今年最初のショッピング祭り、3/1～3/12の『Qoo10…
［ANLAN Japan株式会社］
ANLAN Japan株式会社（所在地：東京都八王子市東浅川町539-2）は、同社が運営する【ANLAN公式-健康家電専門店】3月1日（水）から3月12日（日）まで、ANLAN人気商品を最大25%OFFでご利用いただける特別セールを開催いたします。
大人気商品盛り、沢山！お買い求めはお早めに！
URL：https://bit.ly/3yP4UrM
ホットビューラー
マスカラとの組み合わせでより魅力的なカールを作って、まつ毛を巻き上げる効果を生かして自信が溢れる1日になります。
割引価格：2,180円
URL：http://bit.ly/3KvgFJK
フッとマット
高品質の導電材料、最大の接触面積、穏やかな波の模様と人间工学的デザインにより、使用感がアップ。
割引価格：3,380円
URL：http://bit.ly/3EBM3Tc
EMS小顔マスク
肌に優しいシリコン素材のフェイスリフトベルトは弾力性抜群で、どんな顔型にもフィット。
割引価格：7,180円
URL：http://bit.ly/3m4lMq7
脱毛器
ANLAN冷感IPL脱毛器は冷却ケア機能を持ち、お肌を冷やしながら脱毛することができるので痛みを感じずに脱毛でき、毛穴を引き締めて美肌効果も期待できます！
割引価格：6,080円
URL：http://bit.ly/3KEpZex
ネックマッサージャー器
EMSの技術を応用し筋層まで刺激が届くため、筋肉や神経の緊張をほぐします。
割引価格：3,380円
URL：http://bit.ly/3KvRvun
ANLAN（アンラン）概要
ANLAN公式：https://anlan.co.jp/
ANLAN公式Twitter ：https://twitter.com/anlanjapan
ANLAN公式Instagram：https://www.instagram.com/anlan_official_japan/
ANLAN Japan株式会社
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町539-2
TEL：042-698-3931（電話受付時間：平日 9：00～17：00）
E-mail：service@anlan.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/27-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
LINEショッピング、新たに「SHEIN」などの掲載を開始パフォーマンステクノロジーネットワーク「afb（アフィビー）」と連携(02/27 20:46)
【LINEリサーチ】一番好きなベーカリーのチェーン店は「ドンク」が全国1位、続いて「VIE DE FRANCE」「リトルマーメイド」がランクイン(02/27 20:46)
新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(02/27 20:46)
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(02/27 20:46)
「都知事と若者（Ｚ世代）によるトークイベント」を開催します（お知らせ）～ゼロエミアクションの拡大にむけた若者からの提案～(02/27 20:46)
フェリシモ「シロップ.［syrup.］」が「ゴロピカドン」などサンリオのキャラクターたちとコラボした新作ファッションアイテムを発表(02/27 20:46)
「HOT PEPPER Beauty AWARD 2023」一般投票で決定した2023年春のトレンドヘアスタイルと、ユーザーから多く利用された全国のヘアサロンを発表！(02/27 20:46)
価格改定のお知らせ ２０２３年６月１日（木）出荷分より(02/27 20:46)
海ノ民話のまち 滋賀県大津市のアニメ「琵琶の名手と水の姫（逢坂の関清水 蝉丸物語）」が完成！認定委員長が佐藤健司市長を表敬訪問し完成アニメを贈呈(02/27 20:46)
【DIOR】ディオールを纏うメンズセレブリティ@第48回セザール賞(02/27 20:46)
【ホテルニューグランド】増田隆宣 Presents Rock’n Roll YOKOHAMA Club 2023(02/27 20:46)
ありそうでなかった「中小企業小売りファインダー」260万件/ビューア付き、販売開始!(02/27 20:46)
テーブル設置のハイボールタワーでセルフ飲み放題と町中華が楽しめる大衆食堂「あまつ」が東北初出店！2月28日 仙台駅西口にオープン！(02/27 20:46)
クラシックなカラーリングとFuturaロゴが、タイムレスな魅力を放つアパレルコレクション「NIKE TREND CAPSULE」が発売。(02/27 20:46)
スポーツチーム公認オークション「HATTRICK」、修斗レジェンド×アマ修斗チャンピオン対談企画連動スペシャルオークションを開催！(02/27 20:46)
コラボレーション企画 miffy and Hankyu 「ミッフィーぬいぐるみ」を期間限定で受注販売します(02/27 20:46)
「トルコ・シリア地震緊急支援募金 」 期間延長のお知らせ(02/27 20:46)
「トルコ・シリア地震救援募金 」受付期間延長について(02/27 20:46)
フォーイット社「afb」、LINEショッピングとの業務連携を開始(02/27 20:46)
文京学院大学人間学部の学生15名が、ふじみ野市主催 高齢者向けスマホ教室に協力 -産学官プロジェクトとして、異世代間交流の機会を提供-(02/27 20:46)
４℃の新たな旗艦店となる「４℃銀座本店」2023年3月1日(水)グランドオープン(02/27 20:46)
金融業界 200 社の声から見えてきた人事業務省力化のススメ「オペレーション業務」「人材育成」の２つの視点から BPO サービスを紹介(02/27 20:46)
「出現画廊」のイラストコンテスト、総勢500作品のNo.1を発表！ 大賞は韓国を拠点に活動するZQに決定！(02/27 20:46)
優れた経営者は意思決定のセオリーを知っている。新作『前例のない状況でどう意思決定するか』音声教養メディアVOOXにて、本日配信開始！(02/27 20:46)
金融業界200社の声から見えてきた人事業務省力化のススメ 「オペレーション業務」「人材育成」の２つの視点からBPOサービスを紹介(02/27 20:46)
バリューコマース アフィリエイト、メディアアワード2022年下期 結果発表(02/27 20:46)
当社がスマートビニールハウスを提供する「ひなたいちご園」“ベリーポップすず” 資生堂パーラー「2023 スペシャルストロベリーフェア 第3弾」に登場！(02/27 20:46)
『みんなの年金』48号ファンド 即日完売・次回49号ファンド近日募集開始(02/27 20:46)
山梨県×県内企業×山梨大学「第19回 FC EXPO 春」に出展 カーボンニュートラル推進のトップランナーを目指す山梨の技術を一挙紹介(02/27 20:46)
新ヒーロー「王様戦隊キングオージャー」コンセプトルーム宿泊プラン発売(02/27 20:46)