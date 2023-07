[株式会社F・O・インターナショナル]



株式会社F・Oインターナショナル(本社:兵庫県神戸市/代表取締役社長 秦 英貴)が展開するキッズブランドBREEZE(ブリーズ)は、福井県立恐竜博物館コラボの第4弾の販売を開始いたします。

2022年夏から継続的にコラボアイテムを販売しておりましたが、今回は7/14(金)の福井県立恐竜博物館リニューアルオープンに合わせて7/11(火)より順次販売を開始致します。



子どもに人気の恐竜デザインで且つ“学び”に繋げて楽しんでいただける、リニューアルオープンのイメージも絡めた遊び心溢れる商品ラインナップとなっております。





商品ラインナップ





<福井県立恐竜博物館コラボ リニューアルイラストTシャツ>

リニューアルした福井県立恐竜博物館に、恐竜たちが遊びに来ているようなデザイン。ジュラ紀の恐竜たちの中に白亜紀の恐竜が隠れていて、その答えが背中に書いてあるTシャツです。



Color:オフホワイト/サックス

Price:¥2,190(tax in)

Size:80/90/100/110/120/130/140





<福井県立恐竜博物館コラボ バックスケルトンTシャツ>

背中に大きく恐竜の骨格がプリントされているTシャツ。フロントには「誰だとおもう?」というテキストと共に答えがうっすらと入っているデザインです。



Color:グレー/イエロー

Price:¥2,190(tax in)

Size:80/90/100/110/120/130/140





<福井県立恐竜博物館コラボ サファリセットアップ>

<福井県立恐竜博物館コラボ サファリハット>

恐竜のカモフラージュ総柄に、ワッペンがたくさんついたスペシャルなアイテム。セットアップとサファリハットのフルコーデで、まるで恐竜研究者になれる!恐竜好きのお子様におすすめです。



福井県立恐竜博物館コラボ サファリセットアップ

Color:ベージュ

Price:¥4,991(tax in)

Size:80/90/100/110/120/130/140



福井県立恐竜博物館コラボ サファリハット

Color:ベージュ

Price:¥2,490(tax in)

Size:52/54/56





<プクプク恐竜タンクトップ>

いろんな恐竜が発泡プリントされているタンクトップ。カジュアルなカレッジデザインがポイントです。



Color:チャコール/アイボリー

Price:¥1,791(tax in)

Size:80/90/100/110/120/130/140





<恐竜VS刺繍Tシャツ>

BREEZEの店頭や公式Instagramで、人気の恐竜を決めるトーナメント式のイベントを行っており、ついに決勝戦のTシャツが販売となります。

ショップでは応援したい恐竜にシールを貼ることができるので、お子さまにも楽しんでいただける商品となっております。



Color:ブラック

Price:¥1,491(tax in)

Size:80/90/100/110/120/130/140





スタンプカードイベント





継続してコラボアイテムを販売していくということで、スタンプカードイベントを実施しておりました。※応募は終了しております

福井県立恐竜博物館×BREEZEのアイテムを購入して、スタンプを貯めてくださった方の中から抽選で10組(最大30名様)に『福井県立恐竜博物館 年間パスポート』をプレゼント!



未就学児は福井県立恐竜博物館の観覧料は無料ですが、今回の年間パスポートは『福井県立恐竜博物館×BREEZE』の記念品とし、特別発行でご案内いたします。長期的なコラボを通して、お子さまの記念になるようなプレゼントを絡めたイベントを実施しておりました。





BREEZE









『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』

全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。

”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。



・WEBページ

https://fo-online.jp/shop/?dispNo=001003003001008



・BREEZE公式Instagram

https://www.instagram.com/breeze__official/



・BREEZE公式Twitter

https://twitter.com/BREEZE_FO





福井県立恐竜博物館









2000年7月14日、恐竜化石の一大産地である福井県勝山市に開館しました。恐竜を中心とする国内最大級の地質・古生物学博物館で、今年、開館記念日である7月14日にリニューアルオープンします。



常設展示室(本館、既存棟)は、「恐竜の世界」「地球の科学」「生命の歴史」の3つのゾーンから構成され、恐竜の全身骨格を44体から50体に増やしたり、日本初公開となるブラキロフォサウルスの実物ミイラ化石を設置するなど、展示内容を大きく変え皆さまをお迎えします。

新館(増築部分)には、化石研究体験(化石クリーニングやCT観察など)や、大型3面スクリーンで恐竜の世界を体感していただく演出(特別展を開催していない期間の特別展示室で実施)などを準備しております。

また、例年4月下旬から11月上旬まで実施している人気の「野外恐竜博物館」もリニューアルオープンと同時に再開します。新しくなった福井県立恐竜博物館へぜひお越しください。



・WEBサイト

https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/



