[株式会社東京フード]

フィリピンを中心とした東南アジアを皮切りに、日本の食文化を世界中の人々に伝える活動を加速化



「ぼてぢゅう (R)」を運営する「BOTEJYU Group」(大阪府大阪市、代表取締役社長:栗田英人、以下「当社」)は、フィリピン共和国最大規模のエンターテインメント・メディア複合企業「VIVA Communications Inc.」(フィリピン マニラ、代表取締役会長 兼 CEO:VICENTE R. DEL ROSARIO, JR.、以下「VIVAグループ」)と、戦略的なグローバル展開の取り組みを、より一層推進するための基本合意書を締結しました。











日本の地域に根付いた食文化の伝統を守りながら77年以上にわたり常に挑戦し、成長を続けてきた当社は、日本国内やアジア圏を中心に店舗を展開し、カジアルで美味しい日本食文化を発信し続けてまいりました。



なかでも60店舗(2022年12月現在)を展開するフィリピンでは、現地の従業員、約1000名と共に「本物×伝統×美味」を価値とする日本のグルメを市場最適価格で継続的に提供しながら、2023年3月末までに100店舗を目指した積極的な出店を進めております。



この度の、フィリピン共和国最大規模のエンターテインメント・メディア複合企業であり、幅広い事業領域を有するVIVAグループとの締結により、フィリピンを中心とした東南アジアを皮切りに、北米、中東と、全世界の皆様に日本の本物の味・伝統の味を伝えるべく、更なるグローバル展開を推進してまいります。





概要











少子高齢化の影響で、日本では人口の減少が進んでいることもあり、飲食店の人手不足は年々深刻化しております。一方でフィリピンの人口は急激に増加しており、2025年から2030年の間には、日本の人口を抜くことが予測されております(※1)。さらに、フィリピンの平均年齢は25.3歳と日本より20歳以上も若く、今後も労働人口が増え続けることで、生産と消費が加速度的に増加していく見通しです(※2)。



当社のグローバル展開にあたり、10月26日に関西国際空港にオープンした Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R) は、グローバル旗艦店となりますが、既に40名のフィリピン人スタッフが活躍しております。

国内の人材不足に加え、世界的なブームを背景に需要が高まり続ける日本の食文化を担う人材雇用を創出すべく、フィリピン人スタッフの若い労働力に期待し、グローバルに躍進できる従業員の育成に力を注いでおります。

また、当社のキャリアパスは世界中で統一されていることから、例えば日本からフィリピンに帰国するなど国が変わった場合でも、環境に左右されることなく同じポジションで就業することが可能です。



今回の締結により、世界各国でのグローバルな活動実績のあるVIVAグループの知見が加わることで、さらなる展開の加速が期待できます。当社では、今後ますますの日本食文化の浸透に貢献できるよう尽力してまいります。



※1:フィリピン統計機構 >A 142 Million Philippine Population by 2045?

https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Table1_8.pdf

※2:フィリピン統計機構 >Age and Sex Distribution in the Philippine Population (2020 Census of Population and Housing)

https://psa.gov.ph/content/age-and-sex-distribution-philippine-population-2020-census-population-and-housing





BOTEJYU Groupについて





~未来に続く、日本料理を。~

TASTE OF PASSION





1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で123店舗(2022年12月現在)を展開する「BOTEJYU (R)」。当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る”粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。



本社:大阪府大阪市西成区岸里東2丁目1番11号(BOTEJYU Groupビル 2F / 3F)

代表:代表取締役社長 栗田 英人

HP:https://www.botejyu.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/botejyu_groupjp

Facebook:https://www.facebook.com/botejyu.japan/





VIVA Communications Inc.











1981年に現会長のVICENTE R. DEL ROSARIO, JR.氏によって設立されたエンターテインメント・メディア複合企業です。その事業領域は、映画製作、音楽制作、海外映画配信、人材管理(俳優、女優、シンガー、モデル、キャスターなど)、ビデオ流通、コンサート・イベントなどの興行、ケーブルテレビ番組制作、外食事業など多岐にわたっています。



本社:2903A East Tower, Philippine Stock Exchange Center, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City, Philippines

代表:代表取締役会長 兼 CEO VICENTE R. DEL ROSARIO, JR.

HP:https://viva.com.ph/

Facebook:https://www.facebook.com/Botejyuph/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-15:16)