決や魅力発信などのデジタルマーケティング支援を行う。



また、メディア事業でのノウハウをもとに、デジタル時代の情報リテラシーを学ぶ教育事業を展開。自治体や教育機関に向けて、情報リテラシー能力の向上や、地域への愛着や誇りを育むシビックプライドの醸成、教育機会の創出に貢献。



創業:2018年

所在:香川県高松市

HP:https://setouchi-sunny.com/





地元スタートアップ企業家とパナソニックや大手企業の社員が混じり合い交流が生まれました。











2.企業訪問およびフィールドワーク(懇親会&まち歩き)

香川県の魅力を堪能してもらうことを目的に、地元の鮮魚名店にて瀬戸内の味覚を堪能頂いたり、香川県高松市の丸亀町商店街のまち歩きを実施したりしました。また、各企業訪問先ではものづくりの裏側を知ってもらうことで、普段とは違った価値体験をしていただきました。



・オフィス訪問(未来機械)



















・オフィス訪問(Raise the Flag)

















本ツアーの反響

今回参加された方の中には、本ツアーで体験したことや学びを知人・同僚に共有いただいたことがきっかけで、香川のスタートアップに興味を持つ方が増え、副業が決定するなどあらたな関係構築が生まれております。



■参加者の声

「生活の豊かさの尺度やバリエーションは人それぞれであることに気づくことができた。自分の選択肢が増えたように思う。(東京/メディア勤務/30代)」「ローカルスタートアップが少ない社員数で社会を変えようとする姿を見て、自分ももっと実装側をやりたいと強く思った。(東京/コンサル勤務/30代)」「香川の海風を感じながら、知らない人と新しいコミュニケーションを築く体験がよかった。定期的に訪れたい。(東京/IT勤務/30代)」

また地元スタートアップ企業の方々からも「実際に副業等で継続的に関わりを持ってもらいたい」といったポジティブな意向をいただくことにも繋がっております。



■今後について

本ツアーは、香川のスタートアップ企業や地域固有の文化に触れたり業界の異なる人たちと交流したりすることで、普段とは違った考えや自明性に気づくきっかけのツアーになりました。また、一時的な関係に終わることなく、今後もローカルスタートアップ ツアーの受け入れやあらたな雇用等の関係づくり、また地域への応援人口創出の増加に貢献できれば幸いです。









実施体制



プロデュース:パナソニックESL研究所、瀬戸内サニー

現地コーディネート:瀬戸内サニー

研究協力:東北大学

協力スタートアップ企業:未来機械、Raise the Flag

会場協力:Setouchi-i-Base



パナソニックESL研究所とは、手ぶれ補正、コピーガード技術などを開発し旭日章を受章したパナソニックのレジェンド社員大嶋光昭さん(https://recruit.jpn.panasonic.com/feed/article_22.html)と入社直後の若手社員が意見を戦わせながら、新規事業の創出を目指す部署です。







問い合わせ先





瀬戸内サニー株式会社

info@setouchi-sunny.com

080-2387-2279





