[hotel MONday Group]

hotel MONday、MONday Apartment、ICI HOTEL、GATE STAYを運営する株式会社JHAT(本社:東京都港区、代表取

締役社長:平林 朗)は、京都府京都市下京区において運営するアパートメントタイプホテル『MONday

Apart Premium 京都堀川七条』のサウナ開業1周年を記念して宿泊者全員に60分の個室サウナ利用を提供するサービスを開始いたします。







宿泊者は60分コースの大人気個室サウナが無料で利用できる





MONday Apart Premium 京都七条堀川に備え付けている完全個室サウナはプレオープンを経て2022年3月7日にLiving sauna by MONday としてオープンいたしました。

サウナ愛好家の方に高評価され、開業1年にも関わらず、サウナ口コミサイト”サウナイキタイ”の京都エリアイキタイ順で266件中24位にランクインし、そのクオリティから月間200人以上(90分12000円)にご利用頂いている人気サウナです。

サウナ開業1周年を記念して宿泊者の皆様に60分コースを無料でご利用いただけるように致しました。

京都旅行はhotel MONday Groupでお楽しみくださいませ。

*当日先着順でご予約を承っております。ご希望の時間でのご提供をお約束するものではありません。







MONday Apart シリーズ

MONday Apart Premium 京都堀川七条







『MONday Apart シリーズ』は同シリーズ2021年8月に1号店を開業し、30平方メートル 以上の広々とした客室に"BALMUDAトースター"シャワーヘッドミラブル"など人気のアイテムを揃えて話題沸騰中のホテルブランドです。全施設新築物件で利用者の皆様には高い評価を頂いており、世界最大の旅行プラットフォーム『Trip Adviser』では所属エリアにてゲスト評価ランキングで常に上位を維持しています。







『MONday Apart シリーズ』の京都1号店として開業いたしました。JR『京都駅』 中央口 徒歩約15分、TTNEプロデュースによる個室サウナを併設し、通常のホテルにはない40平方メートル を超えるゆったりとした広さの客室を備え、ファミリーやグループでの利用や長期宿泊にも対応しています。













京都初・客室にフィンランド式サウナを設置したリビング型サウナ









フィンランド式のサウナはサウナストーンに水をかけ湿度を調整する「ロウリュ」を醍醐味とするサウナです。

自分のペースで心と体を整えることができる「セルフロウリュ」は、サウナ好きには嬉しいポイントです。

当施設ではTTNEサウナ師匠監修のもと、『個室型』フィンランド式サウナを完備した「URBAN」「FINLAND」「JAPA NESE」と3つのテーマを持ったお部屋をご準備し、浴室の設備などサウナをもっと身近に感じてもらえる工夫を致しました。













サウナーの皆様に喜んでいただける細かいこだわり



ユニットバスにはチラーを仕込み、サウナ上がりにキンキンの水風呂として活用いただけます。オーバーヘッドシャワーが浴槽の上に設置され、水風呂に入りながら冷たい15度の滝を浴びることができます。好きな音楽を流せるスピーカーや水面に波紋が浮かぶライトなどを組み合わせながら自分好みのサウナタイムを演出可能です。









TTNEプロデュースサウナ







TTNEは、ととのえ親方こと松尾大・サウナ師匠こと秋山大輔が主宰する、サウナー専門ブランド。“オジさん”イメージが強い日本のサウナに、北欧のように若者を中心に幅広い層に受け入れられるデザインされたサウナ文化を根付かせたいという思いから2017年に発足。11月11日をサウナの記念日「ととのえの日」に制定(日本記念日協会認定)。「Sau nner」ロゴデザインによるファッションやグッズを販売。現代の日本で心身ともに最も“ハード&クリエイティブ”な活動を展開する人々とともにサウナのプロデュースやイベントの開催などの活動を通じて、日本におけるサウナのリブランディングを目指す。

TTNE Instagram:https://www.instagram.com/ttne_official/?hl=ja TTNEオフィシャルサイト : https://ttne.jp





▼TTNE・サウナ師匠からのコメント

今回は、サウナをもっと身近に感じてもらうことを目指して「リビングサウナ」というスタイルを提案しました。サウナ室としてはプレーンな形の箱型サウナではありますが、リビングにサウナが簡単におけるというフォーマット自体がポイント。一般的なホテルの客室をサウナー向けに進化させた、サウナ導入のハードルをぐんと下げるものを実現できました

。海外ではサウナが自宅や生活空間にあることも当たり前。日本でもサウナがそんな風に生活の一部になっていくようになればいいなと思っています。ホテル業界にとって、客室の活用可能性の新たな提案になれば嬉しいです。



TTNE・サウナ師匠(秋山大輔)プロフィール







20代よりサウナに開眼し、国内外の様々なサウナを経験。 サウナ専門ブランド「TTNE」を立ち上げ、様々なサウナ関連の事業を仕掛ける。サウナで汗を流すだけでなく、サウナプロデュースやTV、新聞、ラジオ、雑誌、WEBといったメディア活動を通じ、サウナの為に汗をかいている。

サウナ師匠Instagram:https://www.instagram.com/daisukeakiyama/?hl=ja







株式会社JHAT



住所 : 東京都港区虎ノ門4−3−1城山トラストタワー21階

設立 : 2018年

URL : https://jhat-m.com/







MONday Apart Premium 京都七条堀川概要



所在地:京都府京都市下京区八百屋町1(住居表示)

用途:ホテル

敷地面積:407.11平方メートル 延床面接:1815.81平方メートル

規模:鉄筋造、地上5階 地下1階竣工:2020年12月

設計:株式会社デザインクルー施工:シード株式会社

客室数:44室

客室面積:30.01平方メートル ~47.69.5平方メートル 開業日:2021年12月18日

運営会社:株式会社JHAT





予約問い合わせ先



MONday Apart Premium 京都堀川七条 TEL:075-353-1922



サウナ専用予約ページ

https://hotel-monday.com/sauna/



自社HP

https://hotel-monday.com/apartment/shichijohorikawa/





多様性の社会に適応したドッグフレンドリールームを併設【大型犬受入】







株式会社JHATでは、ドッグフレンドリープロジェクトとしてワンちゃんOKの客室を順次増設し、ワンちゃんと旅行に出ることが”2021年12月現在ル、京都3ホテルで



