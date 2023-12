[株式会社JAM TRADING]

東京ビッグサイト(東展示棟第1・第2ホール)にて1日限り、日本全国の250店以上の古着ショップが集結する古着の祭典が開催





フルギフェス(R) with Vintage.City(フルギフェス・ウィズ・ヴィンテージ・シティ)







一般社団法人のアンドバイヤー(AND BUYER、東京)は12月17日、東京ビッグサイト、東展示棟第1・第2ホールで国内最大級の古着の祭典「フルギフェス(R) with Vintage.City」を開催。



本年8月6日に同所で開催された「フルギフェス(R) with Vintage.City」、今回もビンテージファッションアプリ「Vintage.City」(ヴィンテージ・シティ)とタッグを組み、東京ビッグサイトにて開催。

前回から更にスケールアップし今回は2ホールでの開催となる。

首都圏では滅多に出店しない店舗を含め、全国から150店以上が集結予定。

来場者予想数はおおよそ2万人以上。



イベント概要





■日時

2023年12月17日(日)9:00-19:00 (最終入場18:30)



入場料:500円(小学生以下は無料)

申し込み:当日会場にて入場券をご購入ください。



■場所

東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東展示棟第1・第2ホール (東京都江東区有明3-11-1)

https://www.bigsight.jp/visitor/access/



■内容

東京ビッグサイトにて国内最大規模の約250店が出店する古着の祭典が開催!

前回から更にスケールアップし2ホールでの開催。

全国の有名店から個人店そして一般まで数多くの古着屋が出店

レギュラーからヴィンテージなど幅広い品揃えで誰もが楽しめる一日中遊べるフリーマーケット、それがフルギフェス(R)です



■URL

HP:https://andbuyer.or.jp/furugifestival/





※昨年2022年12月13日開催の様子



【フルギフェス(R) とは】







2017年に始まった広大な敷地に、全国の有名古着屋さん&古着好きによる一般参加の方が多数出展する、日本最大級の古着の祭典です。

だれもが楽しめる一日中遊べるフリーマーケット、それがフルギフェス(R)です。

今回は、『フルギフェス(R) with Vintage.City』 として、フルギフェス(R)を運営する一般社団法人AND BUYERとVintage.Cityが共同で開催します。

■公式Instagram

https://www.instagram.com/furugi_festival/

【AND BUYER とは】







一般社団法人AND BUYERでは、古着をより身近な「ファッション」「カルチャー」として広く普及させることを目的とした活動を行い、「古着は日本の定番ファッション」という観点から全国の古着屋さんを一堂に集めた「古着フェス」の開催などで広く普及を図る活動と共に、ざっくばらんな交流会や情報交換を通じ、古着業界を取り巻くニーズや問題に取り組み、今後さらにクリーニング、運送業、不動産業、業界新聞などの異業種を含めた、幅広い関係者とも連携を強化し、様々な事業を活発に展開していきます。

【Vintage.City とは】







Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)は、 ユーザーが望むヴィンテージ・ショップや古着と出逢うことが出来る ヴィンテージ・ファッション・プラットフォームです。 フリマアプリやショップアプリでは 手に入れることが難しい「一点モノ」と出逢えるだけでなく、購入や販売も出来ます。 また、様々な方のコーデが楽しめるスナップで、おしゃれ仲間とつながることもできます。

※ヴィンテージショップをお持ちでない個人の方も商品の登録や取引をすることが可能です。



App Store:https://apps.apple.com/jp/app/vintage-city/id1543138773

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naverjhub.vcity&hl=ja

