オープン6周年を迎えるNOSE SHOP(ノーズショップ)は、「鼻祭(はなまつり)~Going my nose way. / 我が鼻道(はなみち)を往く~」と題し、アニバーサリーイベントを開催します。





「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートしたニッチフレグランスの専門店「NOSE SHOP(ノーズショップ)」は、2023年8月にめでたく6周年を迎えます。



NOSE SHOPは、格式の高い香水の世界に、カジュアルでポップな空気感を持ち込み、世界中から斬新で面白く、品質の高い香水ブランドを一堂に集めて、日本のみならず世界の香水マーケットにおいて、一目置かれるユニークな存在としての評価を確立しました。NOSE SHOPはニュウマン新宿にて数名のスタッフと数種の取り扱いブランドでスタートしましたが、いまでは日本全国に10店舗100名近いスタッフを擁するまでに成長しました。



それもすべては、わたしたちの提案する新しい香りの世界に共感し、日々応援してくださっているお客様のおかげだと思っています。そこで、みなさまへの日頃の感謝を込めて、周年記念イベント「NOSE SHOP 鼻祭」を今年も開催します。



NOSE SHOP 6周年記念「鼻祭(はなまつり)」~Going my nose way. / 我が鼻道(はなみち)を往く~

期間|2023年8月16日(水)~ 8月31日(木)

会場|NOSE SHOP 全店(新宿、渋谷、有楽町、銀座、池袋、横浜、名古屋、大阪、神戸、札幌)

内容|

毎週人気ブランドから新作発売!日本初上陸アイテム多数



あたり付きの香水ガチャ(R)️「おみくじガチャ」が全店&オンラインストアで大稼働中(8月1日~)



今年のMVP香水が決定!「NOSE SHOP アワード 2023」大発表



スタッフの制服を一新!新たな姿でお客様をお迎え



「NOSE SHOP × Travalo 限定アトマイザー」のノベルティを数量限定でプレゼント



店舗全体があなたの香水クローゼットに。「香水パスポート」限定発売



「本のガチャ×香水ガチャ(R)︎」が新宿店に登場&リアル書店・オンラインストアにて発売



新ブランド「Meo Fusciuni(メオ フシューニ)」本格上陸。創業者来日イベント開催



渋谷店限定「Step Aboard」× 若手アーティスト「Keeenue」がコラボレーション展示を開催 他





※毎週発売の新作は店舗によって取扱ブランドが異なります。詳細はNOSE SHOPマガジン、公式SNSをご確認ください。



毎週人気ブランドから新作発売!日本初上陸アイテム多数



アニバーサリー月間である8月は、毎週金曜日に新商品を発売予定。NOSE SHOPでも大人気のブランドより、新コレクションなど、期間中合計20種の香水が登場します。定番ブランドのニューカマーたちをお楽しみください。



トルコのブランド「Nishane(ニシャネ)」からは、ブランド創立10周年を記念し人気の香りをアップデートした「Xシリーズ」がお目見え。



また、独創的なボトルデザインとウードへのあくなき探究心によって生まれたブランド「The House of Oud(ザ ハウス オブ ウード)」からは、独創的な成分にフォーカスし、新たな香水の処方を生み出そうとする実験的で芸術的なプロジェクトである、きらびやかで風変わりな新たなコレクション「クレイジーコレクション」3種が登場いたします。



さらに、NOSE SHOPでも不動の人気を誇るブランド「Laboratorio Olfattivo(ラボラトリオ オルファティーボ)」からは、伝説の調香師ジャン=クロード・エレナが手がけるアイテムを含めた計3種がデビュー。



その他、新アイテムが目白押しです。夏にぴったりの清々しさを感じる香りの数々をお楽しみください。

※店舗によって取扱ブランドが異なります。詳細はNOSE SHOPマガジン、公式SNSをご確認ください。





あたり付きの香水ガチャ(R)️「おみくじガチャ」が全店&オンラインストアで大稼働中(8月1日~)



ミニサイズ(1.5ml~2ml)の香水がランダムでてくる大人気企画「香水ガチャ(R)️」があたり付きで8月1日より全店+オンラインストアで登場。

今回お目見えとなるのは「おみくじガチャ」。通常のミニ香水に加えて、一定の確率で「大吉・中吉・小吉」のあたり付き。あたりの内容に応じて、15mlサイズのオードパルファムも?



さらに、オンラインストア限定で、8月16日からはおみくじガチャに加え、今春待望の日本初上陸を果たしたオマーン発のフレグランスブランド「Amouage(アムアージュ)ガチャ」、「もぎたて!フルーツガチャ」など合計3種の台が一斉に稼働いたします。



「香りの好みがよくわからない!」「気になる香りがたくさんあって決められない!」そんな時は、ぜひ運に任せて香り選びをお楽しみください。





NOSE SHOPの誕生日「8月16日」から鼻祭が本格開催!オリジナルグッズなど続々登場



8月16日からは今回の鼻祭のテーマ「鼻道(はなみち)」に合わせて店頭ディスプレイも様変わり。オリジナル提灯を展示し、期間限定のディスプレイで店内を演出。また同日より、スタッフユニフォームも一新。同じテーマの「鼻道」を体現した新たな姿でお客様をお迎えいたします。



さらに、先日皆様にも投票を募集した、今年の香水の顔を決める「NOSE SHOP アワード 2023」の結果を大発表。NOSE SHOP 全店とマガジンにて発表いたします。こちらもぜひお楽しみに。





「NOSE SHOP × Travalo 限定アトマイザー」のノベルティを数量限定でプレゼント



イギリス発のアトマイザーブランド「Travalo」とのコラボレーションで、「NOSE SHOP × Travalo 限定アトマイザー」を20,000円(税込)以上、実店舗でお買い上げの方に数量限定でプレゼント。



シンプルなデザインが人気の「アトマイザー クラシック」から、ブラック、チタニウムの2色展開。キャップ部分にNOSE SHOPのロゴが刻印されているオリジナルデザインです。



NOSE SHOP × Travalo 限定アトマイザー プレゼント

配布期間|2023年8月16日(水)~31日(木)※数量限定、なくなり次第終了

内容|NOSE SHOP × Travalo 限定アトマイザー(全2色 ブラック、チタニウム)

対象|全国10店舗のNOSE SHOPで20,000円(税込)以上お買い上げの方に1点プレゼント。





店舗全体があなたの香水クローゼットに。「香水パスポート」限定発売



店頭の香水を自由にタッチアップできる「香水パスポート」が登場。NOSE SHOP代表 中森友喜がパーソナリティーを務めるポッドキャスト、香りと言葉のラジオ「NOSE knows」でのエピソードから誕生した新サービスです。

NOSE knows URL|https://open.spotify.com/show/0B42hcWak0OuwjFdmyYKrp



香水パスポートをスタッフにご提示いただくと、タッチアップのためだけに店内を自由に回覧できます。また、1日につき最大1スタンプにて、10回のご来店ごとにスペシャルなプレゼントを差し上げます。



今日の予定にあわせて香水をつけてから出かけたい、気になるあの香水を試してみたい、今の気分にあわせてふらっと香水をつけに立ち寄りたい…そんなときはNOSE SHOPへ、ただ香水をつけるためだけにお越しください。



香水パスポート

発売期間|2023年8月16日(水)~31日(木)

価格|660円(税込)

発売場所|NOSE SHOP 全店

有効期限|発行から1ヶ月

内容|NOSE SHOP店舗の香水を自由にタッチアップできるサービス。自分の部屋でお気に入りの香水を選ぶように、NOSE SHOP全体をあなたの香水クローゼットにして、より自由に、より気軽に、香りをお試しいただけます。





「本のガチャ×香水ガチャ(R)︎」が新宿店に登場&リアル書店・オンラインストアにて発売



今春発売し、SNSでも大きな話題となった、ハイブリット型総合書店のhontoの人気企画「本のガチャ」とNOSE SHOPの名物企画「香水ガチャ(R)︎」のコラボレーションが帰ってきました。



今回は「夏」をテーマに「本 × 香水」のセットを全29種セレクト。どんなセットが当たるかは、届いてからのお楽しみ。さらに今回は、NOSE SHOP新宿でも発売が決定。その他、honto提携リアル書店&オンラインストアにて販売いたします。五感をフルに使用する、本と香りの体験をこの夏にぜひお楽しみください。



「本のガチャ × 香水ガチャ(R)️」

販売期間|2023年8月16日(水)~ 31日(木)※数量限定、なくなり次第終了

価格|NOSE SHOP新宿 1,500円(税込)※各販売元により販売価格は異なります。

内容|文庫本1冊(オリジナルブックカバー付き)、ミニ香水1点

取扱店舗|NOSE SHOP 新宿、ジュンク堂書店 池袋本店、丸善書店 丸の内本店、丸善 お茶の水店、外濠書店、honto 本の通販サイト





新ブランド「Meo Fusciuni(メオ フシューニ)」本格上陸。創業者来日イベント開催



8月22日に新ブランド「Meo Fusciuni(メオ フシューニ)」がNOSE SHOPの仲間入りを果たします。そこで、ブランド創業者が来日。創業者をお招きした特別イベントを開催します。詳細の内容やスケジュールは、NOSE SHOPメルマガ、公式SNSにて順次公開予定。



Meo Fusciuni(メオ フシューニ)とは?



2010年に北イタリアの都市サルソマッジョーレ・テルメにて、パルマ大学でハーブを学んだ化学者ジュゼッペ・インプレッツァビレによって設立されたニッチフレグランスブランド。

シチリア島で遊牧民の血を引く家系に生まれ、大学卒業後、モロッコ・トルコ・中東など世界各地を旅しながら植物、特にハーブとスパイスの知識を高め、空間演出のアーティストとして名を馳せた後に、香水の調香を独学で学び当ブランドを設立。

香りの記憶を香水に変える研究者であると自らを定義し、旅行・詩・自然・音楽・芸術を通して得られた人生の糧を嗅覚記憶として、最高の素材に、独創的な感性と化学的な知性を重ねて香りで表現することを目指している。刺激的でユニークでもありながらもシンプルでもあり、どこかに侘び寂びを感じさせるような独特な表現が世界中で高い評価を受けるに至っている。





渋谷店限定「Step Aboard」× 若手アーティスト「Keeenue」がコラボレーション展示開催



「ミラノの街の香りと空気を缶の中に閉じ込める」というコンセプトでグラフィティアートからインスピレーションを受けた「Step Aboard」。若者のストリートカルチャーの中心とも言える渋谷の地で、注目の若手アーティスト「Keeenue」氏とのコラボレーション展示を実施いたします。



イベント詳細

日時|2023年8月26日(土)、27日(日)

場所|NOSE SHOP 渋谷 ギャラリースペース

内容|「Step Aboard」の香りからインスピレーションを受けて注目の若手アーティスト「Keeenue」氏がNOSE SHOP 渋谷で公開制作を実施。さらに、Keeenue氏が在店中の期間に「Step Aboard」の製品をご購入いただいた方には特別なプレゼントも。詳細の内容やスケジュールは、NOSE SHOPマガジン、公式SNSにて順次公開予定。





Keeenue / キーニュ

1992年神奈川県藤沢市出身。Keeenueは本名KANAのカタカナ読み(ケーエーエヌエー)からできた造語。壁画制作やペインティング作品の発表、アートワーク提供など国内外問わず様々な活動を展開。具象でありながら抽象絵画のような独創的で鮮やかな世界観は鑑賞者のイマジネーションを誘発しそれぞれの捉え方や気づきを与える。NIKE、FACEBOOK、SHAKE SHACK、ABC-MARTなど数多くのコラボレーションを手掛け注目を集める。

1992 神奈川県藤沢市生まれ

2016 多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒業

鎌倉市在住



ーーーーーーーーーーーーーーーー



ぜひこのお祭りで新しい香りの世界の楽しさに触れてください。これからもわたしたちは自らの直感とセンスを頼りに、己の信念の赴くまま、独創的な鼻の道を邁進し続けます。



Going my nose way. / 我が鼻道を往く

※「鼻道(はなみち)」と読みます。好きな香りを自分の直感を信じて追求し続ける道のこと。



これからの「NOSE SHOP(ノーズショップ)」もどうぞよろしくお願いいたします。





NOSE SHOP

世界中の新進気鋭のフレグランスブランドを一同に集めた香水の専門店。大きな鼻のオブジェを目印に、日本国内唯一のニッチフレグランスのセレクトショップとして 2017年8月にスタート。現在、国内に10店舗を展開。香りの世界がもっている、どこかとっつきにくくて敷居の高い雰囲気からは距離を置き、カジュアルかつポップに、そしてちょっとクレイジーに新しい 香りの世界を提案。インディペンデントでハイグレードなフレグランス専業メゾンを世界中からセレクトしお届けすることで、 最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさをお伝えします。



[店舗一覧]

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿 4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707



NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 レイヤードミヤシタパーク South 2F TEL 03-6427-3350



NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2丁目5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400



NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007



NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500



NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454



NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402



NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113



NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281



NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822



NOSE SHOP オンラインストア

https://noseshop.jp



