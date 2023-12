[株式会社ワークスタジオ]

「nunock paper by PANECO」はサーキュラーエコノミーに美しく楽しく取り組むプロダクト|リサイクル困難な禁忌品の昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)をブロックに美しく再資源化



繊維リサイクルの「PANECO」は、ファッションロスをブロックに再資源化した nunock by PANECO の製造技術で、今までリサイクル困難であった昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)をブロックに美しくリサイクルし、アップサイクルによる禁忌品-難再生古紙の再資源化と紙の資源循環の美しく新しい選択肢を提案する、サーキュラーエコノミーに美しく楽しく取り組むプロダクト「nunock paper by PANECO」の昇華転写紙リサイクルバージョンを発表。





サーキュラーエコノミーに美しく楽しく取り組むプロダクト「nunock paper by PANECO」



nunock paper by PANECO





今までリサイクル困難であった昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)をブロックに美しくリサイクル

アップサイクルによる禁忌品-難再生古紙の再資源化と紙の資源循環の美しく新しい選択肢



リサイクル困難な昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)をブロックに美しくリサイクル





nunock paper by PANECO は、紙廃棄物の中でリサイクル困難な禁忌品(※1)に分類される昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)を美しくブロックにリサイクルできます。



古紙リサイクルの際に禁忌品が混ざると、禁忌品が混ざった材料の廃棄や、機械の故障や不良品の発生など重大なトラブルの原因になる可能性があります。



※1 禁忌品は製紙原料にならず、古紙リサイクルの際に取り除く必要があります。







サーキュラーエコノミーに美しく楽しく取り組むプロダクト





リサイクル困難な禁忌品の昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)を美しくリサイクルしたブロックを、積んで、重ねて、並べて、貼って…、使い方は無限大。

nunock paper by PANECO は、サーキュラーエコノミーに美しく楽しく取り組むプロダクトです。



禁忌品-難再生古紙の再資源化と紙の資源循環の新しい選択肢





nunock paper by PANECO は、ファッションロスをブロックに再資源化した nunock by PANECO の製造技術で、リサイクル困難な昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)をブロックに美しくリサイクルします。

nunock paper by PANECO は、アップサイクルによる禁忌品-難再生古紙の再資源化と紙の資源循環の美しく新しい選択肢を提案します。

※ 昇華転写紙含有量率90%









紙廃棄物が家具やインテリアに





今までリサイクル困難であった禁忌品の昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)をnunock paper by PANECO に再資源化し、オフィスや店舗で家具やインテリアの一部として活用することでサステナビリティーやSDGsの活動に美しく楽しく貢献できます。





お問合せ





nunock paper by PANECO に関するお問合せ

紙の再資源化や資源循環に関するお問合せ



https://paneco.tokyo/contact/



循環型繊維リサイクルボード「PANECO」





https://paneco.tokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-23:40)