12月9日ベルーナドームで開催されたK-POPの祭典「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023」を2024年1月26日からAmazonのPrime Videoにて独占配信!



日本公演に出演したBOYNEXTDOOR、&TEAM、NewJeans、LE SSERAFIM、NMIXX、Kep1er、NiziU、ENHYPEN、STAYC、P1Harmony 、LEE YOUNGJI、ITZY、ATEEZ、Stray Kids、THE BOYZ、KANGDANIEL、MELOMANCE、SHINee、GOLDEN GIRLS、J.YPark、20組の全パフォーマンスを見られるのはPrime Videoだけ!





2023年12月9日(土)にベルーナドームにて開催した大型K-POPイベント「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023」は2024年1月26日(金)からAmazonのPrime Videoにて独占配信します。





韓国の代表的な年末音楽祭「KBS歌謡祭」を全世界の人を対象とするため規模を拡大し、日本と韓国で開催する「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023」。

韓国ではKBSにて、12月15日(金)に「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023」として、第1部(KBSホールから生中継)、第2部(ベルーナドーム公演の編集版)と、合計38組の超豪華ラインナップを放送する予定ですが、Prime Videoでは、第1部の映像と、第2部の日本で開催されたベルーナドーム公演の映像を、韓国で放送されなかった未公開映像含め全パフォーマンスを独占配信いたします。



人気のK-POPアーティスト総勢38組の圧巻のパフォーマンスをぜひお楽しみください。



番組概要







<作品名>

MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023

<話数>

全2エピソード

<配信開始日>

2024年1月26日(金)

<配信>

Prime video 独占配信

<内容>

■エピソード1:

MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023 『第1部』 in KBSホール

※12月15日に韓国「KBSホール」にて開催される公演の映像

●出演アーティスト:

SunMi(元Wonder Girls)、Hwasa(MAMAMOO)、Young.K (DAY6)、NCT 127、NCT DREAM、

fromis_9、(G)I-DLE、ONEUS、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、aespa、IVE、Xdinary Heroes、

H1KEY、xikers、ZEROBASEONE、RIIZE、FANTASY BOYS

●MC:

WONYOUNG (IVE)、ROWOON



■エピソード2:

MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023 『第2部』 in ベルーナドーム

※韓国KBSで放送される番組「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023」の『第2部』に未公開映像を加えた

12月9日開催のベルーナドーム公演の完全版

●出演アーティスト:

BOYNEXTDOOR、&TEAM、NewJeans、LE SSERAFIM、NMIXX、Kep1er、NiziU、ENHYPEN、STAYC、

P1Harmony 、LEE YOUNGJI、ITZY、ATEEZ、Stray Kids、THE BOYZ、KANGDANIEL、MELOMANCE、

SHINee、GOLDEN GIRLS、J.YPark

●MC:

LEE YOUNGJI、KO MINSI、ROWOON



MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL 2023とは

韓国の代表的な年末音楽祭「KBS歌謡祭」を全世界の人を対象とするため規模を拡大したK-POPの大歌謡祭で、今年12月に世界で初めて日本と韓国で開催されます。日本でのMUSIC BANK FESTIVALの開催は、2011年に「K-POP FESTIVAL - MUSIC BANK in TOKYO-」として開催して以来12年ぶり。

日本公演は12月9日(土)にベルーナドームにて、韓国公演は12月15日(金)にKBSホールにて開催予定です。



