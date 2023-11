[ZVC JAPAN 株式会社]

対応言語を 32 言語に拡大、Zoom Events 向けにミーティング内質問とミーティング コーチングの新機能を追加





※本メディアアラートは、2023 年 10 月30 日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。



カリフォルニア州、サンノゼ、2023年10月30日 - Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) は本日、同社のジェネレーティブ AI アシスタントである Zoom AI Companion ( https://www.zoom.com/en/ai-assistant/ )(英語)が提供開始から2か月経たずに、125,000 以上のアカウントでご利用いただき、100 万件以上のミーティング要約を生成するというマイルストーンに到達したことを発表しました。Zoom はまた、AI Companion の新機能として、対応言語の追加と既存機能の拡充を発表しました。



Zoom の最高製品責任者である Smita Hashim は、次のように述べています。

「当社のプラットフォームを通じてお客様に最高の価値を提供することは、当社の使命の根幹であり、だからこそ、AI Companion を追加料金なし*で利用できるようにしました。今後も Zoom は、より多くのお客様が Zoom の AI イノベーションを最大限に活用できるよう、Zoom のスピードで新しい AI 機能を導入し続けます。当社独自のフェデレーテッド アプローチにより様々なモデルをダイナミックに活用することができ、AI の経費を削減し、ジェネレーティブ AI への幅広いアクセスを提供するのに役立ちます。」



Zoom AI Companion の新機能

本日より AI Companion のユーザーは、ミーティング内質問機能を新しい言語で使用できます。また、冒頭に簡潔なミーティング要約概要を記載した、フルバージョンのミーティング要約を受け取ることができるようになります。

ユーザーは AI Companion のミーティング内質問機能を、新たに 7 つの言語で使用できるようになりました(プレビュー版)。(スペイン語、日本語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、中国語、イタリア語)



ユーザーからのフィードバックに基づきミーティング要約機能では、メールで配信されるサマリーの冒頭にミーティングの概要が表示されるようになり、ユーザーは完全版に加えて、ミーティング要約の簡潔版も利用できるようになりました。11 月には、継続的なミーティング チャットで配信されるサマリーでも、ミーティング要約概要が利用できるようになる予定です。









11 月に利用可能になる AI Companion 機能



Zoom は今後も AI Companion の改良を続け、11 月後半には以下の新機能の提供を予定しています。

AI Companion のミーティング要約とミーティング内質問機能の両方のプレビュー版で、合計 32 の新しい言語をサポートします。



AI Companion は、スマート レコーディングのスピーチ分析を皮切りに、ミーティング コーチ機能を提供します。スピーチ分析には、ミーティング ホストの発話とリスニングの比率や、話すスピード、発言中の繋ぎ言葉が含まれているため、ホストは Zoom Meetings 中にどのように会議参加者とコミュニケーションを取るべきか、貴重な洞察を得ることができます。







AI Companion は、Zoom Events で利用できるようになり、ロビーチャットでのチャット作成機能や、登録、マーケティング、チケット販売に関する連絡用のメール作成をサポートします。







Zoom は、お客様が組織の AI Companion 機能に Zoom の大規模言語モデルのみを使用するよう指定できる、オプション コントロールを導入予定です。







AI Companion に対する Zoom のお客様の声

「AI Companion のミーティング要約とスマート レコーディングは、過去 10 年間で初めての技術革新であり、大幅な時間節約と効率化をもたらします。ユーザーは、特定の会議や共同作業に優先順位をつけることができ、他の活動を見逃すことはありません。 」( Convera社 Digital Workplace and End User Computing 担当ディレクター、 Chris Blackstone 氏)



「Zoom の AI Companion ミーティング要約ツールは、私たちがより良いコミュニケーターになるのに役立っています。その驚くほど正確な機能に後押しされ、当社のチームは、目的を最初に述べたり、アクションが必要な事項の概要と割り当てを明確にするなど、会議での最適な手法をより一貫して順守するようになりました。さらに、外部委託を止めることでコストを削減できただけでなく、自分たちでミーティングノートを作成する必要がないため、時間を節約することができました。」(Bizzycar 社 COO、 Lucas Oliveira 氏)



「ミーティング要約のおかげで、チームの時間が大幅に節約できました。必ずしも全ての会議に出席しなくとも、全員で共有できていると感じており、結果的により良いコラボレーションにつながっています。」(Gainsight社 CIO、Karl Morsgofian 氏)



「Zoom の AI Companion は、コラボレーションとイノベーションを強化するという当社のビジョンを体現しています。自動化された精度の高いミーティング要約により、情報共有が効率化され、生産性が向上します。当社の Zoom プランに組み込まれたことで、効率が向上するだけでなく、大幅なコスト削減も実現し、よりスマートでつながりのある未来への当社のコミットメントが反映されました。」(Mike Morse 法律事務所 CIO、John Georgatos 氏)



AI Companion は、対象の有料ユーザー Zoom アカウントで追加料金なし*でご利用いただけます。Zoom AI Companion の詳細については、Zoom のウェブサイト( https://www.zoom.com/en/ai-assistant/ )(英語)をご覧ください。



* Zoom アカウントに割り当てられた有料サービスに追加料金なしで含まれます。AI Companion は、地域や業種によってはご利用いただけない場合があります。



本リリースに関する動画はこちら: https://youtu.be/3oS8nI1dEeE



