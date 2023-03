[株式会社テックピット ]

総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:青山 昌裕、以下、富士通ラーニングメディア)と、IT技術者向けリスキリング支援サービス “Techpit for Enterprise” を運営する株式会社テックピット(本社:東京都千代田区、代表取締役:山田 晃平、以下、当社)は、企業、特にSIerに対するDX推進に向けた戦略的なリスキリング支援、人材育成の仕組みづくりを強化するため、本日業務提携しました。

今回の提携は、スタートアップ企業と富士通グループの技術や製品などを組み合わせることで新たな価値提供を目指す「富士通アクセラレータープログラム」に当社が採択されたことを契機とした取り組みです。













【背景】

近年、企業のDX推進が迫られている中、変化の激しいICT分野においては、基幹インフラのクラウド化、日進月歩で進化するフロントエンド領域(注)にキャッチアップしていくため、1.5~1年単位という非常に短いサイクルで技術的な知識・スキルをアップデートしていく必要がある、と言われています。しかし基幹システムに関わる情報システム部門や、事業会社の情報システム子会社、SIerのエンジニアは現状、既存のシステムの維持・管理に多大な工数を割かれているのが実情です。



その一方で、社会や顧客に対して新たな価値を提供し、競争優位を確立するためには、サービス、ビジネスの領域においても高度なデジタル技術の活用は避けて通れない状況ではあるものの、これまで技術的な分野に関わって来なかったビジネスパーソンにとっては、専門的な知識・スキルの習得に多大な時間を要することが大きな制約になっています。



以上のことから、社内システムの開発・運用に携わった経験があり、技術的バックグラウンドを持つ人材に求められる期待と役割は日に日に高まっており、高い専門性と広い領域への関与が求められる今、そうした社内のエンジニアを、最先端かつ多様な分野・領域に戦略的にリスキリングしていくための仕組みづくりが企業に求められています。





【エンジニアに求められるスキルの多様化・拡大】







フロントエンドやクラウドをはじめとした移り変わりの激しい分野の最新技術の学習ソリューションの提供している当社と、企業・組織のDX推進を人材育成・組織開発の側面からサポートしてきた富士通ラーニングメディアが、それぞれの強みを活かして提携することで、企業のDX推進に向けた戦略的なリスキリング・人材育成の仕組みづくりを支援していきます。既存システムの維持にSEの労力が割かれている現状を打破しつつ、DXを実現するためには、これまでシステム開発・運用に携わってきた専門スキルを持つエンジニアのために「組織として戦略的なリスキリングを推進する」ことで企業の競争力の強化に寄与します。





【2社の強みを生かしたコラボレーション】







【今後の展開】

今回の提携では、フェイズ1として“Techpit for Enterprise” 内で提供される最新技術の学習コンテンツを6ヵ月間自由に受講できる「学び放題eラーニング」を提供開始します。



8月以降にはフェイズ2として、エンジニアとしてのキャリア設計へのアドバイス、体系的な学習・構築への支援、受講者のメンタリング・Q&Aサポートなどを行う、法人向けリスキリング体系化支援サービスを。またフェイズ2と同時期にフェイズ3として、自作プログラミングをプロジェクト形式でアウトプットすることで「つくることを楽しむ」実践中のエンジニアのためのコミュニティ “Digital Reskilling Lab.” を開設することで、互いに教え合い、学び合う場を提供します。









【注釈】

注:フロントエンド

WebサービスやWebアプリケーションで直接ユーザーの目に触れる部分。





【商標について】

記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です



【株式会社富士通ラーニングメディアについて】

国内最大規模の総合人材育成企業として、人材育成のトータルソリューションを提供しています。あらゆる業種の企業や公共機関・団体を対象に、「ITテクニカルスキル」から「ヒューマン・ビジネススキル」まで、オープンコースを約2,830コース、年間約255,000人の受講者に提供しています。

URL:https://www.fujitsu.com/jp/group/flm/





【株式会社テックピットについて】

各分野の専門的な知識・経験を持ったエンジニアが執筆した学習コンテンツで最新の技術が学べるプログラミング学習プラットフォーム “Techpit” と、ITエンジニア育成に特化した戦略的人材リスキリングSaaS “Techpit for Enterprise” を提供しています。

名称:株式会社テックピット

所在地:東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD

代表取締役:山田 晃平



【報道機関からのお問い合わせ】

株式会社テックピット 広報担当 山田

TEL : 050-6861-7288, email : ent@techpit.jp







