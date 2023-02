[マンダリン・オリエンタル東京株式会社]

「マンダリン オリエンタル 東京」(東京都中央区日本橋室町、運営:マンダリン・オリエンタル東京株式会社、総支配人:ポール・ジョーンズ)は、2023年3月15日(水)から春の季節限定で、“桜”をテーマにした多彩なアイテムをご用意いたします。





「オリエンタルラウンジ」では、春を感じる見た目も愛らしい『アフタヌーンティー“桜”』を、「ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ」では、KUMO(R)ケーキの春バージョンや春ならではの素材をつかったベーカリーをお楽しみいただけます。さらに、「ザ・スパ・アット・マンダリン・オリエンタル・東京」では、新年度に向けて日ごろの疲れをリフレッシュいただける、春限定トリートメント『トータリートウキョウ・ブロッサム・ジャーニー』をご用意いたします。



マンダリン オリエンタル 東京が位置する日本橋室町では、2023年3月17日(金)から4月9日(日)まで、春のイベント「SAKURA FES NIHONBASHI 2023」*が開催され、当ホテルも参画いたします。



--------------------

*「SAKURA FES NIHONBASHI 2023」に関する詳細は、日本橋桜フェスティバル実行委員会、一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント、三井不動産株式会社の3社連名で3月2日11時にプレスリリースにて発表される予定です。



=== 概要 ==================================



38階 「オリエンタルラウンジ」

『アフタヌーンティー“桜”』

期間 : 2023年3月15日(水)から4月24日(月)まで





「オリエンタルラウンジ」では、春の訪れを華やかに表現したアフタヌーンティーをご用意いたします。サーモンの濃厚な風味を爽やかな桜の葉の香りで心地よく包み込んだ「さくら香るサーモンコンフィ」をはじめとするセイボリー、さくら餡のやさしい甘みをほのかなカシスの酸味が引き締める、味のコントラストが特徴の「さくらモンブラン」のプティフールなど、桜と旬の食材をふんだんに使用した、春ならではのアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。



料金 : 平日6,800円、土日祝7,900円 ※消費税込み、サービス料15%別



1階 「ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ」

期間 : 2023年3月15日(水)から4月24日(月)まで

※ 表示価格はすべて消費税込みとなります。





『KUMO(R)さくら』



好評いただいているKUMO(R)ケーキの春バージョンは、桜のムースに、ピスタチオクリームと甘酸っぱいチェリーコンフィのコンビネーションが絶妙なフレーバーが登場します。

料金: テイクアウト2,160円

イートイン2,200円







『うらら』

麗らか(うららか)な空に、桜が咲き誇る情景をイメージしたケーキ「うらら」。苺と桜のムースと桜のクリームが織りなす、奥深い味わいをお楽しみいただけます。

料金: テイクアウト1,080円

イートイン1,100円











「桜あんぱん」

桜あんに桜の葉を練り込み、桜の花の塩漬けをあしらった、甘みと塩味のコンビネーションが絶妙な「桜あんぱん」。

料金:テイクアウト345円、イートイン352円



「桜の葉と桜あんのガレット」

桜の葉を練り込んだアーモンドクリームと桜あんの2層仕立てで、ほのかな塩気が甘みと香りを引き出す一品です。

料金:テイクアウト1,512円、イートイン1,540円



「桜ファルチータ」

ヘッドベーカー中村友彦のシグネチャーブレッド「ファルチータ」の春限定版。48時間ゆっくりと熟成・発酵させた、もちもち食感のピッツァ生地に季節の食材を包み込んで焼き上げています。桜海老、ほうれん草、モッツァレラチーズを使用し、七味唐辛子がアクセントに。

料金:テイクアウト486円、イートイン495円



「桜海老のキッシュ」

春の味覚のひとつ、菜の花のほろ苦さと桜海老の香ばしさとともに、黒富士農場の濃厚なオーガニック卵のアパレイユと、バターの香るタルト生地をお楽しみいただけるキッシュ。

料金:テイクアウト702円、イートイン715円



「桜海老と新たまねぎのフォカッチャ・プリマヴェーラ」

新たまねぎの甘みに、桜海老の風味と食感をアクセントにして焼き上げたフォカッチャ。

料金:テイクアウト648円、イートイン660円





37階 「ザ・スパ・アット・マンダリン・オリエンタル・東京」

『トータリートウキョウ・ブロッサム・ジャーニー』

期間 : 2023年3月20日(月)から4月15日(土)まで





春限定トリートメント『トータリートウキョウ・ブロッサム・ジャーニー』は、シルク素材の専用ウェアを着用いただき、まずは足もとのケアからジャーニーがスタート。足もとを桜のバスソルトでケアし身体を温めた後は、米ぬかや緑茶を使用したカイロで緊張を和らげながら、指圧スタイルの手技やストレッチで全身をほぐしていきます。施術後は、桜アイスと桜ティーとともに、余韻をお楽しみいただけます。

料金:90分 54,120円 ※消費税込み、サービス料15%別





【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約:

0120-806-823(9:00-21:00)または motyo-fbres@mohg.com

スパ予約:

03-3270-8300(10:00-21:00)またはmotyo-spaconcierge@mohg.com



本プレスリリース内の画像はこちらよりダウンロードし、ご使用ください。



「マンダリン オリエンタル 東京」 とは (mandarinoriental.co.jp/tokyo)

マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005年12月2日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザインには「森と水=日本の自然」をモチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を作り出しています。38階建の日本橋三井タワー高層階に位置するゲストルームは全179 室。50平方メートル 以上のゆとりあるゲストルームから東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、充実した施設と数々の受賞歴を誇る直営スパ、12の料飲施設、グランドボールルーム(1)、バンケットルーム(4)、ミーティングルーム(6)、チャペルなどを完備しています。開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いております。



INSTAGRAM: mo_tokyo FACEBOOK: MandarinOrientalTokyo



マンダリン オリエンタル 東京の主な受賞歴

2023年、9年連続で米国の格付け会社『フォーブス・トラベルガイド』より、「ホテル部門」・「スパ部門」共に最高評価の5つ星を獲得。

2022年、『ミシュランガイド東京 2023』にて6年連続ビブグルマン評価 (ピッツァバー on 38th)。

2022年、『ガンベロロッソ』による『世界のトップ・イタリアンレストラン』2023年版にて、4年連続ピッツェリア部門の3スライスを受賞(ピッツァバー on 38th)。

2022 年、『50 Top Pizza』にて「50 Top Pizza Asia - Pacific 2022」3 位評価、「Top Pizzeria in Japan 2022 by Ca.Form Japan」評価獲得(ピッツァバー on 38th)。「Pizza Maker of the Year 2022 - Peroni Award」受賞(総料理長 ダニエレ・カーソン)。

2021年、『ミシュランガイド東京 2022』にて8年連続一つ星評価 (タパス モラキュラーバー)。

2021年、『ミシュランガイド東京 2022』にて5年連続ビブグルマン評価 (ピッツァバー on 38th)。

2021年、『ガンベロロッソ』による『世界のトップ・イタリアンレストラン』の東京版の2022年版にて、3年連続ピッツェリア部門の3スライスを受賞 (ピッツァバー on 38th)。

2020年、『ミシュランガイド東京 2021』にて14年連続一つ星評価 (フレンチファインダイニング「シグネチャー」)。

2020年、『ミシュランガイド東京2021』にて8年連続一つ星評価 (広東料理「センス」)。

2020年、『トリップアドバイザー』による「2020年トラベラーズチョイスアワード」ベスト・オブ・ザ・ベストにて、日本の「ベストホテル」1位評価。

2020年、『トリップアドバイザー』による「2020年トラベラーズチョイスアワード」ベスト・オブ・ザ・ベストにて、日本の「高級レストラン」2位評価 (タパス モラキュラーバー)。

2019年、『フォーブス・トラベルガイド ヴェリファイド リスト』にて「2019 World’s Best Hotel Bars」に選定 (オリエンタルラウンジ)。

2018年、『フォーブス・トラベルガイド ヴェリファイド リスト』にて「2018 World’s Most Luxurious Spas」に選定。



「マンダリン オリエンタル ホテル グループ」 とは (mandarinoriental.com)

数々の権威ある賞に輝くマンダリン オリエンタル ホテル グループは、世界で最もラグジュアリーなホテル、リゾート、レジデンスを展開しています。アジアをルーツにグローバルブランドへと成長を続け、現在24カ国・地域において、オリエンタルヘリテージと、立地する土地の文化や独自のデザインを反映する36のホテルと9のレジデンスを運営しています。マンダリン オリエンタルは、今後もホテルやレジデンスの開発を計画しています。マンダリン オリエンタルは、ジャーディン・マセソン・グループの傘下に属します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-19:46)