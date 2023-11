[TECHFUND Inc.]

起業家の可能性を最大化する!」をミッションに掲げる株式会社TECHFUND(所在地:東京都渋谷区、共同創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「当社」)は、ウクライナを拠点とするWeb3.0の業界で信頼されるバグバウンティプラットフォームを運営するHackenProofとのセキュリティ脅威の共同研究を推進する戦略的パートナーシップを締結します。









■パートナーシップ締結の目的

Web3.0は、分散型アプリケーション、ブロックチェーン、スマートコントラクトなどの新しいテクノロジーを通じて、デジタル世界に革命をもたらしています。しかし、これらの新しい技術の台頭とともに新たなセキュリティ脅威も増加しています。TECHFUNDとHackenProofは、この課題に対処しWeb3.0エコシステムの安全性を向上させるためのパートナーシップを結びました。

この提携は、Web3.0、ブロックチェーンに関わるプロジェクトに包括的かつ最先端の脆弱性検出ソリューションを提供することを目的とします。



■両社のパートナーシップのもとに実現すること

両社のパートナーシップにより、最新のセキュリティ技術と専門知識、および蓄積された脆弱性データを活用し、最新のセキュリティ脅威の共同研究を通じて、セキュリティ対策の革新を促進します。

セキュリティ監査サービス「Hi AUDIT」を運営する当社に蓄積された経験と専門知識を活かし、HackenProofの運営するバグバウンティプログラムを通じて、脆弱性レポートを提出することで多くのプロジェクトのセキュリティ向上に貢献します。

バグバウンティプログラムに提出された脆弱性レポートをTECHFUNDが検証し、再現性、セキュリティリスクの評価を行うトリアージサービスを提供します。

Hacken社と当社のパートナーシップは、Web3.0、ブロックチェーンに関するプロジェクトのサイバーセキュリティの水準を引き上げることを約束します。HackenProofのプラットフォームとTECHFUNDの専門的なセキュリティ監査機能を組み合わせることで、Web3.0業界により安全で信頼性の高いセキュリティを提供し、プロジェクトとユーザーに安心感をもたらします。私たちはWeb3.0の未来に向けて、さらなるイノベーションと安全性を提供する決意です。



■ TECHFUNDの監査について



「Hi AUDIT」はハイスピード・ハイクオリティ・ベストプライスのセキュリティ監査サービスです。

1. 成果報酬に寄せた報酬体系

TECHFUNDは成果報酬に寄せた報酬体系を取っており、脆弱性のレベルと数によって監査費用が決定されるため、「一律で監査費用を取られたものの実際にセキュリティが強まったのか不明」といった監査会社で一般に見られる問題を解消し、監査先企業から納得感と信用を得ている点が特徴です。

2. 海外展開や取引所上場をサポートする豊富な監査実績

これまで国内・海外取引所で上場審査の通過経験やメインネットローンチ後、トークンの流出が起きていないレポート力などを筆頭にTECHFUNDにはメインネットローンチ前や取引所上場前などのプロジェクトに対する豊富な監査実績があります。多言語かつ信頼性の高いレポート作成でお客様の海外展開や取引所上場をサポートして参ります。レポートの作成言語は日本語、英語のみならずご要望に応じて承ります。

3. 高品質でスピーディな監査

TECHFUNDでは、監査量やご依頼状況に合わせて、スピーディな納品に対応しております。納期についても柔軟に対応させていただきますので、急なご依頼でもぜひご相談ください。またスピードだけでなく、顧客から脆弱性を見つける能力を高く評価していただいています。米国最大手がファーストオピニオンで監査済みの企業にセカンドオピニオンの監査として入る場面も多く、その際に大手が見つけられていない致命的な脆弱性を新たに発見しています。

・関連リンク

Hi AUDIT 公式サイト:https://hiaudit.io



■ TECHFUNDについて「起業家の可能性を最大化する!」というミッションの元、日本、アジア、ヨーロッパを拠点とするテクノロジーアクセラレーターです。お金の代わりに技術を投資する「技術投資(*1)」によってスタートアップを支援する、世界初の技術投資型アクセラレータープログラムとして「Hi STARTUP」を実施し、これまで300 チーム以上のメンタリング及びデューディリジェンスに携わり、10 社への技術投資を実行しました。

同時に国内上場企業を始めとした大手企業向けの社内アクセラレータープログラム「Hi STARTUP for BIZ」を提供し、大手30社以上のイノベーション創出に貢献してきました。

また創業以来一貫して、アクセラレーターとしての知見と経験を活用したIaaS(Innovation as a Service)領域のプロダクト開発を行っています。高速CMS「Hi WRITE」、ブロックチェーンアプリケーション開発インフラ「Hi INFRA」、セキュリティ監査SaaS「Hi AUDIT」などがあり、支援先企業のアクセラレーション業務の中で活用しています。

*1:お金の代わりに技術を投資し、その見返りとしてエクイティを引き受ける投資手法。海外では"スウェットエクイティ"と呼ばれている。



お問い合わせ先

会社名:株式会社TECHFUND

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷3−4−24 セレニティー原宿202

設立日:2014年10月9日(テックの日)

資本金:1億2,000万円(資本準備金含む)

創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ

事業内容:起業家向けアクセラレーションプログラムの運営、大企業向けイノベーションプログラムの運営、ブロックチェーンクラウドサービスの開発・提供、Web3.0関連事業

会社ホームページ : https://techfund.jp

オフィシャルFacebookページ : https://www.facebook.com/techfund.inc

広報メールアドレス:press@techfund.jp

お問い合わせフォーム:https://techfund.jp/contact





Copyright (C) 2023 TECHFUND Group All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-19:46)