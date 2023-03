[fast step株式会社]

ランジェリー通販サイトを運営するfast step(ファストステップ)株式会社(代表取締役 有友純一郎 東京都港区)は、黒木啓司の妻であり、起業家やモデルとして活躍する三児の母、宮崎 麗果さんがアドバイザーを務めるランジェリーブランド「Re;byReinest」より、大人気”ZERO BRA series”の第2弾を発売。2023年3月20日(月)18:00より 公式通販サイト(https://247lingerie.co/rebyreinest-230320-1)にて販売が開始される。











3つの「ゼロ」で美しく

「無重力ブラ」と呼ばれるZERO BRAシリーズ第2弾のランジェリー。



・24時間ストレスZERO

・締め付け感なしワイヤーZERO

・着ているのを忘れるほど重力ZERO



透け感のあるレースを採用し、誰でも肌なじみ良く着用できるように仕上げられている。

全サイズ3段ホック+脇高+U字バック仕様で、気になる脇肉も抑えられ、段差になりにくくすっきりと美しく見せてくれる。寄せたバストをしっかりキープ出来る、下厚モールドカップも特徴だ。女性ならではの悩みを解決し、日常から窮屈をなくす、まさに理想の機能性を兼ね備えた優秀ランジェリー。



ZERO BRA シリーズ 新作デザイン紹介



カラー1:Ivory









カラー2:Black









サイズ

A~Fカップ、UB65/70/75/80/85

金額 : ¥5,940 (tax in)

GHカップ、UB65/70/75/80/85

金額 : ¥5,720 (tax in)

ショーツ: Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

E80/F80:Lサイズ(ヒップ:92-100cm)

金額 : ¥1,980 (tax in)

フルバックショーツ

Tバックショーツ

可愛さに劣らない機能性









ZERO BRA シリーズ 第1弾はこちら









サイズ

A~Fカップ、UB65/70/75/80/85

金額 : ¥5,940 (tax in)



GHカップ、UB65/70/75/80/85

金額 : ¥5,720 (tax in)



ショーツ: Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

E80/F80:Lサイズ(ヒップ:92-100cm)



アドバイザー

宮崎 麗果 / Reika Miyazaki



EXILE・黒木啓司の妻であり、起業家やモデルとして活躍する三児の母。

グローバルな視点で自身が発信するSNSでは、逆境に負けないポジティブでパワフルな生き方や母となって、なお素敵に輝く「女性」でいるためのヒントが、同世代のファンから支持を得ている。



【会社概要】

会社名: fast step株式会社

本社:〒108-0072 東京都港区白金一丁目27番6号 白金高輪ステーションビル9階



