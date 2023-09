[株式会社クイーポ]

9月20日(水)より明治屋ストアー(一部店舗を除く)とgentenオンラインショップにて数量限定で販売いたします。



株式会社クイーポ(所在地:東京都新宿区、代表:岡田 敏)は、環境を守る、サスティナブルな革製品ブランド「genten」から、株式会社明治屋(所在地:東京都中央区、代表:磯野 太市郎)の展開する明治屋ストアーとコラボレーションしたバッグを販売いたします。







いまの暮らしにフィットする

genten × 明治屋ストアー

キャンバス2wayバッグ







今年創業138年を迎える老舗スーパーマーケット「明治屋」。

毎年開催される「秋の明治屋フェア」に合わせて、今年は明治屋ストアーとgentenのコラボによる「キャンバス2wayバッグ」が誕生しました。



手書きのイラストに、gentenらしさと明治屋の歴史を感じるバッグ。

普段のお買い物バッグとしてはもちろん、タウンユースとしても。





genten × 明治屋ストアー キャンバス2wayバッグ 2,750円(税込)





明治18年に横浜で創業した老舗スーパーマーケット、明治屋。ジャム等の自社ブランド品やウイスキー、パスタ等の直輸入品をはじめ、上質な品々を世界中から取り揃えています。創業以来、時代の変化に応じながら、お客様の期待以上の商品・サービスの提供を常に目指してきました。

明治屋の経営理念「いつも いちばん いいものを」。



その想いは、gentenのものづくりと通じるところがあります。

お客様に長く使っていただける、上質なお買い物バッグを目指して。

共鳴する2社の想いが合わさり、今回のコラボレーションが実現しました。





明治屋京橋ビル。中央区の有形文化財に指定されている歴史ある建物。







gentenデザイナーが描き起こした、イラストを両面に配して



キャンバス2wayバッグには、風合いの良い天然素材のコットンを100%使用。通気性に優れ、柔らかな手触りが特徴の生地です。

そして、天然素材に馴染む、手描きのイラストを贅沢に表と裏に配置。





表面のイラストは、明治屋ストアーのロゴでおなじみの「ハウスマーク」を再構築したもの。明治屋の創業当時、横浜のメインストリートに構えていたモダンな社屋をモチーフにしています。

今回、ロゴをそのまま使用するのではなく、あえて手描きで新たに書き起こしました。ペン先の勢いや線の“ゆらぎ”を生かした、手描きの筆致ならではの味わいが楽しめます。



裏面のイラストは、gentenの代表的なバッグ「アマーノ」をモチーフに。明治屋ストアーに揃う豊かな食材をアマーノに詰め込みました。明治屋ストアーのロゴに掲げられている「PROVISIONS & WINES FROM THE WORLD(世界の食材とワイン)」をイメージしています。







genten × 明治屋ストアー キャンバス2wayバッグ 2,750円(税込)

モデル身長152cm



ハンドルに加えて、短めの斜め掛けもできるショルダーベルトがついた2wayタイプ。ショルダーベルトは布製なので、結んで長さを調整しても。

表面と裏面でイラストが異なるので、持った時の印象を気分で変えることができます。



いつも使うものだからこそ、

心に響く、心地よいものを。

“my favorite”(私のお気に入り)

いつもそばに。





genten × 明治屋ストアー キャンバス2wayバッグの詳細・販売について





■発売日 :2023年9月20日(水)

■商品名 :キャンバス2wayバッグ

■価格 :2,500円(税込2,750円)

■サイズ :約幅30×高さ32×奥行15(cm)

■限定数 :合計1,700枚限り



明治屋ストアー店舗販売 (仙台藤崎ストアー、名古屋名駅ストアー、神戸ストアーの3店舗を除く)

明治屋ストアーの店舗一覧はこちら(https://meidi-ya-store.com/store_all/)



gentenオンラインショップ販売

OFFICIAL ONLINE STORE(https://genten-onlineshop.jp/)

genten楽天公式ショップ(https://www.rakuten.co.jp/genten-shop/)









BRAND CONCEPT



“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。









【genten3つの基本理念】

・環境に配慮します。|We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。|We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。|We care about things of lasting value







■オウンドメディア「くらしのgenten」

https://genten-life.kuipo.co.jp/



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://genten-onlineshop.jp/



