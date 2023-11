[ForN]

株式会社ForN(読み:フォーン、本社:東京都港区、代表取締役:藤原哲哉、以下「ForN」)は、FUNTASM ENTERTAINMENT INC.(British Virgin Islands / Co-Founder CEO Kensaku Nakata)が開発運営する対戦型デジタルプライズ・オンラインクレーンゲーム『BOUNTY HUNTERS』のマーケティング戦略・支援を行うことをお知らせいたします。







『BOUNTY HUNTERS』とは





『BOUNTY HUNTERS』は、世界初!新感覚のデジタルプライズ・オンラインクレーンゲームです。キャラクターを育成し、特殊効果を発動できるレアアイテムを獲得しながら、プレイヤー同士の対戦オンクレで勝利を目指して、世界一のバウンティーハンターの称号を手に入れよう!



通常のオンクレ同様、本物のクレーンマシンを、現地に設置されたカメラのライブ映像を見ながらスマホで遠隔操作することで、アミューズメント施設に足を運ばずにオンラインでクレーンゲームを楽しめ、ショーケースに並んだゲーム内トークン(CAE TOKEN)、NFTやデジタルプライズを獲得することができ、アプリ内ウォレットにてそれらを売却することで収益化も可能です。



ゲーム内で獲得できるNFTやデジタルプライズは、様々な有名NFTプロジェクトや、ゲーム、アニメなどのIPを持つ企業とのコラボレーションにより作成され、また、そのすべてのNFTにはゲーム内アイテムとしてより楽しく、有利にゲームを楽しめるユーティリティーが付与されます。



そして、コントラクトウォレットを実装する事でメール/SNSでのログインシステム、ゲーミングとソーシャル要素を強化する事によるユーザー体験価値の向上、トレーダーを排除するトークノミクス設計などによる長期間プレイヤーが楽しめる持続性の担保など、これまでブロックチェーンゲームへの参加が難しかったマス層へ積極的にアプローチします。



『BOUNTY HUNTERS』公式サイト:https://bountyhunters.app/ja/

『BOUNTY HUNTERS』Xアカウント:https://twitter.com/BountyhuntersJP

『BOUNTY HUNTERS』Discordアカウント:https://discord.com/invite/kfUHPFSuvu



株式会社ForNは、『BOUNTY HUNTERS』のマーケティング戦略立案から効果検証まで幅広くサポートしていきます。



FUNTASM ENTERTAINMENT INC.







企業名:FUNTASM ENTERTAINMENT INC.

代表者:Co-Founder CEO Kensaku Nakata

所在地:2nd floor, 116 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands



Official Link: https://lit.link/bountyhunters

Whitepaper: https://doc.bountyhunters.app

Discord : https://discord.gg/kfUHPFSuvu



[会社概要]



企業名:株式会社ForN(フォーン)

設立:2021年11月

所在地:106-0032 東京都港区六本木7丁目21−24THE MODULE roppongi 406

代表取締役:藤原 哲哉

HP:https://www.forn.co.jp/



事業概要:

・マーケティングコンサルティング事業

・広告代理店業

・自社、他社Youtube運営事業

・キャスティング、その他PR事業

株式会社ForNは、クライアント様の課題をマーケティングによって解決するため、戦略設計を伴う上流のマーケティング、プロモーションの企画立案、キャスティング、YouTube事業に特化して事業展開しています。私たちが提供するソリューションにより、クライアント様の事業成長を加速させ、事業の拡大を伴走できるパートナーとして貢献していきます。



お問い合わせURL:https://forn.co.jp/



