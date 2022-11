[音元出版]

高音質再生を追求するピュアオーディオの専門誌「オーディオアクセサリー」の最新 187号 、本日11月21日(月)発売です。オーディオマインドに溢れた真の銘機を選出するアワード「オーディオ銘機賞2023」と「オーディオアクセサリー銘機賞2023」全受賞内容の、製品レポートを交えての発表。そして特別付録、クラシック音楽レーベル「アールアンフィニ」のダイジェストCDも加え、豪華な内容でお届けします。













付録CD解説&インタビュー 世界にはばたく高音質クラシック「アールアンフィニ」









クラシック音楽レーベル「アールアンフィニ」の代表曲6タイトルを集めたダイジェストCDが特別付録となりました。これを受けて、純粋な音楽表現を追求し、音質面でも切磋琢磨してアルバム制作を行っているハイクオリティ・音楽レーベルであるアールアンフィニの主宰者である武藤敏樹さんと、同レーベルでアルバムをリリースしているギタリストの鈴木大介さん、チェリストの新倉 瞳さんをお迎えし、音楽制作のこだわりについてお話をお聞きしています。実際の音源とともにじっくりとお楽しみください。(インタビュアー:渋谷ゆう)





発表! オーディオ銘機賞2023









オーディオマインドに溢れた真の銘機を選出するアワード「オーディオ銘機賞2023」の全受賞モデルを、製品レポート、インタビューなども交えご紹介しています。



■「オーディオ銘機賞2023」受賞モデル特別レポート

・ACCUPHASE/モノラルパワーアンプ「A-300」

・ESOTERIC/アナログプレーヤー「T-1」

・LUXMAN/アナログプレーヤー「PD-191A」

・TAD/スピーカーシステム「TAD-CE1TX-WN」

・Playback Designs/SACDプレーヤー「MPS-6」

・MARANTZ/ネットワーク対応プリメインアンプ「MODEL 40n」

・DENON/プリメインアンプ「PMA-1700NE」

・TECHNICS/ネットワーク/SACDプレーヤー「SL-G700M2」

・LUXMAN/SACDプレーヤー「D-07X」

・TRIODE/管球式プリメインアンプ「EVOLUTION」

・SPEC/プリメインアンプ「RSA-BW7」

・AIRPULSE/パワードスピーカー「A100 HD MONITOR」

・POLK AUDIO/スピーカーシステム「R200AE」

・KEF/アクティブスピーカーシステム「LS 60 Wireless」

・KRIPTON/スピーカーシステム「KX-3SX」



■受賞ブランド キーパーソン インタビュー

Avantgarde/ ジェローム・アンドレ氏

LINN/ギラード・ティーフェンブルン氏





■今季の注目コンポーネント紹介

・KEF/Reference One Meta

・iFi audio/NEO Stream

・KRIPTON/生形三郎、クリプトンのスピーカーユニットを使って密閉型を自作!

・SILENT ANGEL/ネットワークストリーマー「B1T/B1」

・DYNAUDIO/Contour 60iがついに発売

・EARMEN/ミニマムなオーディオシステムの魅力

・ACCCUPHASE/E-4000とP-7500の魅力を探る

・AUDIODESIGN/最新プリメインアンプ「DCPMA-100RE」登場

・VERTERE /進化した中軸モデル「MG-1 PKG MK2」の魅力

・TEAC/「NT-505-X」を軸に広がるオーディオの楽しみ方

・Burmester/大本命のパワーアンプ「Burmester216」が登場

・ORTOFON/最新カートリッジMC Diamondとトーンアームの魅力

・Paradigm/Persona 9Hを土方久明×渋谷ゆう子が聴いた!

・Paradigm/Persona 9H 、 Founder 120Hを小原由夫が聴いた!

・MartinLogan/石原 俊のスピーカー導入記2.

・KLH/コンパクト・フロア型スピーカー「Model Three」が登場

・REGA/エントリープレーヤーにウォルナット仕様の限定モデルが登場





発表! オーディオアクセサリー銘機賞2023









オーディオアクセサリーやケーブル関連を品評する世界随一のアワード「オーディオアクセサリー銘機賞」。注目の受賞結果を、特別レポートとともにご覧ください。



■「オーディオアクセサリー銘機賞2023」受賞モデル特別レポート

・ACOUSTIC REVIVE「25周年の軌跡をたどる」 岩井 喬

・ANDANTE LARGO/接点拡張安定剤「Super TMD」

・ZONOTONE/アースケーブル「Grandio Earth-1」

・TIGLON/RCAインターコネクトケーブル「MS-DR20R」

・TIGLON/インシュレーター「MZX シリーズ」

・OYAIDE/電源ケーブル「L/i 50 V6」

・Audio-Technica/インターコネクト&電源ケーブル「FLUAT 500シリーズ」

・TOP WING/インターコネクトケーブル「White Signal/FLUX」

・KOJO TECHNOLOGY/グランドターミナル「Crystal Epシリーズ」

・KRIPTON/電源ボックス「PB-HR3000」、 オーディオボード「AB-111」

・FURUTECH/XLRインターコネクトケーブル「Lineflux NCF(XLR)」

・SAEC/仮想アース「SGS-042」

・TIGLON/スピーカーケーブル「TPL-2000SP」

・ACOUSTIC REVIVE/コンセントスタビライザー「CS-3K」、電源コンディショナー「RPC-1KM」

・NS(中村製作所)/アイソレーショントランス「NSIT-300D/1000S」

・FONO Acustica/スピーカー専用仮想アースで音質が激変「COMPAS」

・Telegärtner/ネットオーディオの新提案!光アイソレーター「OPT BRIDGE 1000M」」

・AET/電源ケーブル「EVIDENCE NI AC S」

・IsoTek/キース・マーティンが語る製品開発ストーリー

・IsoTek/電源コンディショナー「V5 Aquarius」

・WELLFLOAT/インシュレーター「Babel」+「Babel BASE」

・Audio Replas/ルームチューニングパネル「SFW-HD」

・FURUTECH/XLRプラグ「CF-601M NCF(R)/CF-602F NCF(R)」

・TIGLON/LANケーブル「TPL-2000L professional」

・TIGLON/ケーブル活性処理システム「H.S.E.Grande」

・ANSUZ ACOUSTICS/X2 Cable

・Ferrum Audio/DCパワーサプライ「HYPSOS」

・SOC Sound Laboratory/交流アース機能付き電源タップ「ACE6 PLUS」

・Serenity/アナログターンテーブルマット「SRT-1」他

・AiTEC/ルームフレッシャー「Λ3.16mini The premium」



■今季の注目アクセサリー紹介

・SOUND MAGIC/オーディオラックの人気モデル「HS03」に新色登場

・ANSUZ ACOUSTICS/ノイズキャンセラー「Sortz」

・JORMA DESIGN/ケーブルの生命は“精度”に依存する

・EDISCREATION/人気のネットワーク用関連アイテムを紹介

・SUNSHINE/待望の超ハイCPインターコネクトケーブルが登場

・ZONOTONE/初のLANケーブルが最高峰シリーズで新登場

・YAMOMOTO SOUND/樫の木を採用したスパイクベースが登場

・ACOUSTIC REVIVE/注目の新製品アイテムを紹介

・JS PC Audio/注目の新製品アクセサリーを紹介













雑誌情報



誌名: オーディオアクセサリー 187号

発売日:2022年11月21日(月)

価格:1,500 円 (本体 1,364 円)

判型:A4変形(H285mm×W210mm)

発行:株式会社音元出版

編集長:伊佐山勝則

※全国の書店、ネット書店のほか、弊社運営ネットショップ「PHILEWEB.SHOP」(https://phileweb.shop/)でもご購入いただけます。





音元出版について



1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名:株式会社音元出版

●代表取締役:風間雄介

●所在地:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 第七東ビル 8F

https://www.ongen.co.jp



<雑誌メディア>

●オーディオアクセサリー:高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/

●アナログ:レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/

●季刊 ホームシアターファイル PLUS:実例紹介から機器レビューまで!日本唯一のホームシアターマガジン

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/



<ウェブメディア>

●PHILE WEB https://www.phileweb.com

月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV

●PHILE WEBオーディオ https://www.phileweb.com/audio/

●ホームシアターCHANNEL https://hometheater.phileweb.com/

●デジカメCHANNEL https://www.phileweb.com/dc/

●PHILE WEBビジネス https://www.phileweb.com/senka/

●Gadget Gate https://gadget.phileweb.com/



<フリーマガジン>

●プレミアムヘッドホンガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/

●VGPお買い物ガイド http://vgp.phileweb.com/vgp2022

●DGPお買い物ガイド http://www2.phileweb.com/pdf/dgp2022/dgpmagazine2022.pdf



<アワード>

●VGPアワード http://vgp.phileweb.com

●DGPイメージングアワード https://www.phileweb.com/dgp/about.html

●DGPモバイルアワード https://dgp.phileweb.com/mobile/

●オーディオ銘機賞 https://www.phileweb.com/aea/2023/

●オーディオアクセサリー銘機賞 https://www.phileweb.com/aaea/2023/

●アナロググランプリ https://www.phileweb.com/news/audio/202204/01/23213.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-12:16)