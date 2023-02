[株式会社ピーエスシー]

モダンワークを実現するDXソリューションの旗艦Base誕生



株式会社ピーエスシー(本社:東京都港区浜松町2-4-1代表取締役:鈴木 正之、以下「PSC」)は、日本マイクロソフト株式会社(本社:東京都港区、以下「日本マイクロソフト」)が展開する「Microsoft Base」の拠点となる「Microsoft Base Hamamatsucho」を2023年2月21日(火)に開設することをお知らせ致します。







https://psc-inc.co.jp/microsoftbase/





【Microsoft Baseとは】

Microsoft Base は、日本マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」および Microsoft 製品を活用し、お客様のデジタルトランスフォーメーションを実現する新しい取り組みです。“Base = 発信基地”として、代官山をフラッグシップとする物理拠点を全国に展開し、オンラインでも様々な情報を提供いたします。



【Microsoft Base Hamamatsucho概要】

Microsoft Base Hamamatsucho

〒105-5125

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館25階(PSC本社内)

地図URL:https://www.psc-inc.co.jp/about/company/office/tokyo/





JR山手線内側においては初の開設。駅直結でアクセスしやすい好立地。



【コンセプト】





全方位モダンワーク主義──────



Microsoft 社の製品・サービスを総合プロデュース。Base内で開催される現地セミナーやオンラインセミナーを通して、利活用に関する知見を学べる他、モダンワークに適した最新製品に触れるなど、「Microsoft に関するあらゆる体験」が可能です。



■Cloud Apps

Power Platform / Microsoft Teams / Coo Kai

Power Platformに代表されるローコード開発、コラボレーションプラットフォームとしてのMicrosoft Teams ならびに Microsoft 365の利活用支援。その高い技術力と、お客様課題を解決に導いた成功体験が評価されMicrosoft Cloud Partner Program「Specialization」に認定。また、Microsoft 365 への高い専門性から、Microsoft 365 の機能をブーストさせるAdd on Appli「Coo Kai」を開発。中でもCoo Kai Team Build(チームビルド)は、日本初の Microsoft Teams 認定アプリケーションとして、多くのお客様のモダンワークを実現。



■Security & Management

Microsoft 365 E5 / Microsoft Sentinel / Azure Web Application Firewall/ Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Securityを中心にセキュリティマネージメント(設計・導入・運用)をワンストップで展開。 自社保有施設であるSOC(Security Management Center)では、ホワイトハッカー有資格者をはじめ、67名のスペシャリスト集団が在籍、24時間365日さまざまな脅威と対峙。また、Microsoft Security(Microsoft 365 E5 / Microsoft Sentinel / Azure Web Application Firewall / Microsoft Defender for Endpoint など)の造詣の深さから日本マイクロソフトが主催するSecurity ForumやJapan Digital Daysなどのイベント・セミナーにて多数登壇。



■IT Management

Windows / Surface Hub / Windows Autopilot / Microsoft Intune / Microsoft Edge / Bing

Windowsデバイスを中心にあらゆるEndpointマネジメントをプロデュース。物理デバイスから仮想デバイス、そしてPC/SPといったHWからSWのID/Passまで、全てのEndpointデータを統合管理するDaaSを通じてモダンワークを演出。また、自社保有施設であるセキュアセンターでは、高度な専門知識を有するEndpointエンジニアにより累計160万台を超えるEndpointマネジメントを提供。2021年には、その実績が評価されMicrosoft Education Awardを受賞。



■Cloud

Azure Virtual Machines / ExpressRoute / Azure Backup / Azure Site Recovery

システム開発環境を柔軟に対応するため、開発環境を Microsoft Azure 上に構築。サイト障害時にも開発を継続可能にするため、DR環境を準備。本番稼働したサーバー群は、Azure Site Recoveryにより業務継続をサポート。また、クラウド活用によるサービス向上・コスト削減を踏まえ、ビジネス要求に対応した総合的な次世代 IT 基盤を確立するため、オンプレミス環境を対象に Microsoft Azure へのクラウド移行を実施。お客様のモダンワーク環境への移行実現を迅速かつ柔軟に支援すべく、「Cloud Center2023構想」が始動。







■日本マイクロソフト株式会社様からのエンドースメント

当社の「Microsoft Base」の取り組みに、株式会社ピーエスシー様にご参加いただけることを心より感謝申し上げます。「Microsoft Base」は、日本マイクロソフトが日本全国のパートナー様と共に日本全体のデジタル化・DX促進に取り組むプロジェクトの一つです。

ピーエスシー様は Microsoft 365 の導入から利活用支援まで、国内外問わず多くのお客様のお悩みを解決した実績をお持ちです。

今回新たに開設した「Microsoft Base Hamamatsucho」での取組みを通じ、より一層お客様のDXを加速するコラボレーションの場となるよう、ピーエスシー様と連携してまいります。



日本マイクロソフト株式会社

パートナー事業本部 パートナービジネス統括本部

統括本部長 安藤 浩



※Microsoft、Azure、Power Platform、Microsoft 365、Surface Hub、Office365、Microsoft Sentinel、Microsoft Intune、ExpressRoute、Bing、Microsoft Edge、Windows、Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



【Microsoft Base Hamamatsuchoに関するお問い合わせ先】

電話番号 :03-5408-5155

E-mail : msbase_hamamatsucho@psc-inc.co.jp

URL:https://www.psc-inc.co.jp/



