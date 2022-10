[株式会社Oh my teeth]

マウスピース矯正における最新技術とその活用例を紹介



株式会社Oh my teeth(本社/東京都渋谷区、代表取締役CEO/西野誠、以下Oh my teeth)は、 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ(東京都港区、代表取締役社長:笹原優子、以下、NTTドコモ・ベンチャーズ)が主催する【ドコモベンチャーズピッチ】3Dプリンティングの今を知る~最新技術とその活用例をご紹介~においてProduct Div. Leaderの秋山 美穂がスピーカーとして登壇することが決定しました。







NTTドコモ・ベンチャーズはスタートアップの構想実行力とNTTグループの社会実装力、さらにそれぞれの想いを束ねることで、未来への推進力を生みだすことを目指し、スタートアップピッチや先進領域セミナーなどのイベントを週次開催しています。今回開催のテーマ別ピッチは、現在幅広い分野での活用が期待される3Dプリンティングに関連するスタートアップ企業の特集ということで、当社にお声がけをいただき秋山の登壇が実現しました。

当日は未来の歯科体験と3Dプリンティングがどう関係しているのかを紹介させていただきますので、ぜひご参加ください。







イベント概要



2022/11/10 (木)19:00 - 20:15

詳細は下記のURLよりご参照ください。

【ドコモベンチャーズピッチ】3Dプリンティングの今を知る~最新技術とその活用例をご紹介~ | Peatix

https://startuppitchnov102022.peatix.com/view



ピッチの内容(予定)



・当社の事業内容

・未来の歯科体験と3Dプリンティングの関係性

・共創パートナー企業の募集について



Oh my teeth Product Div. Leader 秋山 美穂 経歴





1995年生まれ。筑波大学卒業後、株式会社ワークスアプリケーションズに入社。大企業向けERPパッケージシステムの導入コンサルタントとして十数社の導入プロジェクトをリード。2022年10月、株式会社Oh my teethに参画。









会社概要



主催

<株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ>

https://www.nttdocomo-v.com/

NTTドコモ・ベンチャーズは、スタートアップの構想実行力とNTTグループの社会実装力、さらにそれぞれの想いを束ねることで、未来への推進力を生み出します。そして、世界の景色を変えるインパクトを起こしていきます。

<株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ プライバシーポリシー>

https://www.nttdocomo-v.com/privacypolicy/



<株式会社Oh my teeth>

https://www.oh-my-teeth.com/

2019年10月設立。「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに生まれたオーラルテックベンチャー。テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。

・社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目35番3号

・設立日:2019年10月

・資本金:5,902,100円

・事業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

・URL:https://www.oh-my-teeth.com/company



