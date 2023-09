[吉積情報株式会社]

吉積情報株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:秋田晴通、以下、吉積情報)が監修した、「 Google Workspace 完全マニュアル[第3版] 」(著者:桑名由美、出版社 ‏ : ‎ 秀和システム)の発売をお知らせいたします。









■ Google Workspace 完全マニュアル[第3版]

著者:桑名由美

出版社:‎ 秀和システム

発売日:2023/9/16

Googleが提供するビジネスツール「Google Workspace」の解説書です。Gmail や Google Drive などの Google アプリの使い方解説だけでなく、管理者向け機能やセキュリティまで網羅的に解説。企業の導入事例なども紹介していますので、テレワークや仕事の効率化、生産性向上にあたっての導入・運用のマニュアルとしても有用です。



■吉積情報について

吉積情報は、Google Workspace の導入を成功に導く信頼性の高いパートナーです。

弊社は、複雑なIT環境でもスムーズな移行を実現し、ビジネスの効率化と生産性の向上に寄与しています。

その導入実績は数多く、大小様々な企業から高い評価を得ています。

また、その豊富な知識と経験を活かし、Google Workspace の最適な活用方法を指南しています。

本書の監修者として、読者がITの基本から実務レベルでの活用方法までを理解し、実践できるように支援しています。



■吉積情報が開催する Google Workspace の最新情報をキャッチアップできるセミナーのお知らせ







新時代のビジネスツール Duet AI for Google Workspace と Google Bard 活用セミナー



【セミナーお申し込み】

https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/google-genai

【開催日時】

9/22(金) 14:00~15:00(オンライン)

申し込み締切:9/20(水) 15:00

【登壇者】

・グーグル・クラウド・ジャパン合同会社パートナーエンジニア

庄司 大助 氏

・吉積情報株式会社 営業部 コラボレーションデザイナー リーダー

赤羽 亮

・吉積情報株式会社 営業部 コラボレーションデザイナー 導入サポートエンジニア

赤谷 司



Duet AI for Google Workspace とは?

https://www.yoshidumi.co.jp/collaboration-lab/duetai-gmail



Google Bard とは?

https://www.yoshidumi.co.jp/collaboration-lab/google-bard







【セミナー内容】

1. Google Cloud が提供するジェネレーティブAI: Duet AI for Google Workspace

2. Google Bard 活用術

3. Duet AI for Google Workspace の導入方法



■会社概要

会社名: 吉積情報株式会社

所在地: 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 東京サンケイビル26階

代表者: 代表取締役 秋田晴通

ホームページ: https://www.yoshidumi.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

担当者:マーケティング部 堀川茉莉絵

お問い合わせフォーム : https://www.yoshidumi.co.jp/contact



* Google Workspace は Google LLC の商標です。







