YOGAやフィットネスのトップインストラクター達がフェス会場にて体験クラスを開催フェムテック / CBD / ウェルネスフード / 性教育メディア等16社が参加



・イベントメッセージに共感する企業16社が参加

・lululemon / IGNITE YOGA / Veda Tokyo 等が主催し、YOGAや瞑想、フィットネス等の体験クラスが開催される

・フェムテックやCBDブランドといった話題のカテゴリーから、性教育メディアの展示、飲食まで楽しめる

・七尾旅人の無料音楽ライブを11月27日(日)に開催

・東京のアート・カルチャーを発信するメディア「BE AT TOKYO」主催







株式会社ビーアット(本社:東京都渋谷区 / 代表:土井地博)は、渋谷区立宮下公園の芝生ひろばにて2022年11月25日(金)~27日(日)の3日間、「セルフラブ」をキーワードにしたイベント「SELF LOVE FES(セルフラブフェス)」を開催。



今年4月の「SELF LOVE FES vo.l1」から野外フェスにパワーアップ。本イベントでは「マインドフルネス」「フィジカルヘルス」「セクシャルウェルネス」「フェムテック」「海外の最新情報」等のキーワードを元に、物販や飲食、トークショー、ワークショップ等を通じて、セルフラブにまつわる“ヒントや気づき”を得られるイベントにしていく。







フェス会場にて行われる事前予約制のワークショップには、各社から人気のインストラクターが参加。また、最終日の27日(日)17時からは七尾旅人の無料ライブを開催する。フィトテラピー第一人者の森田敦子が代表を務める「ルボアフィトテラピースクール」所属の植物療法士・南上夕佳トークショーといった、一流のプロフェッショナルによる無料コンテンツも充実し、愛に溢れたプログラムとなっている。

(出演音楽アーティストのプレスリリース 11月8日配信分はこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000074688.html)





【Workshop】※事前予約制

■ lululemon主催:「自分と向き合うラージャ・ヨガ presented by lululemon」講師/岡清華

■ IGNITE YOGA主催:「The imperfect me 」講師/Hirosawa Saaya&Kaneko Reiko

■ IGNITE YOGA主催:「we are Lovely,we are Powerful!!︎」講師/Kim Chika&Mishina Akane

■Veda Tokyo主催:「初めての『書く瞑想』 presented by Veda Tokyo 」 講師/吉川めい

■Veda Tokyo主催:「骨格から考える。美しいウォーキング実践」 講師/増木克存

■フィットネストレーナーYUI主催:「The Safire workout-青い炎- フィットネスとダブルダッチ体験」

■LimLove主催:「セルフラブ入門セミナー」 講師/Mutsumi Lee



【Free Contents】

■音楽ライブ:七尾旅人

■音楽ライブ:Nao Kawamura

■音楽ライブ:xiangyu

■ライアー演奏&瞑想体験:Maki Yoneda ※一部ドネーション式

■WOMB LABO主催:「自分を大切にするフェムケアとは presented by WOMB LABO」植物療法士/南上夕佳

■ラジオ公開収録:AUGER(R)提供のラジオ番組『Kiss our humanity 心に触れて“整える”時間』ゲスト/金山大成

■発売イベント:AUGER(R) SELF LOVE FES限定アイテム発売イベント ゲスト/高山大輝



【参加ブランド 一覧】

AUGER(R) / lululemon / WOMB LABO / LINDT&SPRUNGLI JAPAN / セイシル / cnot Flower / CBDAYS / PASO / Eiris. / 不二ラテックス / dozo / smaluna / mahoro / 美菜屋 / Veda TOKYO / IGNITE YOGA / LimLove







【Twitter ハッシュタグキャンペーン #セルフラブフェス でみんなのセルフラブ事情を呟こう!】

期間中、皆さまの「最近セルフラブできてるな~」と感じることや、「こんな気付きがあった!」、「セルフラブフェスに遊びに来てみた感想」を募集します。投稿してくれた方の中から抽選で5名様にBE AT TOKYOオリジナルポーチをプレゼントいたします。

■参加方法

1.Twitterアカウントから「#セルフラブフェス」と「@BE_AT_TOKYO」のアカウントをメンションして投稿

2.BE_AT_TOKYOの公式Twitterアカウント(@BE_AT_TOKYO)のフォローをお忘れなく。

※応募期間終了後に当選者へ、ダイレクトメッセージよりご連絡いたします。

■募集期間

11月17日(木)~29日(火)23:59まで



【SELF LOVE FESイベント概要】

開催日程:2022年11月25日(金)~11月27日(日)

開催時間:11月25日(金)12:00~15:00 / 11月26日(土)・27日(日)10:00~19:00

開催場所:渋谷区立宮下公園(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

入場料:無料

イベントの詳細サイトはこちら:https://be-at-tokyo.com/projects/selflovefes

公式Instagram:@selflovefes(https://www.instagram.com/selflovefes/)

※新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを必ずご確認の上、ご来場ください。ご確認は、SELF LOVE FES公式サイトよりご確認ください。





株式会社ビーアットとは

2020年に設立。セレクトショップを運営する株式会社ビームスと、デザイン・デジタルでの実装力を武器とする株式会社フロウプラトウによる合弁会社。「全ての表現者が創造することによって生きていける社会をつくる。」をミッションに掲げ、メディア運営・製品開発および販売・コンテンツ企画および制作・クリエイター支援を事業展開する。カルチャーを発信するオンラインメディアおよびリアルスペースを運営する。

公式サイト:https://be-at-tokyo.com

公式Instagram:@be _at _tokyo

運営スペース:「BE AT STUDIO HARAJUKU」ラフォーレ原宿 6階















