[株式会社ZIP-FM]

ZIP-FMの周年イベントが4年ぶりに復活!!矢井田 瞳、藤巻亮太、SEAMO、nobodyknows+ などがライブステージをお届け!!







名古屋にあるFMラジオ局・ZIP-FMは、2003年の開局10周年を機に、毎年10月初旬の週末に「ZIP AUTUMN SQUARE」を開催。リスナーへ感謝の気持ちを込めて、多数のアーティストライブをお届けする毎年恒例のイベントでしたが、2020年からコロナ禍によって開催を見送ってきました。



開局30周年を迎える2023年、「ZIP AUTUMN SQUARE」を4年ぶりに開催する事が決定しました!9月30日(土)・10月1日(日)の2日間、久屋大通公園 久屋広場にて、愛知の酒蔵が集まる日本酒イベント「秋酒祭」と同時開催で行います。



当日は、矢井田 瞳、藤巻亮太、SEAMO、nobodyknows+など、ZIP-FMの歴史をともに作り上げたアーティストがライブを実施!ZIP-FMナビゲーターも出演して賑やかにお届けします。番組の公開生放送も行いますので、会場で一緒に開局30周年をお祝いしましょう。



●9月30日(土)

<公開生放送>

10:00~13:00 「SATURDAY ON FLEEK」

<SPECIAL LIVE>

13:00~20:00

矢井田 瞳 / 藤巻亮太 / 吉田山田 / MASH / リアクション ザ ブッタ / 近藤晃央 / 大橋ちっぽけ / 由薫 and more

※SPECIAL LIVE 出演スケジュールは後日公開







●10月1日(日)

<公開生放送>

10:00~13:00 「RADIO ORBIT」

<SPECIAL LIVE>

13:00~20:00

SEAMO / nobodyknows+ / K / NakamuraEmi / BANTY FOOT / 竹内アンナ / 野田愛実 / 高瀬統也 / まるり

※SPECIAL LIVE 出演スケジュールは後日公開







■開催概要



イベント名:ZIP-FM 30th ANNIVERSARY 『ZIP AUTUMN SQUARE』

日時:9/30(土)・10/1(日) 10:00~20:00

会場:久屋大通公園 久屋広場

主催:ZIP-FM

特設ウェブサイト:https://zip-fm.co.jp/square23/



