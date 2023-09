[株式会社FUWARI]

スピッツの独占インタビューのほか、2016年になんばHatch・大阪城ホールで4Days開催された20回目のライブを振り返るフォトレポートをお楽しみいただけます



株式会社FUWARI(本社:東京都千代田区、以下、FUWARI)は、自社が運営するNFTマーケットプレイス「HINATA」にて、PLUMCHOWDER Inc.(本社:大阪府大阪市北区)が企画・制作した「ロックロックこんにちは! 20th Anniversary! Special ~R² need U, I need U~」のフォトブック「BOOK BOOK KONNICHIWA!」のリライト版デジタルパンフレットをNFT技術を活用して、2023年9月8日(金)より販売開始したことをお知らせいたします。





企画概要





ロックバンドのスピッツがオーガナイズするライブイベント「ロックロックこんにちは!」。

大阪を中心に1997年から開催され、その時々の注目の若手から奥田民生などのベテラン勢まで登場する色彩豊かなパフォーマンスが特徴的な本イベントが、2023年9月で記念すべき25回目の開催を迎えることとなりました。



今回は、その25回開催に先駆けて、20回目開催時に発行された「BOOK BOOK KONNICHIWA!」をデジタルパンフレット(NFT)として復刻販売いたします。

デジタルパンフレットは、本紙収録内容からスピッツのインタビューとライブレポートを抜粋したリライト版。

本商品は『デジタルパンフレット』という新しい体験をしていただくことを目的としているため、どなたでも手に取りやすい価格設定となっています。





NFT(Non-Fungible Token)とは「代替不可能なトークン」という意味であり、偽造や改ざんが難しいブロックチェーン技術によって、デジタルデータの真正性を証明できます。

デジタルデータは一般的には複製や改ざんが容易ではありますが、NFT技術を組み合わせることにより、さまざまな不正を防止することができます。

ファンの方々はNFT技術を取り入れたデジタルパンフレットを購入することで、コピー品ではないことが保証され、また販売元との正当な取引も証明された『自分だけの』デジタル商品を手にすることが可能になり、また、アーティストはNFT によって著作権・肖像権を守るメリットがあります。



新しい時代の技術や特徴を活かしたデジタルパンフレット(NFT)を通じて、ファンとの新しい交流ができればと思い、またその先行事例、魅力の体験として本商品を企画いたしました。



商品概要







商品名:BOOK BOOK KONNICHIWA!デジタルパンフレット(NFT)_リライトver

発売日:2023年9月8日

価格:550円(税込)

販売数:1,000

購入方法:NFTマーケットプレイスHINATAにてご購入ください

対応機種:スマートフォン(iPhone/Android)のみ対応



【購読手順】

1. 『HINATA』にログインし、『BOOK BOOK KONNICHIWA!デジタルパンフレット(NFT)_リライトver』NFTを購入します。

購入手順につきましては、HINATA NFT作品購入ガイド(https://www.official.hinata-nft.com/get-nft/)もご参照ください。



2. 購入後、作品概要内に記載された「デジタルパンフレットを読む」をクリックして閲覧してください。

購入していない、または購入したアカウントとは別のアカウントでログインしている場合、読むことができませんのでご注意ください。



【販売ページ】

https://hinata-nft.com/works/plumchowder-nft-bookbook



【PLUMCHOWDER WORKS】

https://hinata-nft.com/creators/plumchowder



ロックロックこんにちは!25th Anniversary Special ~5 times Go! ~







ロックロックこんにちは!25th Anniversary Special ~5 times Go! ~



開催日時・会場

Day1|2023年9月16日(土) 大阪城ホール

Day2|2023年9月17日(日) 大阪城ホール



OPEN / START

OPEN 15:00 / START 16:00



席種・料金

(全席指定)

SS席:13,000-(税込) ※オリジナルバッグ&メモリアルパス付き

S席:10,000-(税込)

A席:9,000-(税込)



年齢制限

小学生以上チケット必要 (未就学児童は保護者1名につき、1名まで膝上での観覧無料)



詳細は以下の公式HPをご確認ください。

https://rrkonnichiwa.com/



NFT PASSPORTとは







『HINATA NFT Passport』は、弊社が運営するNFTマーケットプレイス「HINATA」が発行した特定のNFTを所有するユーザーに、特定のコンテンツを“閲覧する権利”を付与することができます。

一定の条件を満たしたファンや顧客のデジタル上でのプライオリティを上げることで、アーティストやブランドなどとの結びつきを強めることができます。



NFTマーケットプレイス「HINATA」





「全てのクリエイターに陽の光を」をモットーに、ありとあらゆるクリエイティブを応援するNFTプラットフォーム。

また、NFT技術をより身近な、リアルに紐づいた存在として活用することを目標としております。



デジタルアートやイラスト、写真などを販売するだけではなく、特集記事やクリエイター同士のコラボ企画など、クリエイター様の活躍を支援する取り組みを積極的に行っています。

また、NFTとして扱われることの多い画像コンテンツ以外にも、ホテルの会員権や結婚証明書など枠にとらわれない多彩多様な企画を打ち出しており、マーケットプレイスとは別の技術提供や業務提携のお話も多くいただいております。

無限の可能性を秘めるデジタルの世界を通じて、今後もクリエイターとユーザー、全ての人間とNFTとの楽しく魅力的な付き合い方をご提案していきます。



■NFTマーケットプレイス「HINATA」:https://hinata-nft.com/

▼事例

・NFTを利用したデジタルパンフレット(https://www.official.hinata-nft.com/plumchowder-ot/)

・NFT結婚証明書(https://www.official.hinata-nft.com/wedding-nft/)

・リゾートホテルNFT会員権(https://www.official.hinata-nft.com/voyan-resort-fuji-yamanakako/)



