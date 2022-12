[Klook(クルック)]

独自企画「KonnichiWOW!」と日本政府観光局のアジアキャンペーンをダブル展開



旅行・体験プラットフォームのKlookは、12月2日、自社独自の訪日観光客集客プロモーション「KonnichiWOW!(コンニチワォ!)」をアジア太平洋地域11市場、日本政府観光局(JNTO)と連携して訪日旅行促進事業の柱である「アジアにおける大規模キャンペーン(通称アジアキャンペーン)」を、アジア9市場で一斉に開始します。シンガポール・台湾・タイ・韓国・香港・マレーシア・フィリピン・ベトナム・インドネシア(・オーストラリア・ニュージーランド)を対象に、KonnnichiWOW!キャンペーンはKlook上で、アジアキャンペーンは日本政府観光局の特設サイトと連動した形で展開します。同時展開するデジタルマーケティングやインフルエンサーとの共同プロモーションにより、コロナ禍で大きく落ち込んだ訪日旅行の本格回復に貢献してまいります。









【背景と目的】

日本政府観光局では、インバウンドの早期回復を図るとともに、旅行消費額増加や地方への誘客を促進するため、戦略的な訪日プロモーションに取り組んでいます。この一環として日本政府観光局は、アジアの訪日回数2~5回の訪日ライトリピーターを主なターゲットとするアジアキャンペーン実施し、訪日客のボリュームゾーンに向けた体験型コンテンツの認知・関心向上と、再訪日を促すための取り組みを進めています。Klookは今回、中国を除く9市場を担当する形でこのアジアキャンペーンのうちの2事業に参画し、同時に自社独自の訪日プロモーションと両輪で展開することで、日本のインバウンド回復と地域経済活性化に貢献してまいります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html



【キャンペーン概要】

1. 「KonnichiWOW!」 キャンペーン

URL:https://www.klook.com/en-SG/tetris/promo/konnichiwowsg/

(上記英語サイトの他、各市場の現地語で展開)

期間:2022年12月2日~2023年3月31日

対象市場:アジア太平洋地域11市場(シンガポール・台湾・タイ・韓国・香港・マレーシア・フィリピン・ベトナム・インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド)

内容:日本全国のツアー、観光スポット、アクティビティ、公共交通機関、レンタカー、ホテル、WiFi/SIM等のお得な割引キャンペーン、特典付与等

商品例:

LEGOLAND(R) Japan Resort 1 Day & Combo 1 Day Passport



https://www.klook.com/en-SG/activity/44688-legoland-japan-nagoya-domestic/



HARUKAS 300 Observatory E-Ticket



https://www.klook.com/en-SG/activity/2424-harukas-300-observatory-ticket-osaka/



teamLab Botanical Garden Osaka Ticket



https://www.klook.com/en-SG/activity/73632-teamlab-botanical-garden-osaka/



Nikko Pass Digital Ticket





2. 日本政府観光局「アジアにおける大規模キャンペーン」における連携

第1弾 特設ページURL:https://www.klook.com/en-SG/tetris/promo/wondersofthewestjapan/

期間:2022年11月25日~2023年2月28日

対象市場:アジア9市場(韓国・台湾・香港・インドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・ベトナム・マレーシア)

内容:関西・瀬戸内・九州の現地体験商品(ツアー、体験商品、公共交通関連商品)のお得な割引キャンペーン、地域の魅力や情報発信等

商品例:

Oyster Farm Experience with Visit to Itsukushima Shrine in Hiroshima



https://www.klook.com/en-SG/activity/20663-oyster-farm-itsukushima-shrine-hiroshima-okayama-shikoku/



Lake Biwa SUP Experience and Shirahige Shrine Visit in Takashima



https://www.klook.com/en-SG/activity/57141-lake-biwa-stand-up-paddle-boarding-experience-shirahige-shrine/



Tandem Paragliding in Aso



https://www.klook.com/en-SG/activity/51596-tandem-paragliding-aso/



第2弾:

期間:2022年12月中旬以降に開始予定~2023年2月28日

内容:関東・東北・中部・北海道・沖縄の現地体験商品(ツアー・体験商品、公共交通関連商品)のお得な割引キャンペーン、地域の魅力や情報発信等





【Klook(クルック)について】

Klookは、アジアをリードする旅行・体験のプラットフォームです。国内でも海外でも、ユーザーが新たな体験に対する絶え間ない冒険心や好奇心を満たせるよう、最高に楽しい体験をお届けしています。Klookのウェブサイトとアプリを通じて、国内外の観光施設、ツアーから現地の交通機関やホテルまで、あらゆるワクワク体験を予約することができます。2014年に設立され、1,000以上の都市で49万点以上の体験を提供しています。

Klook(日本語版):https://www.klook.com/ja/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja

iOS: https://itunes.apple.com/JP/app/klook/id961850126



【日本での実績】

当社は2017年9月に日本法人を設立し、訪日外国人観光客向けの旅行体験商品によるインバウンド事業を開始しました。JTB、小田急電鉄、JR西日本、JR九州ほか多数のパートナーと提携し、180か国以上に広がるKlookユーザーに日本の魅力をアピールしています。2019年4月には日本語版サービスをリリースし、日本人向け海外旅行商品を提供開始。2020年6月に国内の旅行・レジャー商品をリリースし、インバウンド・アウトバウンド双方で培った商品ラインナップや強みのテクノロジーを生かして、日本人の国内旅行市場も強化しています。



【Klook Travel Technology Limited 会社概要】

社名: Klook Travel Technology Limited(クルック・トラベル・テクノロジー・リミテッド)

本社: 香港 (22/F, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, Hong Kong)

代表者: 共同創業者兼CEO, 林照圍(英語名:イーサン・リン)

設立: 2014年9月

資本金: 約747億円(7.2億米ドル)

事業内容: 旅行・レジャー予約サイト「Klook」の開発および運営

URL: https://www.klook.com/



【Klook Travel Technology合同会社 会社概要】

社名 : Klook Travel Technology合同会社

日本本社 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F WeWork

設立: 2017年9月

資本金 : 2,500万円

事業内容: 旅行・レジャー予約サイト「Klook」の開発および運営

URL: https://www.klook.com/ja/



