[コニカミノルタジャパン株式会社]

10月19日(木)オンライン開催



コニカミノルタジャパン株式会社(以下 コニカミノルタジャパン)は、2023年10月19日(木)にオンラインカンファレンスイベント「Konica Minolta Innovation Day for IR・サステナビリティ2023」を開催します。





「Konica Minolta Innovation Day for IR・サステナビリティ2023」は、企業価値を高めるステークホルダーエンゲージメントを目指す方のための、コニカミノルタジャパン主催のカンファレンスイベントです。2018年より実施している本イベントは今年で6回目の開催となります。社会の潮流を捉えた実践事例をもとに効果的な取り組み方法を学べるとの評価を得ており、毎年1,000名近くのIR・サステナビリティに携わるお客様に参加いただいています。



今年のイベントでは、2021年のコーポレートガバナンスコード改訂を皮切りに、2023年から施行の開示府令改正による、サステナビリティに関する取り組みや多様性に関する情報の開示が義務化されたことを受け、その対応方法や考え方についてコニカミノルタのIR・サステナビリティ担当者が解説します。また、これらの情報開示に伴うWebサイト戦略・運営についても、コニカミノルタでの自社実践事例を用いて紹介します。

今後も自然資本に関した情報開示等、新基準への対応が予測されることから、本イベントはお客様の今後の活動やひらめきに繋がる情報を提供できるものと考えています。



開催概要





Konica Minolta Innovation Day for IR・サステナビリティ2023

イベント特設ページ

URL:https://bs-offers.konicaminolta.jp/PRTIMES/2023-10-19











お客様のお問い合わせ先





コニカミノルタジャパン株式会社 マーケティングサービス事業部

Konica Minolta Innovation Day 運営事務局

mktg_ms@konicaminolta.com



