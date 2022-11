[株式会社ロブ]

~“歌で世界が繋がる”をテーマに世界各国の人々と歌った完全オリジナル楽曲!~



この度株式会社ロブ(代表取締役社長:香山達也)は、弊社が所属するアーティストが11月7日(月)の11時50分より大阪モノレール万博記念公園駅にて開催される大阪・関西万博ラッピング列車“EXPO TRAIN 2025大阪モノレール号”出発式にて、イメージソングを初披露することをお知らせいたします。





■大阪・関西万博「いのち輝く未来社会のデザイン」をまとった“EXPO TRAIN 2025 大阪モノレール号”デビュー!

大阪府知事 吉村 洋文様、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛 博行様、国土交通省近畿運輸局 鉄道部長 原澤 正則様や各市長の皆様など、多くの方々が来賓として参加しご挨拶をいただきます。ほかにもオープニングセレモニーとしてYouTuberのスミワタル氏による演奏やテープカット、イメージソングの発表など、“EXPO TRAIN 2025 大阪モノレール号”の門出を祝う数々のイベントが執り行われます。



■音楽プロダクション ロブ所属の全アーティストが参加したイメージソングも初披露!

今回、イメージソングとなった『We are』は、音楽プロダクション株式会社ロブの全面プロデュースによる完全オリジナル楽曲となります。出発式では、ロブ所属全4組のアーティストと、楽曲の合唱にも参加した世界各地の一般参加者選抜メンバーが共に登場し『We are』を初披露します。

楽曲を制作するにあたり、大阪モノレール株式会社と株式会社ロブの両社でイメージソングのテーマやコンセプト、キーワードなどの意見を出し合い基本コンセプトを決定していきました。その後、ロブの代表取締役社長でありながら、自社アーティストのみならず数々の著名アーティストの楽曲を手がけるプロデューサーとしての顔も持つ香山達也(TATSUYA)の全面プロデュースによって、イメージソングの全体像が形作られ『We are』が完成しました。また、歌詞は「ブルーエール号」のイメージソングに起用されている『コトノハ』を歌う、4人組ボーカルグループWITHDOM(ウィズダム)のリーダーSMOOTH(スムース)が手掛け、作曲はTATSUYAと共に数多くの名曲を世に送り出しているTENGU beatzが手掛け、レコーディングはロブに所属する全4組のアーティストG.U.M(ガム)、WITHDOM(ウィズダム)、AGE(エイジ)、Ufor(ユウホ)が参加し、プロデュースから作詞作曲までイメージソング全般をロブが担当することとなりました。



■イメージソングコンセプトに合わせ世界各国の人々と合唱も

『We are』のコンセプトである「歌で世界が繋がる 歌で世界が一つになる 歌で広がる未来の笑顔 世界各国の笑顔が歌う」を表現すべく、世界各地の一般参加者を募り合唱レコーディングも行い、アメリカ、インド、韓国、サウジアラビア、シンガポール、台湾、中国、バングラデシュ、ベトナム、ペルー、ポーランドなど数多くの国からの参加者は総勢30名にも及びました。



こうして、アーティストだけではなく世界中の人々が歌に参加し「大阪から世界へ 世界が大阪へ 歌で世界が繋がる 歌で世界が一つになる 歌で広がる未来の笑顔 世界各国の笑顔が歌う“EXPO TRAIN 2025 大阪モノレール号”」をコンセプトとしたEXPO TRAIN 2025 大阪モノレール号イメージソング『We are』が完成しました。



■『We are』プロデューサーTATSUYAの想い

株式会社ロブの代表取締役社長でありイメージソングプロデューサーのTATSUYA氏(香山達也)は、イメージソングへの想いを次のように語っています。

「このイメージソング『We are』は、弊社アーティストバージョンだけではなく、大阪にゆかりのある様々なアーティストや芸能人の方々にお声掛けし主旨にご賛同いただき、大阪・関西万博を一緒に盛り上げたいと思ってくださっている方々が参加いただいたバージョンや、“大阪から世界へ 世界が大阪へ”のテーマのもと、英語詞訳バージョンを制作したりと今後の色々な展開を考えています。そして、学校、団体、企業、そして家族、友達、個人など、大阪の皆さんがこの『We are』を楽しんで歌っていただき、SNSやYouTube、TikTokなどでそれぞれが発信していただくことで大阪全体が盛り上がっていくと思っていますので、そういったことも皆さんにぜひ楽しんでもらいながら、大阪・関西万博の機運醸成の力になれればと思っています。」



株式会社ロブは大阪モノレール株式会社チーム大阪モノレールの一員として、大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」プログラム/共創チャレンジで、音楽やエンタテインメントを中心とした取り組みを共同で行っており、今年の5月より大阪モノレール万博記念公園駅コンコース特設ステージで、アーティストライブやダンス、ファッションショーなどを行う「大阪モノレール&aer-u FES ~Road to EXPO 2025~」を毎月開催し、大阪モノレール株式会社が目指す、笑顔あふれる「豊かな時と場所」を大阪モノレール万博記念公園駅で提供し、地域社会の活性化やモノレール利用者増加によるカーボンフットプリント削減行動促進へ共に取り組んでいます。



■株式会社ロブ





All In One Entertainmentを会社の基本理念とし、あらゆるエンタテインメント事業に積極的に取り組み、コロナ禍でもいち早く新しい手法を取り入れ常にチャレンジをしながら、所属アーティストの特性に沿った活動を取り入れる。



■G.U.M(ガム)プロフィール





ロブを代表するアーティストG.U.Mは、5人組のダンスボーカルグループながら笑いやエンタテインメント性にこだわった演出をライブに取り入れ、TikTok公式アカウントのフォロワー数は12万人を超えるなど、ダンスボーカルアーティストという枠を飛び越えたエンターテイナーとして大阪で一目置かれている。また、それぞれの個性に応じたメンバーのソロ活動も積極的に展開しており、最年少メンバーのTAISEI(タイセイ)は国内外で人気のアニメ「テニスの王子様」のミュージカル「テニスの王子様4thシーズン 青学vs聖ルドルフ・山吹」に出演し、テレビドラマ等でも活躍。さらにメンバーのAOI(アオイ)は、石原慎太郎氏原作の舞台に出演オファーが来るなど、舞台役者としても注目を浴びている。



■WITHDOM(ウィズダム)プロフィール





今回のイメージソング『We are』の作詞を担当したSMOOTH(スムース)率いる京都出身のWITHDOMは、ボーカル3名とラッパー兼コーラス担当という珍しい構成の4人組ボーカルグループ。YouTubeでは、京都の名所などを背景に歌うカバー楽曲をいち早く取り入れ、由緒ある寺院や電鉄会社の駅ホームでのライブ、寺院の夜間特別拝観での生配信ライブを行い、全国各地へ歌と京都の魅力を届けている。こうした、京都とグループの音楽をコラボさせてオリジナリティーを出すなど、B to Cと同時にB to Bも考えられるような感覚を持っているレアなアーティストである。また、山下達郎氏やYOASOBIの公式カバー楽曲のリリースが世界のWebニュースで取り上げられ、インドネシアのFM局ではオリジナル楽曲を含め、JPOP週間ランキングで何度もTOP5入りするなど海外でも脚光を浴び始めている。



■AGE(エイジ)プロフィール





5人組ダンスボーカルグループであるAGEは、メインボーカルのMasayaがTikTokからスカウトされ、TBS系列の「生放送で満点出せるか 100点カラオケ音楽祭」に出演し「マリーゴールド/あいみょん」を原曲キーで歌い、初出場ながら全出場者最高得点となる99.623点を叩き出し話題に。このことがきっかけで、テレビ東京系列「THE カラオケ★バトル」の制作スタッフの目にとまり、番組出演を果たし2020年冬のグランプリ大会で準優勝に輝く経歴を持つ。グループとしても、神戸コレクション2022 A/Wに出演するなどセクシーさやスマートさを持ちつつも、ハイテンションなステージや迫力のある歌やダンスなど、オールマイティーなスキルとパフォーマンスが高く評価されている注目のグループ。



■U.for(ユウホ)プロフィール





ロブに所属する唯一の女性ソロシンガーU.forは、幼少期よりダンスや歌、ゴスペルなどに触れて学び、彼女が歌う歌は神童的なシンガーとして周囲の人たちを驚かせる。歌のスキルと共に独特の倍音的な響きを持つ「シルキーボイス」を武器に、いつしかSilky Voice Singerと呼ばれるようになる。現在、様々な男性アーティストとコラボするシリーズ作品が国内外で話題となり、ストリーミングサイトの公式プレイリスト入りするなど一躍注目を浴びる存在となっている。



株式会社ロブに所属するアーティストはいずれも自社レーベルのインディーズアーティストながら、全国放送のテレビ番組出演やニュース番組のウェザーテーマを担当し、各地での単独公演も行うなど幅広く活動中。また、会社としてもイメージソングプロジェクトに携わるほか、自社フェス開催や独自のビジネススキームの構築など、音楽プロダクションとしても、企業としても大阪で一目置かれる存在となっている。大阪から全国へ、大阪から世界へ飛躍する株式会社ロブ、そして所属アーティストが今、熱い視線を集めている。



