株式会社 ビービーシステム(東京本社:東京都港区、大阪本社:大阪市中央区、名古屋支社:名古屋市中区、代表取締役:黒澤 敏彦、以下:ビービーシステム)は、Microsoft Teams (以下:Teams)のチーム管理製品『TeamFactory』の追加ラインアップを発表いたします。



今回の第2弾では、チームの作成申請を自動化できる「SHINSEI for Microsoft Teams」(以下:SHINSEI)をリリースしました。



「SHINSEI for Microsoft Teams」では、チームの目的や用途に応じた申請テンプレートから、利用者が単純なアクションでチームを作成することができます。利用者からの申請内容は、ワークフローによってチーム責任者まで届き、承認されればチームが自動的に作成されます。責任者管理のもとチームが作成されるので、社内ルールに沿った適切なチーム運用が可能になります。









『TeamFactory』は、日本企業のビービーシステムが国内企業のTeams のお悩み解決製品として、開発・提供をしています。

今回、SHINSEIのリリースで、2つの機能が揃い、チームの作成時から、その後のチーム編集・整理まで、日本になじむ操作性で、Teams のチームに関する処理を自動化し、円滑な運用管理を実現します。





【SHINSEI for Microsoft Teams 概要】



Teams でのチーム作成に関して、ルール化・処理の自動化ができます。

チームの新規作成・ユーザー変更・チャネル追加 等のチームの編集を、利用者による申請→責任者による承認を行え、社内ルールに合ったチーム作成を自動で行うことができます。



【SHINSEI for Microsoft Teams のお悩み解決パターン】



・Teams でのチーム作成に決まりがないため、チームが乱立している

・チームが増え続け、利用ストレージ量が多くなってしまっている。

・チーム作成を管理部門の承認制に変更したい。簡単操作で申請を行いたい。



【TeamFactoryおよびSHINSEI for Microsoft Teams 概要】



https://look.bbsystem.co.jp/teamfactory











【日本マイクロソフト社のエンドースコメント】





日本マイクロソフト株式会社

パートナー事業本部 ISVビジネス統括本部 ISVパートナー本部長 清水 豊 様

日本マイクロソフトはこの度のビービーシステム様における「SHINSEI for Microsoft Teams」のリリースを心より歓迎いたします。

ビービーシステム様は長年マイクロソフト製品と連携したプロダクトを開発され、お客様が真に求める細やかな要望を満たしたソリューションを数多く生み出しておられます。今回のリリースにおいても、Teams 導入ユーザーが増え利活用が進む中、管理の煩雑性を低減し、より一層効率的なTeams 運用を提供できるものと確信しております。今後も日本マイクロソフトはビービーシステム様との強力な連携を通じて、お客様の利便性及び業務効率向上を実現するソリューションの創出、推進に貢献してまいります。



【ビービーシステム会社概要】



マイクロソフトテクノロジーに特化した、アプリケーションの受託開発、インフラ移行・新規構築SI業務、および、最新技術を投入したプロダクトの開発・クラウドサービスの提供を行っています。提供中のクラウサービス「Lookシリーズ」は、2021年-2022年と2年連続で、マイクロソフト ジャパン パートナーオブザイヤーにおいて、アワードを受賞しました。



社名 : 株式会社ビービーシステム (Big Bang System Corporation)

所在地(東京本社) : 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング12階

所在地(大阪本社) : 〒540-6114 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー14階

所在地(名古屋支社): 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 伏見第一ビル9階

代表者 : 代表取締役 黒澤 敏彦

設立 : 1988年11月10日 (昭和63年11月10日)

URL : https://www.bbsystem.co.jp/

※Microsoft、Microsoft Teams、Teams、は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。*その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



本プレスリリースのすべての内容は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。



