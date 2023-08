[AlphaDrive/NewsPicks ]

株式会社アルファドライブ(代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一)の子会社、株式会社NewsPicks for Business(代表取締役 麻生要一、以下、NewsPicks for Business)は、法人向け動画学習サービス「NewsPicks Learning」の動画をANAの機内エンターテインメントコンテンツとして放映します。これにより、ANA機内で最新のビジネストレンドに関する学習動画を見られるようになります。



2023年8月1日から、NewsPicks for Businessが提供する法人向け動画学習サービス「NewsPicks Learning」の動画をANAの国際線、国内線の機内エンターテインメントコンテンツとして放映(以下、本取り組み)します。



ANAは出張などのビジネス利用者に向けて、機内での時間を学びにあてる学習動画の機内放映を開始しました。初回の動画は株式会社バンダイで「無限プチプチ」などのおもちゃを開発した高橋晋平氏が、商品企画のノウハウを解説する「『欲求』からはじめるビジネス企画術」やNewsPicksオリジナル番組・動画、合わせて3本です。



放映する動画







高橋氏が、自らの欲求を起点に売れる商品やサービスを企画するノウハウをプレゼン形式で解説します。本動画は8月1日から2ヶ月間の配信を予定しております。



2022年に経済産業省が取りまとめた「人材版伊藤レポート2.0」でリスキリング(学び直し)の重要性が言及されるなど、近年大人の学びが注目されています。文部科学省の調査によると、学び直しの阻害要因として「費用が高すぎる」「勤務時間が長くて十分な時間がない」などが挙げられます。本取り組みは、搭乗券の料金以外は無料で視聴でき、かつ移動時間を有効活用できるというメリットがあります。





出典:「社会人の大学院等における学び直しの実態把握に関する調査研究」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1371459_01.pdf)をもとに作成



▼NewsPicks for Businessについて

経済メディアならではの編集力やクリエイティビティ、ソリューションを、人と企業の可能性をひらくために活用しています。

コミュニケーションを革新し、多様なプロダクトを活用しながら、人材育成や組織変革、企業発の社会課題解決の取り組みなどに伴走します。



▼NewsPicks Learningとは

NewsPicks Learningは、NewsPicks for Businessが運営する法人向け動画学習プラットフォームです。ビジネスパーソンが知っておくべきトレンドやテクノロジー、イシューを、ビジネスの実践者から体系的に学べます。独自のブラウザやアプリだけでなく、LMS(学習管理システム)へのコンテンツ提供も可能です。



<会社概要>

社名:株式会社NewsPicks for Business / NewsPicks for Business, Inc.

設立:2023年2月6日

代表者:代表取締役 麻生要一

所在地:本社 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル1F

NewsPicks for Businessブランドサイト:https://newspicks-forbiz.com/



社名:株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立:2018年2月23日

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地:本社 / AlphaDrive Studio 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

丸の内オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル

AlphaDriveサービスサイト:https://alphadrive.co.jp/

AlphaDrive/NewsPicksブランドサイト:https://adnp.alphadrive.co.jp/



▼お問い合わせ先

株式会社NewsPicks for Business

