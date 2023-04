[Stack Inc.]

Stack Inc.(旧Appify Technologies、所在地:東京都港区、代表取締役:福田 涼介)は、株式会社yutoriがShopifyを用いて構築した「YZ STORE」の公式モバイルアプリ作成に際し、「Appify」を提供致しました。また、同ストアにおけるメンバーシッププログラムの設計に際して、サイト構築を担当した株式会社R6B(Shopify Experts / Shopify Plus Partner)の協力のもと、「VIP」を提供開始致しました。













YZ STORE / 株式会社yutori



ブランド概要:

■ yutori

2018年6月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、国内最大規級の古着コミュニティを『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』,『genzai』,『centimeter』,『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、2022年3月『F-LAGSTUF-F』、7月に『Younger Song』などを運営するAZRのyutori グループ参入を発表。累計フォロワー数は230万人を超える。アジア最大のストリートカンパニーへ成長することを目指す。



『9090』:https://www.instagram.com/9090s_/

『F-LAGSTUF-F』:https://www.instagram.com/f_lagstuf_f/

『YoungerSong』:https://www.instagram.com/younger__song/

『genzai』:https://www.instagram.com/genzai_official/

『centimeter』:https://www.instagram.com/centimeter_store/

『My Sugar Babe』:https://www.instagram.com/mysugarbabe_official/



■ABOUT

yutoriは、東京を拠点にアジア全域での展開を目指すストリートカンパニーです。“TURN STRANGER TO STRONGER” をミッションに掲げ、複数のストリートブランドを展開しています。デジタルの深い知見とストリートカルチャーへのリスペクトを掛け合わせ、新しい時代のブランドづくりに挑戦しています。



■片石 貴展(代表取締役社長)

1993年生まれ。2018年にインスタメディア『古着女子』を立ち上げ、yutoriを創業。その後「9090」や「My Sugar Babe」「PAMM」など複数のファッションブランドを運営。2020年7月 ZOZOグループへハーフジョインし、IPOを目指す。2022年3月に「FLAGSTUFF」、7月に「Younger Song」などを運営するAZRを買収。Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2020受賞。



■株式会社yutori 片石社長のコメント:

自分たちのブランドを愛してくれるお客さんとのよりクローズドで密度の濃い接点がこれだけのスピード感でできるのは本当にありがたいです。福田さん率いるStack社とは、これからも強力なパートナーとして共にアパレル業界を盛り上げていきたいと思います。



■株式会社R6B 担当 オーディン様のコメント:

株式会社R6Bでは、yutori様のオンラインストアの購入体験を一日一歩でもよくしていこうというミッションのもとお手伝いをしております。過去、R6Bでも数々の現場で体験向上、売上貢献に結びついてきたモバイルアプリのAppifyや、会員プログラムのVIPの実装は自信をもっておすすめできる内容です。引き続き一丸となり、後方支援させていただきます。







Stack Inc. について



Stack Inc.は、Shopifyを利用しているブランドに、売り上げを向上するための仕組み・機能をShopifyアプリ(機能拡張プラグイン)という形で提供しています。2021年4月にブランドがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify」を、2021年10月にブランドがロイヤリティープログラムを展開できる「VIP」を正式にサービス公開し、機能の改善・拡大を続けてきました。今ではAppifyが提供するサービスは150以上のマーチャントで導入され、合計700万人以上のバイヤー(エンドユーザー)が利用しており、週間で約4万件の注文を処理しています。今後は既存サービスの展開加速だけでなく、新規サービスの展開も行っていきます。



お問い合わせはこちら:https://is.gd/za5965

サービス概要はこちら:https://apps.shopify.com/partners/stack-inc







会社情報



Stack Inc.

東京都港区六本木7-3-12 六本木インターナショナルビル5F

代表取締役社長:福田 涼介

会社ホームページ:https://appify.jp/



