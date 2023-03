[株式会社UPSIDER]

「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER(https://up-sider.com/lp/)」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com(https://shi-harai.com/)」を提供する株式会社UPSIDER(代表取締役:宮城徹・水野智規、本社:東京都港区、以下 当社)は、法人カード「UPSIDER」利用企業様向けにお得な優待サービス「Boost Your Business」で本日新たに、下記19社22種類のサービスをラインナップに追加したことをお知らせいたします。

今回のサービス追加で、優待プログラムで提供するサービスは93サービスとなりました。



今後も法人カード「UPSIDER」利用企業様の利用実績があるSaaSサービスを中心に、優待プログラムの拡張を計画しています。





法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」、グループ全体の利用社数は15,000社を超え、累計決済規模は1,000億円を超えています。今回発表したリワードプログラム「Boost Your Business」により、法人カード「UPSIDER」利用企業様にはより便利に、よりお得に「UPSIDER」をご利用いただける法人カードを目指してまいります。





リワードプログラム「Boost Your Business」開始の背景





当社は「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」の提供を通して、企業の成長を資金面から支えています。今回、法人カード「UPSIDER」を利用する成長企業の皆様が、さらに成長を加速できるようリワードプログラム「Boost Your Business」の提供を開始します。リワードプログラム「Boost Your Business」は、そのラインナップも特別です。優待サービスを提供いただくプログラム加盟企業様のサービスは、成長企業の皆様が実際に利用し高い満足度の実績があるものばかりです。今後は当社だけでなく、「成長企業を支える」という同じ志を持った皆様と協力し、「Boost Your Business」全体で、挑戦する企業を支えるプラットフォームとしての機能をさらに強化してまいります。



リワードプログラム「Boost Your Business」に賛同いただいた企業ならびに提供いただくサービス/プロダクト一覧





リワードプログラム「Boost Your Business」の第一弾として、以下の企業にご賛同いただき、優待サービスを提供いただきます。法人カード「UPSIDER」利用企業様が活用できるサービス、優待内容は次の通りです。※順不同



株式会社WARC



・サービス:管理部門特化ダイレクトリクルーティング「SYNCA」( https://company.synca.net/ )

・優待内容:スタンダードプランorプレミアムプランご契約で契約期間延長

契約期間6か月→8か月

契約期間12か月→15ヵ月

ファインディ株式会社



・サービス:Findy Freelance( https://freelance.findy-code.io/enterprise-service/service-about/ )

・優待内容:成功報酬30万円、1名目無料



コミューン株式会社



・サービス:commmune( https://commmune.jp/ )

・優待内容:初期費用無料



株式会社PR TIMES



・サービス:Tayori( https://tayori.com/ )

・優待内容:有料プランが1カ月無料



株式会社あしたのチーム



・サービス:人事評価制度サービス( https://www.ashita-team.com/ )

・優待内容:初回契約時、導入サービスの5%割引を適用



株式会社インゲージ



・サービス:顧客対応クラウド『Re:lation(リレーション)』( https://ingage.jp/relation )

・優待内容:初期費用無料



HiCustomer株式会社



・サービス:Arch( https://arch.hicustomer.jp/ )

・優待内容:利用料が初年度1ヶ月分無料



株式会社アドレス



・サービス:ADDress法人プラン( https://corpaddress.jp/ )

・優待内容:BASICプラン料金:110,000円/月(通常120,000円)

PROプラン料金:210,000円/月(通常240,000円)

利用日数追加料金:4000円/日(通常10日単位利用)



合同会社DMM.com



・サービス:DMMバーチャルオフィス( https://virtualoffice.dmm.com/ )

・優待内容:月額料金、初月無料



Bizion株式会社



・サービス:CXOレターを活用したBDR支援( https://bizion-inc.com/ )

・優待内容:10社分のターゲット人材のリサーチからCXOレターの文面作成から送付、その後のフォローコールを無料



株式会社THE COACH



・サービス:THE COACH Academy( https://thecoach.jp/ )

・優待内容:THE COACH Academy受講料が税別22,000円割引



・サービス:THE COACH Meet( https://thecoach.jp/meet/ )

・優待内容:初回体験セッション50%オフ



・サービス:エグゼクティブリーダーシップ開発コーチング( https://biz.thecoach.jp/ )

・優待内容:毎月先着2名限定で体験プレゼント



株式会社microCMS



・サービス:microCMS( https://microcms.io )

・優待内容:トライアル期間、2週間延長(合計1ヶ月)



パートナーサクセス株式会社



・サービス:PartnerSuccess( https://partnersuccess.jp/ )

・優待内容:初期費用最大50万円が無料



株式会社Too



・サービス:Box( https://www.too.com/product/box/ )

・優待内容:各種プランの初年度利用料を10%割引



・サービス:Tooあんしんパック プランS for MacBook( https://www.too.com/support/toocare/anshin/anshin.html )

・優待内容:Tooあんしんパック プランS for MacBook 初年度10%割引



株式会社トラックレコード



・サービス:Colla( https://colla.jp/ )

・優待内容:「スタンダードプラン」最初の3ヶ月無料

その後9ヶ月間は月額利用費用から20%割引



株式会社Kiva



・サービス:proteger( https://hi.helloproteger.com/ )

・優待内容:保証料を2ヶ月間全額キャッシュバック



ブリッジコンサルティンググループ株式会社



・サービス:IPO総合支援コンサルティング / 資金調達コンサルティング( https://bridge-group.co.jp/service/#ipo )

・優待内容:IPO・資金調達個別相談、初回(1時間)無料



株式会社UPF



・サービス:ISMS or プライバシーマークの新規取得コンサルティングサービス( https://upfsecurity.co.jp/ )

・優待内容:取得支援コンサルティングサービスを特別価格で提供

※既に認証を取済の企業様にも『更新支援コンサルティングサービス』にも適応可能



株式会社バベル



・サービス:ailead(エーアイリード)( https://lp.ailead.app/sales-enablement )

・優待内容:無償トライアル1ヶ月間



※申請方法ならびに優待適応条件については法人カード「UPSIDER」会員ページからご確認ください。



<リワードプログラム「Boost Your Business」へ加盟いただける企業様へ>

リワードプログラム「Boost Your Business」へご賛同いただき、サービスを提供いただける企

業様は下記の Web ページをご覧いただき、ページ内お問合せフォームからご連絡ください。

https://www.notion.so/upsiders/Boost-Your-Business-ec04be266fc04b9183f092b6efb3089b



リワードプログラム「Boost Your Business」ご利用方法について





リワードプログラム「Boost Your Business」の利用には、法人カード「UPSIDER」への申込みが必要です。

利用をご希望の方はこちらからお申し込みください。

https://up-sider.com/lp/



すでに法人カード「UPSIDER」を利用している企業様は下記 URL からお申し込みください。

https://up-sider.com/signin/?backUrl=%2Frewards%2F



当社は今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。



法人カード「UPSIDER」について





UPSIDERは、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額(前払い・後払い)や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上

です。



・サービスページ:https://up-sider.com/lp/



さらに、上場企業のお客様が急増

しています。背景として、カード利用先の制限や権限設定機能、Slack連携機能などのリリース

により、これまでになく法人カードを安全に運用することが可能になっています。ガバナンスやアカウンタビリティーが重要な上場企業のお客様にとって、全社的な支出管理の厳格化、経費精算業務の簡略化、会計処理の早期化に繋げられます。



当社が提供するサービスについて









個人事業主・法人企業を対象とした「支払い.com」は、企業間の取引におけるあらゆる銀行振込のお支払いを、ユーザーがお持ちのクレジットカードで決済できるサービスです。お支払いをクレジットカードのお引落日まで延長することで、ユーザーは資金繰りの改善が可能となります。

また、ユーザーは書類の提出や面談、審査は必要ありません。



会社概要





・社名:株式会社 UPSIDER

・WEB:https://up-sider.com/lp/

・設立:2018年5月

・代表者:宮城 徹、水野 智規

・資本金:8,794百万円(資本準備金等含む)

・本社所在地:東京都港区六本木 7-15-7

・加入協会・認定: 一般社団法人日本資金決済業協会、セキュリティ認定 PCI DSS v3.2.1



本件に関するお問い合わせ先





ご導入のご相談や、取材申し込み、提携のご連絡は、pr@up-sider.com までご連絡ください。



※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-15:16)