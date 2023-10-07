TOW主催事業アンビエントをテーマにした視聴覚芸術の展覧会「…
［株式会社テー・オー・ダブリュー］
株式会社テー・オー・ダブリュー（本社：東京都港区 代表取締役社長：村津憲一）は、当社グループのパーパス「新しい時代の体験を創る」の実現に向けて、主催及び企画・制作プロデュースしている、アンビエントをテーマにした視聴覚芸術の展覧会「AMBIENT KYOTO」の第二回目となる『AMBIENT KYOTO 2023』が本日より開幕いたします。
プロジェクトサイト：https://ambientkyoto.com/
AMBIENT KYOTOは、昨年2022年、第一回目として、アンビエントの創始者ブライアン・イーノの展覧会「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」を開催し、多方面で話題を生み、大盛況を収めました。
本日より開幕となる『AMBIENT KYOTO 2023』では、京都の複数会場を舞台に、日本が世界に誇るアーティスト、坂本龍一＋高谷史郎、コーネリアス、バッファロー・ドーター、山本精一による作品が出展される展覧会や、アンビエント・ミュージックに多大な影響を与えた、ミニマル・ミュージックの巨匠テリー・ライリーによるライヴ、そして、芥川賞作家 朝吹真理子のデビュー作「流跡」の本人による朗読作品のPodcastコンテンツ、さらに、京都の文化・人々と共に作り上げることを目指したコラボレーション企画も実施いたします。
『AMBIENT KYOTO 2023』概要
■タイトル：AMBIENT KYOTO 2023（アンビエント・キョウト2023）
■参加アーティスト：[展覧会] 坂本龍一 + 高谷史郎、コーネリアス、バッファロー・ドーター 、山本精一
[ライヴ] テリー・ライリー、コーネリアス
[朗読] 朝吹真理子
■会場：１.京都中央信用金庫 旧厚生センター（展覧会）
２.京都新聞ビル地下１階（展覧会）
３.東本願寺・能舞台（ライヴ）
４.国立京都国際会館・メインホール（ライヴ）
■会期：2023年10月6日（金）～12月24日（日）
※休館日：11月12日（日）、12月10日（日）
※テリー・ライリーのライヴ実施日：10月13日（金）、10月14日（土）
※コーネリアスのライヴ実施日：11月3日（祝・金）
■開館時間（展覧会）：9:00～19:00 入場は閉館の30分前まで
■チケット：チケット購入サイト： https://ambientkyoto.com/tickets
[展覧会] 一般 ￥3,300 / 専・大学生 ￥2,200 / 中高生 ￥1,800
・前売：300円引・小学生以下無料 ※京都新聞地下１階のみ、一部無料枠を設ける予定
[ライヴ]
○テリー・ライリー
・会場：東本願寺・能舞台
・日程：2023年10月13日（金）、14日（土）
・開場 17:30 / 開演 18:30
・チケット：SOLD OUT
○コーネリアス
・会場：京都国際会館Mail Hall
・日程：2023年11月3日（金・祝）
・開場 16:00 / 開演 17:00
・チケット：全席指定 S席 9,800円/ A席 8,800円 ※未就学児入場不可
■主催：AMBIENT KYOTO 2023 実行委員会（TOW / 京都新聞 / Traffic / 京都アンプリチュード）
■企画制作：TOW / Traffic
■協力：文化庁 / α-STATION FM KYOTO / 京都 CLUB METRO / 株式会社サンエムカラー / 小川珈琲株式会社 / 株式会社ハッピーマンデー / CCCアートラボ
■後援：京都府 / 京都市 / 公益社団法人京都市観光協会 / FM COCOLO
■音響機材協賛 : Genelec Japan / ゼンハイザージャパン / 株式会社静科 / 株式会社MSI JAPAN大阪 /
アビッドテクノロジー / Synthax Japan / Abendrot International LLC / Sonos Japan
■映像機材協賛：bricks & company / Magnux
■技術協力：パナソニック株式会社
■協賛：Square
■広報協力：HOW INC.
■特別協力：京都中央信用金庫
■Homepage https://ambientkyoto.com/
■X（旧Twitter） https://twitter.com/ambientkyoto
■Instagram https://www.instagram.com/ambientkyoto
■Facebook https://www.facebook.com/ambientkyoto
【株式会社テー・オー・ダブリューの概要】
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/07-13:40）
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