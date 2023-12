[株式会社ドローンショー・ジャパン]

国内最大級1,000機のドローンショー「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」開催中。12月29日~31日の3日間も開催!



国内ドローンショー実績No1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:石川県金沢市、代表取締役社長:山本雄貴)は、八景島シーパラダイス(神奈川県横浜市)で開催中の「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(https://www.seaparadise.co.jp/special/stardance/)」で実施している、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のドローンショーが、中華圏最大級の規模を誇る「ウェイボー(微博/Weibo)」でトレンドランキング1位(2023年12月26日頃)を獲得しました。また、新世紀エヴァンゲリオンなどのドローンショーに関するX投稿でも、韓国、タイ、アメリカ、ブラジル、スペイン、南アフリカなど20カ国以上の世界各国で拡散をしています。

※日本国内におけるドローンショー実施回数実績として、2023年12月時点当社調べ。









ウェイボーの投稿





https://weibo.com/1195908387/NyNG7Fxa9 518.8万フォロワー



518万フォロワーあるアカウントの投稿では、1,000機のドローンによるエヴァンゲリオンの動画もあり、40万回以上再生、5,000近くのグッドがされています。

※2024年12月28日17時時点



その他世界での投稿





・X @evangelionbr 6,390フォロワー

新世紀エヴァンゲリオンに関するブラジルのファンサイト ※Xアカウント自己紹介文

https://x.com/evangelionbr/status/1739395647537643566?s=20



・X @UHN_Plus 62.2万フォロワー

スペイン語圏メディア

https://x.com/UHN_Plus/status/1738936023545995479?s=20



・X @Rainmaker1973 171.5万フォロワー

イタリア在住キュレーター

https://x.com/Rainmaker1973/status/1738930868561850773?s=20





STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス











STARDANCE実行委員会が2023年12月23日、24日、29日、30日、31日に横浜・八景島シーパラダイスで開催する“ジャパンアニメ&キャラクター”のドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」。

花火演出の増発が決定し、1日3回全てのドローンショー公演に花火演出があります。



・イベントタイトル

STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス

・会場

横浜・八景島シーパラダイス(〒236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島)

・日程

2023年12月23日(土)、24日(日)、29日(金)、30日(土)、31日(日) の5日間

・時間

開場16時(14時からチケット引換開始)

第一部17:00~17:15、第二部18:15~18:30、第三部19:30~19:45(各日全公演通しチケット)

・公式ホームページ

https://www.seaparadise.co.jp/special/stardance/

・公式SNS

Instagram:https://www.instagram.com/stardance_info/

X:https://twitter.com/stardance_info/

YouTube:http://www.youtube.com/@stardance_official/

・お問合せ先

info@stardance.live

・主催

STARDANCE実行委員会

(構成企業:株式会社ブルーミューズ、株式会社横浜八景島、株式会社ギークピクチュアズ)

・協賛

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

・後援

横浜市

・総合演出

潤間 大仁

・技術協力

株式会社ドローンショー・ジャパン、株式会社日本橋丸玉屋



・チケット販売

https://www.asoview.com/channel/tickets/IR6OstbYVA/





株式会社ドローンショー・ジャパン概要











国内ドローンショー実績No1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。M-1グランプリでのオープニング演出や、国立競技場で行われたJリーグ30周年スペシャルマッチでのドローン演出を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。石川県発のスタートアップ企業として、地方創生に向けた取り組みも積極的に行っています。



・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役社長 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<金沢本社> 石川県金沢市野町3丁目11-1 金沢未来のまち創造館4階

<大阪本社> 大阪府大阪市中之島6丁目1番38号 ザ・パークハウス中之島タワー48階

・Web

https://droneshow.co.jp/

・YouTube





