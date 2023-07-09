［メリショー・ジャパン 株式会社］

USB充電式で持ち転びやすく、忙しい朝でも、旅行/出張/デート前でも、スタイリングがすぐできます。



KEYNICE公式販売店：

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期間限定大きいセール



KEYNICE KN-2606s ヘアアイロンコードレス アダプター付き

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BK82K2LC

通常販売価格：4980円

セール価格：3984円

ローズゴールドプロモーション利用後の価格：3486円 プロモーションコード:XFFFEYDI

有効期限：2023年7月11日（火）00:01 JST～2023年7月12日（水）23:59 JST



KEYNICE KN-2606 ヘアアイロンコードレス

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B097TJV8L8

通常販売価格：3980円

セール価格：3104円

有効期限：2023年7月11日（火）00:01 JST～2023年7月12日（水）23:59 JST





皆様の選択ーーKEYNICEコードレスヘアアイロン







皆様からの声







安全安心のデザイン







165℃、185℃、205℃の三段階の温度調節可能







太い・硬い・細いタイプなど様々な毛質に対応でき、髪質に合わせて自由に温度を選択できます。LCDディスプレイの設計でヘアアイロンの電池残量と温度を簡単に確認できます。

ストレート＆カール2way仕様







ストレートヘアはもちろん、閉じると円型になるラウンドヘッドでカールヘアも叶える。2Wayモデルとして、長い髪でも、ショートカットでも、前髪でも、Keyniceヘアアイロン一本でご気分に合わせて髪スタイルの変更が簡単になります。

コンパクトサイズ、持ち運び便利







重さは約160ｇで、荷物の負担になりません；ミニサイズ、コードレスで持ち歩けるので、カバーに入れて邪魔になりません。

1年の安心保証







お買上げから、12ヶ月の品質保証を致しております。ご購入後、不具合が発生した場合は、無償交換で対応させて頂きます。日本語の取扱説明書・保証書も付属していますので安心してお使いいただけます。



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