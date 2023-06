[株式会社シェアリングエネルギー]



無料で太陽光発電を設置して電気代をお得にするサービス「シェアでんき」を提供する株式会社シェアリングエネルギー(本社:東京都港区、代表取締役:上村一行、以下シェアリングエネルギー)は、2023年2月に提供開始した、店舗や事業者等法人向けの「シェアでんき for Biz」の提供で生じるリスク対策として、以下の4社と動産総合保険に関する共同保険契約を締結いたしましたのでお知らせします。



・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:新納啓介)

・三井住友海上火災保険株式会社(本社:東京都千代田区、取締役社長 :舩曵 真一郎)

・損害保険ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、取締役社長:白川 儀一)

・ほか1社(非公開)







近年、台風、地震、豪雨などの自然災害が増加傾向にあります。太陽光発電システムは屋外に設置されるため、これらの自然災害による損害リスクが存在しますが、太陽光発電システムの第三者所有サービスを提供する当社は、設備所有者として動産総合保険及び賠償責任保険に加入し、多様な財物損壊及び損害賠償責任へのリスク対策に取り組んでまいりました。

この度、当社は、2023年2月に法人向けサービス「シェアでんき for Biz」を提供開始したことに伴い、国内大手損害保険会社4社と法人向け太陽光システムの共同保険契約を締結しました。

自然災害や故障による業務中断などのリスクを最小限に抑え、ビジネスに与える潜在的な影響を軽減することで、店舗や事業者様により安心して太陽光発電システムを導入していただくことができるようになりました。



<補償内容>

・火災

・落雷、破裂、爆発

・風災、雹災、雪災、水災

・破損、汚損

・他物の落下、衝突、飛来

・その他外来の偶然な事故による破損



尚、当社では、住宅用太陽光発電システムについても、上記4社と動産総合保険を締結しています。

※住宅用太陽光発電システムの動産総合保険締結に関するプレスリリース:https://sharing-energy.co.jp/20220823/(2022年8月23日)





【共同保険引受先からのコメント】



■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第二部長 谷 昌則 氏

弊社は、シェアリングエネルギー社の目指す「分散電源の創出により、エネルギーシステムを変革する」というミッションに共感し、個人向け「シェアでんき」を保険の面でサポートさせていただいております。

この度、「シェアでんき for Biz」として法人向けに提供を開始されるにあたり、引続きパートナーとしてご一緒できることを大変嬉しく思います。

また、シェアリングエネルギー社との協業は、弊社が目指す姿である「CSV×DXを通じて、お客さま・地域・社会の未来を支えつづける」ことにも通じる取組みであり、今後もシェアリングエネルギー社とともに、カーボンニュートラルをはじめとした社会・地域課題解決に取り組んで参りたいと思います。







■三井住友海上火災保険株式会社 東京東支店長 吉岡 敬太郎氏

シェアリングエネルギー社の本サービス、シェアでんきforBizはCO2排出量も抑え、

環境に配慮できる社会課題の解決につながる大変魅力的なサービスと感じています。

当社でも社会のサステナビリティ実現に向け、社会課題の一つである「地球環境との共生」に最優先で取り組み、再生可能エネルギーの普及を支援し、脱炭化にむけてのサービスを社会に提供することで、環境への負担軽減に繋げていきます。

また、当社では損害保険による事故や災害の補償だけでなく、従来の保険による補償に加え、その前後リスクに対するソリューションを提供しております。当社が保有する住宅向け火災保険や災害対応等から得られたビッグデータと、シェアリングエネルギー社が保有する発電に関連するビッグデータを融合し、より安心感のある保険商品・サービスの開発にも活かして参ります。







■損害保険ジャパン株式会社 北東京支店長 森山 学氏

再エネ業界とSOMPOグループの関わりは深く、グループ会社のSOMPOリスクマネジメントでは、経産省やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)からの委託事業として太陽光発電設備の安全性・信頼性評価手法の検討や技術情報基盤整備に携わる中で様々な知見を蓄積しております。社会が直面する未来のリスクから人々を守るため、引き続き各種取組みを進めて参ります。







■株式会社シェアエネリングエネルギー 取締役CFO 兼 経営管理本部長 田原正崇

この度、「シェアでんき」における当社の実績と信用力をご評価いただき、各損害保険会社様と「シェアでんき for Biz」の共同保険契約を締結させていただきましたことを大変光栄に思います。損害保険業界を牽引する4社と、太陽光発電システムに関する専門性を有する当社との連携により、太陽光発電システムの普及拡大に寄与するものと確信しております。

今後も、「分散電源の創出により、エネルギーシステムを変革する」をミッションに、各社様との協業を通じて、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションの創出に取り組んでまいります。





■シェアでんきとは

「シェアでんき」は、初期費用無料で太陽光発電を設置して電気代をお得にするサービスです。



・シェアでんき(住宅向け):https://share-denki.com/

・シェアでんき for Biz(法人向け):https://share-denki.com/forbiz/

・シェアでんき加盟店募集ページ:https://share-denki.com/partner/



■パートナー企業様の募集について

当社では、シェアでんきの展開を一緒にお取り組みいただけるパートナー企業様を募集しております。



例)

・ハウスメーカー/ビルダー様、工務店様

・全国の地方自治体様、金融機関様(全国地銀様、信用金庫様)

・小売電気事業者様、ガス事業者様

・施工会社様、販売会社様



URL:https://share-denki.com/partner/



■シェアリングエネルギーについて

当社は、初期費用無料で太陽光発電を設置して電気代をお得にするサービス「シェアでんき」事業を展開しています。2018年より住宅向け太陽光発電を中心に提供を開始し、その後の約5年間で契約申込数は1万件に達しました。また、2023年2月からは事業者向けの「シェアでんき forBiz」の提供も開始しました。さらに、「シェアでんき」のさらなる活用と効率的なエネルギー利用を目指し、エネルギーマネジメントサービスの開発にも取り組んでおります。

このような取り組みを通じて、太陽光発電のみならず、脱炭素社会の実現と再生可能エネルギーの地産地消を加速するプラットフォームとして拡大を続けてまいります。当社は、これからの未来も、持続可能な社会の実現に向けて貢献するとともに、ミッションとして掲げている「分散電源の創出により、エネルギーシステムを変革する」の達成をめざしてまいります。



会社名 : 株式会社シェアリングエネルギー

所在地 : 東京都港区新橋4丁目11−1 A-PLACE新橋 4階

設立 : 2018年1月

代表者 : 代表取締役 上村 一行

事業内容: 再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理・運営に関する業務

URL : https://sharing-energy.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社シェアリングエネルギー 広報担当

Email:pr@sharing-energy.co.jp



