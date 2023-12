[株式会社Pacific Meta]

日本発のブロックチェーンを提供するAstar Networkと、Web3事業開発とマーケティング支援を手がけるPacific Metaは、本日戦略的パートナーシップに関する覚書(MOU)に署名しました。この協力関係は、企業がWeb3の活用機会を最大限に引き出し、新たな価値創造の機会を追求するためのものです。



このパートナーシップにより、両社はAstar Networkのプラットフォームを活用した、企業の戦略的かつ実践的なWeb3事業開発をサポートします。Astar Networkは優れたブロックチェーンインフラを提供し、Pacific Metaは企業のWeb3活用可能性を引き出す事業開発の側面から持続的なビジネスモデルを提案します。これにより、企業のWeb3進出を事業開発からインフラサポートまで一貫して提供します。







Web3の活用における企業課題に対する解決策





日本の大企業の多くがWeb3領域の活用機会に挑戦していますが、未だにロールモデルが少なく事業化には一定のハードルがあります。特に、事業責任者や担当者の方々と日常的に接する中で、以下のような疑問が多く寄せられています。



・Web3活用のメリットはなにか?

・顧客やユーザーの課題解決にWeb3はどのように寄与するか?

・Web3だからこそ実現できる事業の提供価値は何か?

・Web3事業を構築する際のポイントは何か?



これらの課題に対し、ブロックチェーンインフラを手掛けるAstar Networkと事業開発支援に強みを持つPacific Metaにより、事業ごとのWeb3の特徴や活用可能性を明らかにした上で、Web3の強みを活かした事業化支援をワンストップで提供します。企業ごとのニーズをヒアリングした上で、Web3のメリットを最大限活用できる事業開発を支援します。また、事業の立案にとどまらず、実際に事業をWeb3導入の実行、また継続的なWeb3事業の拡大までサポートします。



担当者コメント







Pacific Meta社は、日本をリードするWeb3 特化の総合コンサルティング企業であり、企画から開発、海外展開までを一気通貫で支援できる国内有数のチームです。

Astar zkEVMを次世代のデファクトスタンダードチェーンとしてより多くの企業に活用頂くべく、Astar NetworkはPacific Meta社と連携し、世界に先駆けたWeb3 ユースケースの創出に全力で取り組んで参ります。



Astar Foundation

Head of Japan Business Development

Yuhong Chen

------------------------------------------------------------------------------------



日本を代表してグローバルに挑戦するAstar Networkチームと協業できることを非常に嬉しく思います。

Astar zkEVMは、日本企業がWeb3に挑戦する上でグローバルにリーチできるユーザー規模やUXの観点で、Web3のマスアダプションをもう一段階推し進めるブロックチェーンになると想定しております。

弊社が得意とするWeb3の新規事業支援や海外展開支援などの包括的なWeb3支援にAstar Networkチームのサポートが加わることで、日本企業のWeb3を活用した持続的なビジネス創出を実現いたします。



Pacific Meta Inc.

Head of Japan Business Development

Kazuhito Azechi



Astar Networkについて







Astar Networkは、次世代の分散型インターネット「Web3」の社会実装・大衆化を目指すパブリックブロックチェーンであり、日本トップの時価総額とグローバルプレゼンスを有しています。世界を牽引するバイナンスやコインベースなどに投資され、その革新的なテクノロジーと稀有なエコシステムが高く評価されています。現在、Astar Networkは世界最高峰の開発チームであるPolygon Labsと協業し、世界最大規模のブロックチェーン「Ethereum」を高速化し、スケーラビリティを高めた「Astar zkEVM Powered by Polygon」を新たに開発・提供しています。今後Astar zkEVMを加えたAstarエコシステムは、高いUXと拡張性によりWeb3の大衆化を加速します。そして日本国内外の企業・自治体と事業連携を深め、世界に先駆けた事例創出やゲーム・アニメ等日本のコンテンツのグローバル展開を牽引して参ります。

公式サイト:https://astar.network/

X(旧Twitter):https://twitter.com/astarNetwork



Pacific Metaについて







Pacific MetaはWeb3領域で挑戦する国内外の事業やプロジェクトが抱える課題を解決する、戦略コンサルティング及びマーケティング支援を行う会社です。グローバルチームで国内外から得た一次情報やネットワークを起点に包括的な支援を行っており、特にマーケティング戦略の策定やコミュニティの設計・運営、海外市場への展開に注力しています。

【会社概要】

所在地 : 東京都品川区東五反田2丁目5-2 THE CASK GOTANDA 305

代表者 : 代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日 : 2022年8月10日

事業内容 : Web3のマーケティング・海外進出支援事業

資本金 : 1.5億円(資本準備金含む)

会社URL : https://pacific-meta.co.jp/

お問い合わせ

・会社HP:https://pacific-meta.co.jp/contact/

・mail:info@pacific-meta.co.jp



Web3事業開発にご興味を持つ企業様からのお問い合わせを募集





Web3を活用した事業開発にご興味ある企業様からのお問い合わせをお待ちしています。具体的な内容が未定でもお気軽にお問い合わせください。ヒアリングを通して、Web3活用可能性についてご提案させていただきます。

お問い合わせ

・会社HP:https://pacific-meta.co.jp/contact/

・mail:info@pacific-meta.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-21:40)