VOLCOMは、2023年春の最新コレクション「TOKYO TRUE」を発表します。

VOLCOMの豊かなグラフィックの歴史を生かし、日本のストリートウェアのトレンドに敬意を表したコレクションです。







ボルコムのウェアは、耐久性と機能性ともに最高レベルのパフォーマンスを追い求めています。

2023年春コレクションでは、ナイロンベスト、ジャケット、ジップオフパンツ、ワークウェアのジップウーブンシャツがキーアイテムとして採用されています。









完璧なフィッティング、改良されたファブリック、グラフィックは新たにボルコムらしく進化し、コレクション全体は現在のストリートやスケートのトレンドと調和され、さらにあなたの TRUE TO THIS をサポートします。

日本はボルコムにとって常に特別な役割を担っており、私たちはTokyo Trueコレクションを通じて、その豊かな文化からインスピレーションを得ることを誇りに思っています。

日本発のTokyoTrueコレクションはワールドワイドでのリリースも間近。





Tokyo True コレクションはこちら

https://vol.cm/tokyotrue





ABOUT VOLCOM

クリエイティブな精神にインスパイアされ1991年に創設されたVOLCOMは、自分が好きな事に情熱的でひたむきな人たちの為にむけたプロダクトをリリースしています。VOLCOMは、忠実になれるものを追い求める為に生まれ、さまざまな困難を可能に変化させるビジョンと不可能に挑戦するクリエイティブな野心を持っています。



Instagram

https://www.instagram.com/volcomjapan/



【本件に関するお問い合わせ先】

リバレイティッドブランズジャパン

marketingjapan@volcom.com

