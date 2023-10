[株式会社ウェルファーマ]

活動量計を装着した犬にCBDオイルを投与し、犬の変形関節炎による痛みの軽減や、活動量の増減についてモニター調査を開始しました。



株式会社ウェルファーマ(代表福田一生)がもつ犬猫用CBDブランドM&N'sCBDでは、獣医師監修のもと、犬の関節炎と、それに伴う歩行や、睡眠の不調が気になる犬モニターにご協力を頂き、CBDオイルの有用性について調査を実施しています。







犬や猫におけるCBDの利用は世界中で注目され、研究されていますが、その中でも時に変形関節炎や疼痛などの「痛み」に関する注目度が高まっています。

株式会社ウェルファーマ(代表:福田一生)の持つ犬猫用CBDブランドM&N'sCBDでは、先行研究(※引用元参照)で検証された、関節炎を持つ犬がCBDオイルによって、生活の快適性と活動性を高めた事例を確認するため、獣医師監修のもと、犬の関節炎と、それに伴う歩行や、夜間の睡眠の不調が気になる犬モニターにご協力を頂き、CBDオイルを投与することで改善がみられるか、CBDオイルの有用性について調査を開始いたしました。



【調査方法】

対象の犬は下記項目において計4回の診察により、接種後の効果を計測しました。

<検査指標>

・日中の活動量定量的データ(活動量計装着)

・夜間の活動量定量的データ(活動量計装着)

・関節可動域の角度

・Body Condition Score

・Mussle Condition Score

・痛み評価指標(CBPI)

・その他問診による健康状態チェック

・飼い主アンケート



<実施期間(予定)>

・2週間の先行期間中では、CBDオイルやその他のサプリメントを接種せずに通常通り生活。

・2週間後、CBD1%含有オイルを体重別摂取目安量(2mg/kg)を14日間継続的に与え、活動量計での日中の活動量の比較、夜間の活動量の比較、また、ペインスケール(CIBP)にて痛みや生活の充実度を評価。

・さらに14日後、同様の指標で計測。飼い主に対するCBD接種後アンケートへの回答。



【対象】

犬5頭

年齢:10歳~17歳



【協力獣医師】

埼玉県新座市 ふじわら動物病院 院長 藤原光宏先生



【先行研究】

Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs

引用:Lauri-Jo Gamble et al. Front Vet Sci, 5,165 (2018)



▼調査で使用するCBDオイル概要▼

・CBDオイル犬用

・CBD1%配合またはCBD5%配合。

※犬の身体の大きさに合わせて、摂取量CBD2mg/kgになるようにコントロール

・フレーバー:人口フレーバー無添加

・テルペン配合

・スイス産CBDアイソレート

・MTCオイル希釈





活動量計の定量データ解析合わせた定性的なアンケート回答の調査結果は、分析後後日改めて公表を予定しています。

エビデンスベースドな商品開発や情報発信をすべくウェルファーマでは同様の研究活動などに取り組んでまいります。



株式会社ウェルファーマについて





【会社概要】

■株式会社ウェルファーマ

●代表取締役CEO:福田 一生

●本社所在地:東京都渋谷区渋谷2-4-3 JP渋谷1F/2F

●会社設立:2018年5月2日

●公式HP:https://wellpharma.co.jp/



【犬猫用CBDオイルの商品サンプル提供に関するお問い合わせ】

ウェルファーマでは、症例報告にご協力いただける獣医師の皆さまに、犬猫用CBDオイルの商品サンプルのご提供を行っております。

動物へのCBD利用に関する国内外の研究レポートのサマリーのご提供も行っております。



ペット用CBDオイルM&N'sのサンプル・資料にご興味がある獣医師・動物病院の方は下記よりお問い合わせください。



株式会社ウェルファーマ

担当:米山・谷口

電話:03-6868-8806(平日10:00-18:00)

メール:contact@wellpharma.co.jp



▼愛犬・愛猫のストレスケアに

ペット用CBDオイル M&N'sCBD(エムアンドエムズシービーディー)

https://mandns.jp/



