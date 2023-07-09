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「30％割引！！アマゾンプライムデーセール」KEYNICEコードレスヘアアイロン ストレート＆カール2way LCDディスプレイ 三段階温度設定可能 アダプター付き コンパクト KN-2606

［メリショー・ジャパン 株式会社］

USB充電式で持ち転びやすく、忙しい朝でも、旅行/出張/デート前でも、スタイリングがすぐできます。

KEYNICE公式販売店：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1E7C259-067D-4EEA-A8A4-26AE64F733AF?channel=PRTIMES


期間限定大きいセール

KEYNICE KN-2606s ヘアアイロンコードレス アダプター付き
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BK82K2LC
通常販売価格：4980円
セール価格：3984円
ローズゴールドプロモーション利用後の価格：3486円 プロモーションコード:XFFFEYDI
有効期限：2023年7月11日（火）00:01 JST～2023年7月12日（水）23:59 JST

KEYNICE KN-2606 ヘアアイロンコードレス
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B097TJV8L8
通常販売価格：3980円
セール価格：3104円
有効期限：2023年7月11日（火）00:01 JST～2023年7月12日（水）23:59 JST


皆様の選択ーーKEYNICEコードレスヘアアイロン



皆様からの声



安全安心のデザイン



165℃、185℃、205℃の三段階の温度調節可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



太い・硬い・細いタイプなど様々な毛質に対応でき、髪質に合わせて自由に温度を選択できます。LCDディスプレイの設計でヘアアイロンの電池残量と温度を簡単に確認できます。
ストレート＆カール2way仕様



ストレートヘアはもちろん、閉じると円型になるラウンドヘッドでカールヘアも叶える。2Wayモデルとして、長い髪でも、ショートカットでも、前髪でも、Keyniceヘアアイロン一本でご気分に合わせて髪スタイルの変更が簡単になります。
コンパクトサイズ、持ち運び便利



重さは約160ｇで、荷物の負担になりません；ミニサイズ、コードレスで持ち歩けるので、カバーに入れて邪魔になりません。
1年の安心保証



お買上げから、12ヶ月の品質保証を致しております。ご購入後、不具合が発生した場合は、無償交換で対応させて頂きます。日本語の取扱説明書・保証書も付属していますので安心してお使いいただけます。

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/09-12:16）

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