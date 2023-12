[GATARI]

電話ボックスから大切な人に送るボイスメッセージ



デジタルとリアルが融け合う未来のインフラづくりを目指すMixed Reality(MR)スタートアップの株式会社GATARI(代表取締役CEO:竹下俊一、以下「GATARI」)は、森ビル株式会社(本社: 東京都港区、以下「森ビル」)が主催するクリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas2023」に今年も技術協力し、MRプラットフォーム「Auris」を活用した体験型イベント「wish a wish ~1年後に届く”声のタイムカプセル”~」を期間限定で開催します。







「wish a wish」は、六本木ヒルズ冬季恒例イベント「Roppongi Hills Christmas」内企画として毎年開催されています。昨年より、手紙に加えてボイスメッセージが届く「wish a wish ~1年後に届く”声のタイムカプセル”~」を実施しており、お客さまにも好評だったことから今年も実施する運びとなりました。



六本木ヒルズ内に設置された ”声のタイムカプセル” 専用の赤い電話ボックスにメッセージを録音後、メッセージを聞きたい場所を指定し、翌年スマートフォンに「Auris」のアプリケーションをインストールして指定された場所を訪問すると、”声のタイムカプセル”として保存されたボイスメッセージを聞くことができます。1年越しに大切な人にメッセージが届く心温まるイベントです。



今後もGATARIは、「Auris」を通じてこれまでにない体験と心から楽しんでいただけるイベントを多数企画してまいります。



※ Mixed Reality(MR、複合現実):リアル空間とデジタル空間がシームレスに融合し(ミックスされ)、リアルなモノとバーチャルな情報を等価に表示・操作することができる状態のこと



「wish a wish ~1年後に届く“声のタイムカプセル”~」開催概要







MRプラットフォーム「Auris」を使ったボイスメッセージをお届けする“声のタイムカプセル”を実施いたします。赤い電話ボックスからメッセージを録音すると、1年後のクリスマスに六本木ヒルズでメッセージを受け取りスマートフォンで聞くことができます。

昨年ご登録いただいた“声のタイムカプセル”の受け取り方法は、後日公開いたします。







※wish a wishでは、1年後に手紙でメッセージを届ける企画も同時に開催されています。詳細は、六本木ヒルズ公式サイトを御覧ください。



Aurisについて









Aurisはスマホ1台ノーコードで現実に没入する未体験の感覚を生み出すことができるMixed Realityプラットフォームです。

スマートフォンで完結する独自の空間スキャン&自己位置推定システムと、設定次第で様々な体験を可能にする自由度の高いオーサリングツールにより、今までにない体験をいつでも誰でもどこにでも作ることができます。

現在、文化財や博物館、モデルルームや展示会など様々なロケーションへの導入が進んでいます。

「Auris」アプリケーション:https://gatari.co.jp/auris



株式会社GATARIについて







株式会社GATARIは新しいエンターテインメントを切り口に、デジタルとリアルの融け合う未来のインフラづくりを目指すMixed Realityスタートアップです。「人とインターネットの融け合う世界を創る」というビジョンを掲げ、東京大学を拠点とした日本最大のVR学生団体UT-virtual (https://utvirtual.tech) 創設者である代表の竹下によって2016年に設立されました。テクノロジーに深い人間理解を組み合わせ、”見え方を変える”というアプローチによって現実をより良い場所にすることを目指し続けています。



社名: 株式会社GATARI

住所: 東京都千代田区神田松永町16ダイキビル4F

代表: 竹下 俊一

設立: 2016年4月

事業内容: Mixed Realityプラットフォーム「Auris(オーリス)」の開発、MRコンテンツの制作ほかURL: https://gatari.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-14:40)