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今年最初のショッピング祭り、3/1～3/12の『Qoo10…

今年最初のショッピング祭り、3/1～3/12の『Qoo10メガ割』で25％OFF、ANLAN大人気家電が超お得に！

［ANLAN　Japan株式会社］

ANLAN Japan株式会社（所在地：東京都八王子市東浅川町539-2）は、同社が運営する【ANLAN公式-健康家電専門店】3月1日（水）から3月12日（日）まで、ANLAN人気商品を最大25%OFFでご利用いただける特別セールを開催いたします。

大人気商品盛り、沢山！お買い求めはお早めに！
URL：https://bit.ly/3yP4UrM





ホットビューラー

マスカラとの組み合わせでより魅力的なカールを作って、まつ毛を巻き上げる効果を生かして自信が溢れる1日になります。

割引価格：2,180円
URL：http://bit.ly/3KvgFJK





フッとマット

高品質の導電材料、最大の接触面積、穏やかな波の模様と人间工学的デザインにより、使用感がアップ。

割引価格：3,380円
URL：http://bit.ly/3EBM3Tc





EMS小顔マスク

肌に優しいシリコン素材のフェイスリフトベルトは弾力性抜群で、どんな顔型にもフィット。

割引価格：7,180円
URL：http://bit.ly/3m4lMq7





脱毛器

ANLAN冷感IPL脱毛器は冷却ケア機能を持ち、お肌を冷やしながら脱毛することができるので痛みを感じずに脱毛でき、毛穴を引き締めて美肌効果も期待できます！

割引価格：6,080円
URL：http://bit.ly/3KEpZex





ネックマッサージャー器

EMSの技術を応用し筋層まで刺激が届くため、筋肉や神経の緊張をほぐします。

割引価格：3,380円
URL：http://bit.ly/3KvRvun




ANLAN（アンラン）概要

ANLAN公式：https://anlan.co.jp/
ANLAN公式Twitter ：https://twitter.com/anlanjapan
ANLAN公式Instagram：https://www.instagram.com/anlan_official_japan/

ANLAN Japan株式会社
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町539-2
TEL：042-698-3931（電話受付時間：平日 9：00～17：00）
E-mail：service@anlan.co.jp


企業プレスリリース詳細へ （2023/02/27-20:16）

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