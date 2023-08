[株式会社IDENTITY]

株式会社IDENTITY(本社:岐阜県美濃加茂市、共同代表取締役碇 和生、モリ ジュンヤ)が運営するお芋スイーツブランド「壺芋ブリュレ」は、株式会社BAKE(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:山田 純平)が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」とコラボした秋の新商品を、2023年9月1日(金)より期間限定で販売いたします。







口に含んだ瞬間とろけるお芋スイーツ「壺芋ブリュレ」は、年間3500万個を販売する大人気ブランド「PRESS BUTTER SAND」とコラボし、秋だけの特別商品を販売いたします。芋と相性の良いフレッシュバターをたっぷりと使ったバタークリームを合わせ、クッキーで挟んで仕上げました。BAKEの工房店舗5店舗では出来立ての「まるごと芋のバターサンド〈壺芋ブリュレコラボ〉」を、ECと美濃加茂の店舗では「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」「壺芋ブリュレ~濃厚バタークリーム~」を販売いたします。秋の味覚を堪能できる、ご自宅や大切な方への贈り物にもおすすめのスイーツです。

プレスバタークッキーとパリパリブリュレの特別な味わい「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」







年間3,500万個以上を販売する〈PRESS BUTTER SAND〉と“最短1分で即完売”と話題の〈壺芋ブリュレ〉がコラボした「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」をオンラインストアにて期間限定で販売。 蜜がしたたるほど甘い焼芋に、北海道産のフレッシュバターをたっぷり使用したバタークリームを合わせたコク深いカスタードクリームを絞りました。仕上げにご自宅でシュガーをふりかけ、バーナーでじっくりブリュレしたあとに、サクサクのプレスバタークッキーでサンドしてお召し上がりください。

価格 :1箱 3,750円(税込)

販売場所 :Creaimo公式オンラインサイト、BAKE THE ONLINE

販売期間 :2023年10月3日(火)~11月28日(火)※Creaimoでの販売期間(売り切れ次第終了)

2023年10月2日(月)~2023年12月24日(日)※BAKE THE ONLINEでの販売期間(売り切れ次第終了)

*Creaimo公式オンラインショップ:https://tsuboimo.stores.jp

*BAKE THE ONLINE:https://bake-the-online.com/

全国のBAKE工房店舗限定で販売!焼きたて「まるごと芋のバターサンド〈壺芋ブリュレコラボ〉」







全国のBAKE工房店舗限定で「まるごと芋のバターサンド〈壺芋ブリュレコラボ〉」を販売。厚めにカットした濃密な焼芋に、バタークリームと合わせたコク深いカスタードクリームを絞り、ほろ苦いカラメルシュガーチップをふりかける事で、パリとろのクリームブリュレを再現。店頭で焼き上げたサクサクのクッキーでサンドしています。希少価値のある、壺芋ブリュレと焼きたてバターサンドの美味しさをかけ合わせたプレミアムな味わいです。

価格 :1個 486円(税込)

販売場所 :プレスバターサンドギャラリー/PRESS BUTTER SAND 天神地街店、

PRESS BUTTER SAND ルクア大阪店、PRESS BUTTER SAND 大丸東京店、

PRESS BUTTER SAND 三越豊田店、PRESS BUTTER SAND 博多駅店

販売期間 :2023年9月1日(金)~2023年12月24日(日)

人気の壺芋ブリュレは「PRESS BUTTER SANDコラボフレーバー」をECと美濃加茂の店舗にて発売









一本一本専用の壺で丁寧に焼いた芋を使用した壺芋ブリュレは、北海道産のフレッシュバターをたっぷり使用した〈PRESS BUTTER SAND〉の濃厚なバタークリームを、口どけなめらかなカスタードクリームと合わせました。「壺芋ブリュレ PRESS BUTTER SANDコラボ 濃厚バタークリーム」のバター本来の風味が広がるクリームと、パリッとほろ苦いブリュレが織りなす香ばしさのコラボレーションをご堪能ください。Creaimoのオンラインストアと美濃加茂の店舗限定でお召し上がりいただけます。

価格 :店舗1個 850円(税込)、EC1セット 3,500円(税込・送料別)

販売場所 :Creaimo公式オンラインサイト、MINGLE

販売期間 :EC 2023年9月5日(火)~10月31日(火)、店舗 2023年9月9日(土)~(売り切れ次第終了)



