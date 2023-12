[学校法人村川学園]

2025年大阪・関西万博とその先の未来に向けて、 共創につながる出会いとコミュニケーションの場に





「TEAM EXPO 2025」テーマセッション 第1回のテーマは、「観光と食」

学校法人村川学園 大阪調理製菓専門学校(大阪府泉大津市)は、2025年大阪・関西万博に向けて泉州美食EXPOに取り組んで参りました。今回は新たな活動を広げていくために、共創イベント「TEAM EXPO 2025」テーマセッションを開催します。 第一回目となる今回のテーマは「観光と食」。基調講演に泉州美食EXPOアンバサダー/KIX泉州ツーリズムビューロー理事長/岸和田市長 永野耕平様、公益財団法人大阪観光局理事長 溝畑宏様をお招きし、産官学の面々とともに観光と食の今後について意見交換を行い、新たなつながりを作る場としていきます。







【2024年1月18日】 共創イベント「TEAM EXPO 2025」テーマセッションテーマセッションは、2025年大阪・関西万博とその先の未来に向けて、 共創につながる出会いとコミュニケーションの場として、テーマごとに集まるイベントです。

お互いの活動を知り合うことで、 新たなつながりをつくり、 共創するチームを作ることを目指します。

登壇いただくゲストは各界の「観光」および「食」に携わる第一人者の方々。「観光領域の課題解決と情報発信による誘客」の小テーマに従って、泉州地域(日本・大阪)の理想とする未来に向けて、登壇者それぞれが活動(共創チャレンジ)についての意見や計画を発信します。





=== イベント概要 ===

・名称|共創イベント「TEAM EXPO 2025」テーマセッション 第1回「観光と食」

・主催|学校法人村川学園

・共催|学校法人 村川学園・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

・協力|大阪公立大学観光産業戦略研究所

・特別協力|一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構

・開催日|2024年1月18日(木) 10:30~13:00(10:00受付開始)

・開催場所|学校法人村川学園 大阪調理製菓専門学校(大阪府泉大津市)

・出演者|

(基調講演)

泉州美食EXPOアンバサダー/KIX泉州ツーリズムビューロー理事長/岸和田市長 永野 耕平 様

公益財団法人大阪観光局 理事長 溝畑 宏 様

(パネリスト)

関西エアポート株式会社 常務執行役員最高渉外責任者 三浦 覚 様

株式会社MATCHA 代表取締役社長 CEO 青木 優 様

学校法人 野田鎌田学園 経営企画部長 堀 糧成 様

南海電気鉄道株式会社 常務執行役員 まちづくりグループ長 二栢 義典 様

株式会社JTB ツーリズム事業本部大阪第三事業部長 平田 圭一 様

(ファシリテーター)

泉州美食EXPOエグゼクティブフェロー

大阪公立大学観光産業戦略研究所 橋爪 紳也 様

・参加対象|「TEAM EXPO 2025」 / 共創チャレンジおよび共創パートナー

「TEAM EXPO 2025」プログラムへの参加に興味のある方

・定員|100名

・参加費|無料===本件に関する問い合わせ先===

学校法人村川学園 泉州美食EXPO 事務局 松本・空閑

Mail:support@senshu-expo.jp

