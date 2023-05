[クリエイティブサーベイ株式会社]

クリエイティブサーベイ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田口 亮、以下、クリエイティブサーベイ)は、三井ホーム株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 明、以下、三井ホーム)がアンケート・コミュニケーション・プラットフォーム「CREATIVE SURVEY for Salesforce」を導入したことを発表します。



今回の導入により木造建築メーカーである三井ホームは、CREATIVE SURVEY for Salesforceを活用し住宅展示場における来場アンケートを紙からデジタルに置き換え、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement(旧Pardot)とシームレスに連携することで、業務生産性の向上とさらなる顧客との関係強化を実現します。







三井ホームグループは、グループ中長期経営方針「VISON 2025」を2018年に公表。これを基に策定された「DX VISON 2025」において、顧客志向で社会課題を解決するCX(顧客体験)と、生産性で従業員の満足度を向上させるEX(従業員体験)を柱に、グループ全体で“全事業DX”に取り組んでいます。



三井ホームは、住宅展示場ご来場者様のアンケート記載情報をSalesforce Marketing Cloud Account Engagement(旧Pardot)に取り込み、来場後のお客様との関係構築や営業商談、購入後の関係維持を目的にEngagement Studioでのシナリオ設計・運用を行っています。



しかしながら、アンケートを紙で実施しているために、手書き文字の読み取り間違いが原因でお客様の回答を正しく把握することができなかったり、Salesforceへ入力する作業に時間がかかり次アクションまでのリードタイムが長くなっていたことなど、運用に対する課題がありました。



これらの課題を解消するためには、来場アンケートをデジタル化し、お客様の回答データがSalesforceと自動連携できるアンケートシステムの導入が必要でした。



CREATIVE SURVEY for Salesforceであれば、アンケート回答データをリアルタイムにSalesforceに取り込むことができ、確実な情報取得と工数削減が実現可能なため導入が決定しました。





■CREATIVE SURVEYとは

直感的な操作性と美しいデザイン性、堅牢なセキュリティ要件を満たす法人利用に特化したアンケート・コミュニケーション・プラットフォームです。



Salesforceとの連携も可能で、顧客の「データ」とお客様の「声」や「本音」を組み合わせることで、顧客体験(CX)の深い理解につなげます。



・Webアンケートシステムの使いやすさとデザイン性の高さ

クリエイティブサーベイは、Webアンケートシステムの開発当初からアンケート作成の操作性と回答画面のデザイン性を重要視して開発を続けています。これにより日常的に利用されるご担当者様の手間の削減と、ブランドを毀損しないデザイン性と回答しやすい画面作成の両立に貢献しています。



・大企業・法人への対応力とセキュリティ

クリエイティブサーベイは、設立当初より企業・法人を対象としてサービス展開を行なっており、プライバシーマーク(JIS Q 15001)やISMS(ISO27001)等の認証を始めとするセキュリティへの備えや体制を構築しています。また、これまでの大企業/官公庁/金融/医療などの実績も評価され、リスク感度の高い大企業・法人様でのご利用が増えています。



製品サイト:https://jp.creativesurvey.com/salesforce/



■三井ホーム株式会社について

会社名:三井ホーム株式会社

URL:https://www.mitsuihome.co.jp/

代表取締役社長:池田 明

設立日:1974年10月11日

事業内容:建築物の設計・工事監理・工事請負等



■クリエイティブサーベイ株式会社について

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

URL:https://jp.creativesurvey.com

代表取締役:田口 亮

設立日:2014年7月

事業内容:「CREATIVE SURVEY」の企画・開発・販売



■サービスに関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 Sales & Marketing Div.

Mail: sales-dev@creativesurvey.com



■報道関係のお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 広報

Mail: pr@creativesurvey.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-12:46)