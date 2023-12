[明利酒類株式会社]



雪花ラミィと明利酒類が共同開発した「純米大吟醸 雪夜月 Favorite Model」が世界最大規模・最高権威のワイン・清酒品評会「IWC2023」にてブロンズメダルを受賞したことを記念し、今回だけの特別モデル「純米大吟醸 雪夜月 Favorite Celebration Model」を12月22日(金)17時より発売いたします!



カバー株式会社が運営する「ホロライブ」所属VTuber「雪花ラミィ」が、「自身の手でゼロから日本酒を造る。」という夢を実現するため、明利酒類の全面協力の元で2021年2月に立ち上がった「ラミィの日本酒づくりプロジェクト」。

同プロジェクトで発売した日本酒「純米大吟醸 雪夜月 Favorite Model」が、2023年ロンドンで行われた、世界最大規模・最高権威のワイン・清酒品評会のインターナショナル・ワイン・チャレンジ2023でブロンズメダルを受賞いたしました。雪夜月シリーズとしてはIWC2022に続き2年連続のメダル受賞となります。

昨シーズンのIWC2023の受賞ロットをリスペクトした、世界で評価された味わいに限りなく近付けたモデルになっています。





【純米大吟醸 雪夜月Favorite Celebration Modelについて】

「IWC2023でのブロンズメダル受賞をみんなでお祝いしたい!」という想いから始まった、今回だけの特別モデルです。

IWC2023ブロンズメダル受賞の昨シーズンのロットの再現を目指し、杜氏が尽力した辛口の純米大吟醸。

IWC2023でブロンズモデルを受賞した「純米大吟醸 雪夜月Favorite Model」は、雪花ラミィの好きを徹底的に追及したお酒です。雪花ラミィ自身の好きな味わいを分析し「生涯飲み続けたいと思える大好きな味わいを表現する」というのがコンセプトです。

ラベルは、他の雪夜月シリーズと同様に雪花ラミィが敬愛するイラストレーター肋兵器さんにご担当頂きました。

授賞式へ出席する為に濃紺の振袖を纏ったイラストになっています。

是非、今回だけの特別な雪夜月をお楽しみください。



【IWC(インターナショナルワインチャレンジ)とは】

IWCは毎年ロンドンで行われる、世界最大規模のワイン・清酒品評会です。

2007年より「SAKE部門」が設けられて以来、日本酒の海外進出における登竜門となり、日本酒審査会として世界で最も大きな影響力を持つイベントとなっております。

IWC2023では、SAKE部門の中の9つのカテゴリーに合計1601銘柄がエントリーされ、14か国・総勢63名の審査員によってブラインド・テイスティングが行われました。

「純米大吟醸 雪夜月Favorite Model」は「純米大吟醸」の部にエントリーし、見事ブロンズメダルに輝きました。





【IWCでの味の評価について】

Tasting Notes(テイスティングコメント)





Tasting Notes(テイスティングコメント)

A Koji and rice malt-driven sake with rose and melon, pollen and cherry blossom. Savoury and fresh.

(バラの花やメロン、桜のようなフレーバーを感じる、米と米麹のみでつくられる日本酒。風味が豊かでありながらフレッシュさを感じる。)



参照ページ:

https://www.internationalwinechallenge.com/canopy/beverage_details?sid=18216





【IWC2023受賞酒「純米大吟醸 雪夜月 Favorite Model」味わいの方向性】

強いキレを感じる淡麗辛口の純米大吟醸。

IWC2022ブロンズメダル受賞の「大吟醸 雪夜月」と比較して”大吟醸から純米大吟醸”に、酵母を”M-310酵母から10号酵母”に、麹米を”山田錦から五百万石”にそれぞれ変更いたしました。米のうまみがしっかり感じられ、食中酒として晩酌を彩るのに最高の味わいになりました。雪花ラミィの好きな味わいをストレートに表現した一本。

食中酒の場合、製造元・明利酒類リコメンドのペアリングは、蟹味噌、鯖味噌、塩辛、冷ややっこ、カプレーゼ、アヒージョ。



【ラミィの日本酒造りプロジェクトについて】

「日本酒の魅力を世界に伝えていく」ことを目指す、雪花ラミィと明利酒類によるプロジェクト。「雪夜月」は雪花ラミィが、原料米や精米歩合、酵母、アルコール度数に至るまで全てイチから考え抜いた一本であり、結果的に日本酒の世界大会IWC2022,IWC2023連続でメダルを受賞する等、世界からも高評価を得ており、唯一無二のコラボレーションになっている。







【商品詳細】

◆商品名:「純米大吟醸 雪夜月 Favorite Celebration Model」

◆小売価格:1.8L:12,800円/720ml:6,300円(いずれも税込)

◆品目:清酒

◆アルコール分:17%

◆ラベルイラスト:肋兵器

◆販売開始日:2023年12月22日(金)17時

※明利酒類オンラインショップにて販売開始

https://www.meirishurui.com/online/



















【明利酒類株式会社について】

「日本のお酒と食で、世界中の人々の心豊かな生活に貢献する」が企業ビジョン。

江戸時代から続く酒蔵で、日本酒、梅酒、焼酎、ジン、ウォッカ、リキュール、ウイスキーなどあらゆる酒類を製造し、日本国内および世界中に販売している。



【ホロライブについて】



「ホロライブ」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト

https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube



https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-11:17)