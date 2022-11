[フェアリーデバイセズ]

~Zoom/Microsoft Teams時代の為のLTE搭載ウェアラブルカメラ~



フェアリーデバイセズ株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:藤野真人、以下「フェアリーデバイセズ」)は、独自に開発したZoom/Microsoft Teamsに直結するLTE搭載ウェアラブルカメラ「LINKLET」が、世界的ニュース誌「Time」が発表した「THE BEST INVENTIONS OF 2022(2022年の最も優れた発明品)」に選定されたことをお知らせいたします。









LINKLETはCES2022においても「CES 2022 Innovation Awards」を3部門で同時受賞し、THE WALL STREET JOURNALによる「Best of CES 2022」にも選出されるなど、世界各地からその革新性・機能性・社会的インパクトなどに関して極めて高い評価を受けています。









LINKLETとは



LINKLETは、全世界的に普及したビデオ会議プラットフォームであるZoom/Microsoft Teamsと直結し、一人称視点を共有しながらの遠隔支援および配信をより簡便に実現するソリューションです。ビジネス現場の遠隔作業支援や、立ち上げの迅速化、稼働の安定化のみならず、リアルタイムコミュニケーションによる遠隔レクチャーの大規模化やウェアラブル動画配信など、コンシューマーからも多くの需要を集めています。







※LINKLETの詳細及びお申込みはこちら

https://linklet.ai/





TIME誌が選ぶ「Best Inventions of 2022」について



TIME誌が毎年行っている、「世界をより良く、スマートに、そして日々を楽しくする」その年のBestな発明品を選出する制度です。今年も、世界中のエディター・特派員による調査と、オンラインアプリケーションによって、様々なカテゴリーから候補が集まりました。そして、その商品の、オリジナリティ、有効性、大きな志、社会的インパクトなどの要素で総合評価し最も成長性の高い発明を、「Best Inventions of 2022」として選出しています。







※TIME誌の「The Best Inventions of 2022」の発表はこちら。

https://time.com/best-inventions-2022/



※「LINKLET」の受賞に関する記事はこちら。

https://time.com/collection/best-inventions-2022/6225472/fairy-devices-linklet-neck-worn-camera/







その他の受賞履歴について



「CES 2022 Innovation Awards2022」を3部門同時受賞

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2022/Honorees/L/LINKLET.aspx



THE WALL STREET JOURNALによる「Best of CES 2022」に選出

https://www.wsj.com/articles/best-of-ces-2022-new-tech-thats-practical-innovative-or-just-plain-crazy-11641385801?





フェアリーデバイセズ株式会社について URL: https://www.fairydevices.jp/



フェアリーデバイセズ株式会社は、「使う人の心を温かくする一助となる技術開発」を目指し、VUI※1・VPA※2関連技術や音声認識/音声翻訳関連技術とクラウド基盤、それらの性能を活かすエッジデバイスの開発を通して、音声技術を中心とした機械学習技術の実業務現場への適用を推進して参りました。さらに、現場の人から生まれる各種のデータ解析や、それらに関わる最先端の応用研究を実装した業務ソリューションを、デバイスからクラウドまで一気通貫で提供することによって、様々な業界のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。



※1 VUI:Voice User Interface / ※2 VPA:Voice Personal Assistant※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-11:46)