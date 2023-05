[TTG]

~「無人販売店舗×カウンセリング」による新しい顧客体験価値の提供~



株式会社TOUCH TO GO(本社:東京都港区、代表取締役社長:阿久津智紀、以下:TTG)は、オルビス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:小林琢磨、以下:オルビス)が直営店舗『オルビスグランデュオ立川店』をリニューアルし、2023年5月12日(金)に新たにオープンする『ORBIS Smart Stand』グランデュオ立川店に「TTG-SENSE MICRO」を採用いただきましたことをご報告いたします。

事前の顧客登録などを必要としない無人販売店舗としては、オルビスはもちろんのこと、化粧品業界においても初の事例(※1)となります。また、オルビスのオンラインカウンセリングサービスを受けることができるコーナーも設置され、「無人販売店舗×カウンセリング」によるこれまでにない新しい顧客体験価値の提供を実現します。

※1:2023年5月9日時点、TTG調べ









■『ORBIS Smart Stand』について

『ORBIS Smart Stand』グランデュオ立川店は、無人で欲しい商品を気軽にお買い求めいただけるスマートな利便性を持ちつつ、自分に合った美容のお手入れ方法などお客様のお悩みなどをビューティーアドバイザー(以下:BA)に気軽にご相談いただける、オルビスならではの『オンラインカウンセリング』サービスが受けられるコーナーも設置することで、ビューティを基軸としたパーソナライズなサポートを提供します。また、テスターもご用意しているので、オルビスの主要なスキンケア・美容液などのアイテムをご自由にお試しいただけます。

『オルビスグランデュオ立川店』には、多くのお客様にご来店いただいておりましたが、今後は、店舗ではなくオンラインショップでの購入がメインのお客様にも気軽に立ち寄っていただけるスポットになります。また、オンライン上でカウンセリングを体験していただくことで、これまでBAと接点のなかった新しいお客様にとってもオルビスのここちよい接客を実感していただける機会となります。

さらに、省人化・省力化が可能となるため、人材不足の解消につながり、店舗におけるオペレーションコストの低減も可能となります。



■無人決済店舗システム「TTG-SENSE MICRO」について

店内に設置されたカメラやセンサーなどの情報から、入店したお客様が手に取った商品をリアルタイムに認識する仕組みです。出口付近の決済端末のディスプレイで表示された購入商品の明細と合計金額を確認し、決済をするだけなので、お客さまにとってストレスなくスマートなお買い物体験が実現できます。





■店舗概要

店舗名 : 『ORBIS smart stand』グランデュオ立川店

住所 : 〒190-0023東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川1F

オープン日: 2023年5月12日 (金)

営業時間 : 10:00~20:30(日曜・祝日 10:00~20:00)

※営業時間が変更になる場合がございます。また館の都合により、臨時休館になる場合がございます。詳しくは、『グランデュオ立川』公式サイトをご確認ください。

http://www.granduo.jp/tachikawa/access/index.html



■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名 : 株式会社TOUCH TO GO

代表者 : 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容: 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所 : 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building8F

設立 : 2019年(令和2年)7月1日



