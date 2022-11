[株式会社スピーディ]

のん2023年のカレンダーの予約受付を緊急開始します!

今回のテーマは、「Timeless タイムレス」。発売に向けて、のんからのコメントも届きました。









のん2023年のカレンダーの予約受付を緊急開始します!

今回のテーマは、「Timeless タイムレス」。

「永久の・永遠の・時代を超えた」という意味があります。

このキーワードから、のんの中性的で、そぎ落とされた本来の魅力や、20代から30代にシフトしていく貴重な一瞬をフォトグラファー・田中雅也が切り取りました。(編集協力:Lula JAPAN.)



そして、のんからのコメントも届きました。



【のん】

今年のカレンダーのテーマは”Timeless”。 時代を超えるという意味があり、とてもパワフルでポジティブな言葉です。 永遠に続いていく魅力を詰め込めた気がします。 かつ、今までのカレンダーとはまた一味違ったコンセプトののんがおさめられてます。 本当に素晴らしいスタッフの皆様と撮影できました。 私も、撮影していてわくわくしました。 早く皆様のお手元にお届けしたい。 お楽しみに!











■一般予約の方向け【商品情報】

【一般・壁掛け】のんカレンダー2023 “Timeless” 壁掛カレンダー

価格:2,500円(税別、送料別)

サイズ:A2(420×594mm)

枚数:13枚

予約リンク:

★一般予約(NON GOODS SHOP):

https://non-goods.myshopify.com/products/2023-timelessa





【一般・卓上】のんカレンダー2023 “Timeless” 卓上カレンダー

価格:2,000円(税別、送料別)

サイズ:B6(128×182mm)

枚数:14枚

予約リンク:

★一般予約(NON GOODS SHOP):

https://non-goods.myshopify.com/products/2023-timelessb





■のんファンクラブ特典 「お正月に年賀状が届く!」 は、12月5日(月)まで予約受付!

ラインナップは壁掛け(A2)と卓上(B6)の2種類。壁掛けカレンダー、卓上カレンダーは、それぞれ異なるビジュアルを使ったデザインとなっております。予約は下記WEBショップにて12月5日(月)23:59まで予約受付中です(12月下旬お届け予定)。



のん公式ファンクラブ「NonKnock」では、毎年恒例の「お正月に年賀状が届く!特典付き」です。(卓上、大判で年賀状デザインが異なります)









■のんファンクラブ特典【商品情報】

【Non Knock特典付き】のんカレンダー2023 “Timeless” 壁掛カレンダー

価格:2,500円(税別、送料別)

サイズ:A2(420×594mm)

枚数:13枚

予約リンク:

★一般予約(NON GOODS SHOP):

https://non-goods.myshopify.com/products/nknock2023-timelessa5643





【Non Knock特典付き】のんカレンダー2023 “Timeless” 卓上カレンダー

価格:2,000円(税別、送料別)

サイズ:B6(128×182mm)

枚数:14枚

予約リンク:

★一般予約(NON GOODS SHOP):

https://non-goods.myshopify.com/products/nknock2023-timelessb5234



※上記URLの購入ページから、のん公式ファンクラブ「Non Knock」内で紹介されているパスワードを入力して、予約ページにアクセスお願いいたします。

※特典つき商品はのん公式ファンクラブ「Non Knock」への登録が必要です(月額会員登録)。

※のん公式ファンクラブ「Non Knock」は月額制で即日入会可能!今すぐ登録してすぐ予約申し込めます!

https://fanicon.net/icons/non/index.html

※画像は制作中のものです。

※祝日法の改正などにより、祝日・休日、またその名称が変更になる場合があります。



■staff credit

photography by Masaya Tanaka at Tron

styling by Izumi Machino

hair by Yuko Aoi

make up by Shie Kanno at KuraraSystem

art direction by Shogo Kosakai at Siun

design by Takuto Mashimo at Siun

direction and edit by Lula Japan Limited.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-20:16)