[株式会社Gaudiy]

創業から5年、これからも変わらず丸くならないために



株式会社Gaudiyは、創業から5年を経て、まもなく100名超の組織を迎えます。



多くの企業には、事業の成長に伴い、組織規模と社会への影響力が大きくなる過程で、角が取れて丸くなる引力がかかります。しかし私たちは、成長の過程に伴う引力にひかれることなく、これからも”美しい歪”のままで在り続けたい。



その姿勢を示し続けるために、コーポレートブランドを一新しました。







コーポレートサイト:https://gaudiy.com/





■ファンと共に時代を進めるための、”社会のバグに挑むバグ”



私たちは今の社会に存在するさまざまな問題を「社会のバグ」と呼んでいます。



例えば、資本主義が生み出す経済格差や、SNSが助長するマウンティング社会、労働と生きがいの分断、運に依存したコミュニティとの出会い、などです。



こうしたバグの放置が、日本の停滞感や国際社会のカオスの原因となり、国やコミュニティの閉塞感や不安を蔓延させます。私たち一人一人の夢や生きがい、さらには他者の成功を祝う気持ちすら、持つことを困難にさせてしまいます。



私たちは、この社会のバグを解消するため、Web3の思想を元にした「ファン国家」の実現を目指しています。



ファン国家とは、あらゆる境遇の人々が、国やコミュニティを自由に選ぶことができ、自分の「好き」や「楽しい」 で生活が成り立つ社会。それは、趣味や推し活、議論ですら「職業」となるような景色です。



この壮大なビジョンが実現されれば、日本をはじめとする世界中の社会構造や、個人のあり方までもアップデートできると信じています。



私たちの社会へのアプローチは、無謀でバグのように映るかもしれません。

しかし、現代の大きな社会問題を解消するには、正攻法では難しい。だからこそ、一見バグのような戦略や組織で挑みます。



これまでも私たちは、まだ不確実性の高いブロックチェーンや生成AI、PWAなどの先端技術に積極的な投資を行い、自己申告制の給与、CEO・CxOの選挙といった独自制度を導入するなどのアプローチをしてきました。



そのような在り方を会社が拡大しても維持し、ビジョンの実現を目指して挑戦を続けていく。Gaudiyの新しいロゴは、この「社会のバグに挑むバグ」というコンセプトを表したものです。







コーポレートサイト:https://gaudiy.com/





■コーポレートブランドリニューアル:スタッフクレジット

このたびのコーポレートブランドリニューアルは、多くのクリエイターとの共創により実現しました。心からの感謝を込めて、クレジットを記します。





【コーポレート・アイデンティティ】

設計・制作:kern inc.



【コーポレートサイト】

企画・制作:PARK Inc. / TWOTONE INC. / 株式会社カヤックアキバスタジオ



【オリジナルキャラクター】

企画・制作:BALCOLONY.



【ムービー】

声優:上杉 さや / 大西 祐隆 / 橋本 一輝 / 安達 亨 / 三島 和人 / 宮田 大督 / 中島 佑里恵

主題歌:青は止まれ『どおどお』

音楽プロデュース:blancarc / anon

監督・脚本:AC部

総合プロデュース:PARK Inc.

クリエイティブディレクター:くろやなぎてっぺい

コピーライター:田村 大輔

プロデューサー:三好 拓朗 / 名古屋 忠嗣

キャラクターデザイン:AC部

アニメーション:AC部 / KOYA

編集:AC部

サウンドデザイナー:ジミー寺川 / Yui

MA:中出 拓海

製作:Gaudiy

制作プロダクション:P.I.C.S.

制作協力:INS Studio / アミューズメントメディア総合学院 / Sound City





■Web3領域で世界へ。未来をつくる無謀な探求者を募集

Gaudiyは、ブロックチェーンや生成AIなどの先端技術を活用して、誰もが好きや夢中で生きていける「ファン国家」の実現を目指しています。日本が誇るエンターテインメント産業と、Web3の技術領域を掛け合わせ、グローバルに挑戦していきます。ファンコミュニティプラットフォーム「Gaudiy Fanlink」と、あたらしい金融事業を推進する「Gaudiy Financial Labs」の双方で、無謀な探求をする仲間を募集中です。



採用情報:https://site.gaudiy.com/recruit





■株式会社Gaudiyについて

社名:株式会社Gaudiy(ガウディ)

本社所在地:東京都渋谷区笹塚1丁目64−8 Daiwa笹塚ビル6階

代表者:代表取締役 石川 裕也

設立年月日:2018年5月2日

公式サイト:https://gaudiy.com/



